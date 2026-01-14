당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
gpfTC피벗스톱 - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 9
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
MQL4에서 재작성된 전문가 조언, 작성자 George-on-Don, 원본 링크 - https://www.mql5.com/ko/code/8060.
작동 원리
피벗 레벨과 세 가지 지지/저항 레벨은 일일 막대에서 계산됩니다. 가격이 피벗 레벨을 넘으면 포지션이 열립니다(종가의 종가 막대에서). 전문가 조언은 D1 미만의 차트주기에 사용해야 합니다.
스톱로스 및 테이크프로핏은 지지/저항 레벨에 설정합니다. 스톱로스 또는 테이크프로핏이 근접하여 포지션을 오픈할 수 없는 경우 두 번째 지지/저항에서 스톱로스를 설정하고 세 번째 저항/지지에서 테이크프로핏을 설정하여 포지션을 오픈하려고 시도합니다.
첫 번째 저항/지지에 도달하면(테이크프로핏이 더 멀리 떨어져 있는 경우) 포지션의 스톱로스는 포지션 개시 가격에 스프레드를 더한 수준으로 이동합니다(기능 끄기 가능).
이미지는 시각 모드에서 테스터의 전문가 조언자의 작업을 보여줍니다.
매개변수
- 랏 - 주문량, 값이 0이면 MaxR 매개변수가 활성화됩니다.
- SndMl - 전문가 조언자가 포지션을 개시 및 청산할 때 이메일 메시지를 보냅니다.
- DcF - 손실 발생 시 랏 감소 계수. 값이 0이면 감소가 수행되지 않습니다. 값이 작을수록 로트 감소가 더 강하게 수행됩니다. 로트를 줄일 수 없는 경우 최소 로트가 사용됩니다.
- MaxR - 최대 위험도, 0-1(여유 자금의 몫)입니다. 0과 같은 랏에서 유효합니다.
- TgtProfit - 목표 (이익 실현): 1 - 지원1 또는 저항1, 2 - 지원2 또는 저항2, 3 - 지원3 또는 저항3.
- isTradeDay - 일중에만 거래(23:00에 포지션 청산).
- ModSL - 첫 번째 목표에 도달하면 스톱밴드를 수정합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1053
피벗 인디케이터의 지지/저항 레벨에서 반등하는 트레이딩 시스템Adaptive VWAP Institutional
Adaptive VWAP Institutional: Multi-Asset Auto-Detection & DST-Accurate Session Resets (Forex 5PM NY Standard).
기록의 특정 구간에서 극값을 검색합니다.Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy
인기 있는 "원 캔들" 일일 브레이크아웃 전략(0.9 SL/1.25 TP)을 위한 전문 시각 지표입니다. 금(XAUUSD)에 대한 벡터 분석을 자동화합니다.