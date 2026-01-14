Unisciti alla nostra fan page
gpfTCPivotStop - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 10
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Expert Advisor riscritto da MQL4, autore George-on-Don, link all'originale - https://www.mql5.com/it/code/8060.
Principio di funzionamento
Il livello Pivot e i tre livelli di supporto/resistenza vengono calcolati sulle barre giornaliere. Una posizione viene aperta quando il prezzo attraversa il livello Pivot (su barre chiuse al prezzo di chiusura). L'Expert Advisor deve essere utilizzato su timeframe inferiori a D1.
Stoploss e Take Profit sono impostati sui livelli di supporto/resistenza. Se lo Stop Loss o il Take Profit sono vicini, per cui è impossibile aprire una posizione, si tenta di aprire una posizione con lo Stop Loss al secondo supporto/resistenza e il Take Profit alla terza resistenza/supporto.
Quando viene raggiunta la prima resistenza/supporto (se il Take Profit è più lontano), lo Stop Loss della posizione viene spostato al livello del prezzo di apertura della posizione più lo spread (la funzione può essere disattivata).
L'immagine mostra il funzionamento dell'Expert Advisor nel tester in modalità visiva.
Parametri
- Lotti - volume degli ordini; se il valore è 0, il parametro MaxR è attivo.
- SndMl - invio di messaggi e-mail quando l'Expert Advisor apre e chiude una posizione.
- DcF - fattore di riduzione del lotto in caso di perdite. Se il valore è 0, la riduzione non viene effettuata. Più piccolo è il valore, più forte è la riduzione del lotto. In caso di impossibilità di ridurre il lotto, viene utilizzato il lotto minimo.
- MaxR - rischio massimo, da 0 a 1 (quota di fondi liberi). È valido per lotti pari a 0.
- TgtProfit - obiettivo (Take Profit): 1 - Supporto1 o Resistenza1, 2 - Supporto2 o Resistenza2, 3 - Supporto3 o Resistenza3.
- isTradeDay - negozia solo intraday (chiude la posizione alle 23:00).
- ModSL - modifica la banda di arresto quando viene raggiunto il primo obiettivo.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1053
