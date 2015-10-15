私たちのファンページに参加してください
ASIは、ひとつ前の高値と安値からシグナルを取得する一般的な変動インジケーターとして、W.ワイルダー氏によって作られました。かつてワイルダー氏はこのように述べました。「始値、高値、安値、終値の迷路の中のどこかに、本当の市場の幻影がある。」 この幻影を暴くものがAccumulationです。
彼の著書 "New Concepts in Technical Trading Systems"の中で、ワイルダー氏はこのように述べています。: "指標が同じ日足チャートに現れたとき、ASIに引かれたトレンドラインはバーチャートにひかれたトレンドラインと比較できる。意味のあるトレンドラインの引き方を知っている人にとって、ASIはトレンドラインのブレイクアウトを確認するための良いツールです。ASI上にトレンドラインを引ければ、トレンドラインのブレイクの誤りを防げます。ASIは終値に重点的に重み付けされているので、一日の中での急激な上昇や下落には影響されません。
ASIは実際の市場を示す意図なので、実際のレートと酷似しています。ASIにおいても古典的なサポート/レジスタンスの使い方が有効です。標準的な分析方法は高値安値のブレイクアウトやダイバージェンスです。ワイルダー氏はASIの下記のような特徴を強調しています。:
- 価格変化の定量的なパラメーターを出します。;
- 短期間におけるターニングポイントを示します。;
- 相場のトレンドと実際の力を表す潜在性があります。
Accumulation Swing Index Indicator
計算:
SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T)
ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i)
ただし:
- SI (i) - Swing Indexの現在値;
- SI (i-1) - Swing Indexのひとつ前の値;
- CLOSE (i) - 現在の終値;
- CLOSE (i-1) - ひとつ前の終値;
- OPEN (i) - 現在の始値;
- OPEN (i-1) — ひとつ前の始値;
- R - 現在の終値とひとつ前の高値安値の比率に基づいた、複雑な計算から求まるパラメーター;
- K - ２つの値の内大きい方: (HIGH (i-1) - CLOSE (i)) and (LOW (i-1) - CLOSE (i));
- T - トレード機関における最大価格;
- ASI (i) - Accumulation Swing Indexの現在値.
