Технический индикатор (Accumulation Swing Index, ASI) был разработан Уэльсом Уайлдером как простой индикатор колебаний, сигналы которого были получены из предыдущих максимумов или минимумов цены. Ему принадлежат такие слова: "Где-то в лабиринте цен открытия и закрытия, максимумов и минимумов пролегает призрачная линия - реальный рынок". Кумулятивный индекс колебаний и помогает выявить эту призрачную линию.



В своей книге "New Concepts in Technical Trading Systems", Уайлдер определяет этот индикатор следующим образом: "Когда ASI расположен на том же самом дневном графике, тренды нарисованные на индикаторе можно сравнивать с теми же линиями графика.



Для тех, кто знает, как рисовать значащие линии тенденции, ASI может быть хорошим инструментом, подтверждающим прорывы линии тренда. Ошибочные прорывы линий тенденции на графике, не будут подтверждены соответствующими линиями на графике индикатора. Так как в ASI в большей степени используются цены закрытия, скачки вверх или вниз в течение дня не оказывают большого негативного воздействия на индекс индикатора."



Поскольку индикатор стремиться отобразить "реальный рынок", его график очень схож с ценовым. Это сходство также позволяет использовать классические линии поддержки/сопротивления при анализе самого индекса. Стандартный анализ состоит в выявлении прорывов, новых максимумов и минимумов, а также расхождений.



Уайлдер отмечает следующие характеристики ASI: