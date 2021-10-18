ASI는 Wales Wilder가 가격의 이전 최대값과 이전 최소값으로부터 시그널을 받아 일반적인 변동 지표로 만들었습니다. Wilder는 "시가, 고가, 저가 및 종가의 어지러운 한가운데의 어딘가에 가상의 선이 하나 있고 그것이 실제 시장입니다."라고 말했습니다. 이 가상의 선을 밝히는 데 도움이 되는 것이 누적 지수입니다.

그의 책 "기술적 거래 시스템에서의 새로운 개념"에서 Wilder는 지표를 다음과 같이 설명합니다. "지수가 일일 막대 차트와 동일한 차트에 그려지면 ASI에 그려진 추세선은 막대 차트에 그려진 추세선과 비교할 수 있습니다. 의미 있는 추세선을 그리는 방법을 알고 있는 사람들에게 ASI는 추세선 이탈을 확인하는 좋은 도구가 될 수 있습니다. 종종 막대 차트에 그려지는 잘못된 추세선의 돌파는 ASI에 그려진 추세선에는 나타나지 않습니다. ASI는 종가에 비중을 두기 때문에 하루 거래 중 급격한 상승 또는 하락이 부정적인 영향을 미치지 않습니다."



ASI는 '실제 시장'을 보여주려 하기 때문에 실제 가격과 매우 흡사합니다. 이를 통해 ASI에서 전통적인 지지/저항 분석을 사용할 수 있습니다. 표준 분석은 돌파, 새로운 고점과 저점, 다이버전스를 찾는 것이 포함됩니다. Wilder는 ASI의 다음과 같은 특징을 강조합니다.



가격 변화의 정량 매개 변수를 제공합니다.

단기 변화의 전환점을 보여줍니다.

시장의 진정한 힘과 추세를 이해할 수 있는 가능성을 제공합니다.

누적 스윙 지수(Accumulation Swing Index) 지표



계산:



SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T)

ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i)



설명: