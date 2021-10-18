코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

누적 스윙 지수(Accumulation Swing Index) (ASI) - MetaTrader 5용 지표

MetaQuotes | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
623
평가:
(61)
게시됨:
asi.mq5 (4.07 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

ASI는 Wales Wilder가 가격의 이전 최대값과 이전 최소값으로부터 시그널을 받아 일반적인 변동 지표로 만들었습니다. Wilder는 "시가, 고가, 저가 및 종가의 어지러운 한가운데의 어딘가에 가상의 선이 하나 있고 그것이 실제 시장입니다."라고 말했습니다. 이 가상의 선을 밝히는 데 도움이 되는 것이 누적 지수입니다.

그의 책 "기술적 거래 시스템에서의 새로운 개념"에서 Wilder는 지표를 다음과 같이 설명합니다. "지수가 일일 막대 차트와 동일한 차트에 그려지면 ASI에 그려진 추세선은 막대 차트에 그려진 추세선과 비교할 수 있습니다. 의미 있는 추세선을 그리는 방법을 알고 있는 사람들에게 ASI는 추세선 이탈을 확인하는 좋은 도구가 될 수 있습니다. 종종 막대 차트에 그려지는 잘못된 추세선의 돌파는 ASI에 그려진 추세선에는 나타나지 않습니다. ASI는 종가에 비중을 두기 때문에 하루 거래 중 급격한 상승 또는 하락이 부정적인 영향을 미치지 않습니다."

ASI는 '실제 시장'을 보여주려 하기 때문에 실제 가격과 매우 흡사합니다. 이를 통해 ASI에서 전통적인 지지/저항 분석을 사용할 수 있습니다. 표준 분석은 돌파, 새로운 고점과 저점, 다이버전스를 찾는 것이 포함됩니다. Wilder는 ASI의 다음과 같은 특징을 강조합니다.

  • 가격 변화의 정량 매개 변수를 제공합니다.
  • 단기 변화의 전환점을 보여줍니다.
  • 시장의 진정한 힘과 추세를 이해할 수 있는 가능성을 제공합니다.

누적 스윙 지수(Accumulation Swing Index) 지표

계산:

SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T)

ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i)

설명:

  • SI (i) - 스윙 지수 지표의 현재 가치;
  • SI (i-1) - 이전 바의 스윙 지수 값;
  • CLOSE (i) - 현재 종가;
  • CLOSE (i-1) - 이전 종가;
  • OPEN (i) - 현재 시가;
  • OPEN (i-1) — 이전 시가;
  • R - 현재 종가와 이전 최대값 및 최소값 사이의 비율을 기반으로 하는 복잡한 공식에서 얻은 매개변수.
  • K - 두 값 중 가장 큰 값: (HIGH(i-1) - CLOSE(i)) 및 (LOW(i-1) - CLOSE(i))
  • T - 트레이딩 세션 동안 변경되는 최대 가격;
  • ASI(i) - 누적 스윙 지수(ASI)의 현재 값.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/11

Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

Adaptive Moving Average는 가격 변화의 노이즈에 대한 민감도가 낮은 이동 평균을 생성하는데 사용되며 추세 감지를 빠르게 하는 특징이 있습니다.

SpeeD Oscillator v2.3 SpeeD Oscillator v2.3

This indicator provides handles for 2 properties, MA Speed (scaled) & Price-to-MA Distance (%)

Average True Range (ATR) Average True Range (ATR)

Average True Range Technical Indicator(ATR)은 시장의 변동성을 나타내는 보조 지표입니다.

오썸 오실레이터Awesome Oscillator (AO) 오썸 오실레이터Awesome Oscillator (AO)

Bill Williams의 Awesome Oscillator Indicator(AO)는 중심 지점을 가로질러 작성된 5기간 단순 이동 평균에서 얻어진 바(H+L)/2의 중간 지점을 이은 34기간 단순 이동 평균입니다. 이 지표는 현재 시장을 끌고 가는 주체에게 무슨 일이 일어나고 있는지를 잘 보여줍니다.