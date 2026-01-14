Expert Advisor riscritto da MQL4, autore George-on-Don, link all'originale - https://www.mql5.com/it/code/8060.

Principio di funzionamento



Il livello Pivot e i tre livelli di supporto/resistenza vengono calcolati sulle barre giornaliere. Una posizione viene aperta quando il prezzo attraversa il livello Pivot (su barre chiuse al prezzo di chiusura). L'Expert Advisor deve essere utilizzato su timeframe inferiori a D1.

Stoploss e Take Profit sono impostati sui livelli di supporto/resistenza. Se lo Stop Loss o il Take Profit sono vicini, per cui è impossibile aprire una posizione, si tenta di aprire una posizione con lo Stop Loss al secondo supporto/resistenza e il Take Profit alla terza resistenza/supporto.

Quando viene raggiunta la prima resistenza/supporto (se il Take Profit è più lontano), lo Stop Loss della posizione viene spostato al livello del prezzo di apertura della posizione più lo spread (la funzione può essere disattivata).

L'immagine mostra il funzionamento dell'Expert Advisor nel tester in modalità visiva.

Parametri

