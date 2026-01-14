MQL4에서 재작성된 전문가 조언, 작성자 George-on-Don, 원본 링크 - https://www.mql5.com/ko/code/8060.

작동 원리



피벗 레벨과 세 가지 지지/저항 레벨은 일일 막대에서 계산됩니다. 가격이 피벗 레벨을 넘으면 포지션이 열립니다(종가의 종가 막대에서). 전문가 조언은 D1 미만의 차트주기에 사용해야 합니다.

스톱로스 및 테이크프로핏은 지지/저항 레벨에 설정합니다. 스톱로스 또는 테이크프로핏이 근접하여 포지션을 오픈할 수 없는 경우 두 번째 지지/저항에서 스톱로스를 설정하고 세 번째 저항/지지에서 테이크프로핏을 설정하여 포지션을 오픈하려고 시도합니다.

첫 번째 저항/지지에 도달하면(테이크프로핏이 더 멀리 떨어져 있는 경우) 포지션의 스톱로스는 포지션 개시 가격에 스프레드를 더한 수준으로 이동합니다(기능 끄기 가능).

이미지는 시각 모드에서 테스터의 전문가 조언자의 작업을 보여줍니다.

매개변수

