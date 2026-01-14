Expert Advisor réécrit à partir de MQL4, auteur George-on-Don, lien vers l'original - https://www.mql5.com/fr/code/8060.

Principe de fonctionnement



Le niveau pivot et les trois niveaux de support/résistance sont calculés sur les barres quotidiennes. Une position est ouverte lorsque le prix franchit le niveau pivot (sur les barres fermées au prix de clôture). L'Expert Advisor doit être utilisé sur des périodes inférieures à D1.

Le Stoploss et le Take Profit sont fixés à des niveaux de support/résistance. Si le Stop Loss ou le Take Profit sont proches, de sorte qu'il est impossible d'ouvrir une position, une tentative est faite pour ouvrir une position avec le Stop Loss au deuxième support/résistance et le Take Profit à la troisième résistance/support.

Lorsque la première résistance/support est atteinte (si le Take Profit est plus éloigné), le Stop Loss de la position est déplacé au niveau du prix d'ouverture de la position plus l'écart (la fonction peut être désactivée).

L'image montre le travail de l'Expert Advisor dans le testeur en mode visuel.

Paramètres

