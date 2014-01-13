Participe de nossa página de fãs
Accumulation Swing Index (ASI) - indicador para MetaTrader 5
ASI foi criado por Wales Wilder como um indicador normal de flutuações que recebe sinais de máximos e mínimos dos preços anteriores. Uma vez, Wilder disse: "Em algum lugar em meio ao labirinto de abertura, máxima, mínima e fechamento de preços há uma linha fantasma que é o mercado real." O que nos ajuda a revelar esta linha fantasma é o índice de acumulação.
Em seu livro "New Concepts in Technical Trading Systems", Wilder descreve o indicador da seguinte maneira: "Quando o Índice é plotado no gráfico de barras diário, as linhas de tendência desenhadas sobre o ASI podem ser comparadas com as linhas de tendência desenhadas no gráfico de barras. Para aqueles que sabem desenhar linhas de tendência de forma significativa, o ASI pode ser uma boa ferramenta para confirmar rompimentos de linha de tendência. Muitas vezes os rompimentos errôneos de linhas de tendência, desenhada nos gráficos de barras, não serão confirmados pelas linhas de tendência desenhadas sobre a ASI. Como a ASI é fortemente ponderado a favor dos preços de fechamento, uma volatilidade muito alta durante um dia de negociação não afetará negativamente o Índice."
Como o ASI tenta mostrar o "mercado real", ele se assemelha fortemente aos preços reais. Isso permite o uso da análise clássica de suporte/resistência no ASI A análise padrão envolve olhar para rompimentos, novas máximas e mínimas, e divergências. Wilder aponta as seguintes características de ASI:
- Ele fornece os parâmetros quantitativos do preço sendo alterado;
- Ele mostra os pontos de inversão nas mudanças a curto prazo;
- Ele fornece a possibilidade de entender o real poder e a tendência do mercado.
Indicador Accumulation Swing Index
Fórmula:
SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T)
ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i)
onde:
- SI (i) - valor atual do indicador técnico Swing Index (Índice de Flutuação);
- SI (i-1) - representa o valor da barra anterior de Swing Index (Índice de Flutuação);
- CLOSE (i) - preço de fechamento atual;
- CLOSE (i-1) - preço de fechamento anterior;
- OPEN (i) - preço de abertura atual;
- OPEN (i-1) — preço de abertura anterior;
- R - o parâmetro obtido de uma fórmula complicada baseada na relação entre o preço de fechamento atual e a máxima e mínima anterior;
- K - o maior de dois valores: (HIGH (i-1) - CLOSE (i)) e (LOW (i-1) - CLOSE (i));
- T - a mudança máxima de preço durante sessão de negociação;
- ASI (i) - o valor atual de Accumulation Swing Index.
