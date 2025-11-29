¿POR QUÉ SQUIDGRID_AI ES UNA RED (GRID) ROBUSTA Y RENTABLE?
Sistemas de trading

¿POR QUÉ SQUIDGRID_AI ES UNA RED (GRID) ROBUSTA Y RENTABLE?

29 noviembre 2025, 19:19
Christophe Pa Trouillas
Christophe Pa Trouillas
0
23

SQUID GRID AI es un sistema sofisticado basado en grid que capitaliza oportunidades de reversión a la media en 6 activos no correlacionados, optimizando la ponderación de la cartera para maximizar ganancias mientras gestiona el riesgo con monitoreo de mercado impulsado por IA.

[ Señal en Vivo ] - [ Grupo dedicado | Versión MT5 - MT4 ]



📌 El concepto



📌 ¿Por qué elegir este EA?

Diversificación multi-activo

  • Opera 6 instrumentos no correlacionados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Asignación de ponderación optimizada para maximizar la rentabilidad
  • Gestión de riesgo estructural avanzada en el núcleo

Estrategia de grid sofisticada

  • Aprovecha oportunidades de reversión a la media
  • Identifica condiciones de sobrecompra y sobreventa para una entrada óptima
  • Añade posiciones durante retrocesos de precio para mejorar la rentabilidad
  • Importante: No se emplea estrategia martingale

Gestión de Riesgo y Dinero para Grids Potenciada por IA

  • Integrado con Grok4 IA para monitoreo de mercado en tiempo real
  • Analiza condiciones macroeconómicas diarias y volatilidad del mercado
  • Cierra posiciones automáticamente o bloquea operaciones durante eventos anormales del mercado
  • Umbrales de retiro de ganancias personalizables según la tolerancia al riesgo
  • Configuración de Drawdown Máximo Tolerable y tamaño de lote
  • Recomendaciones regulares de retiro de ganancias (después de 10-30% de retornos)



📌 Pares y activos no correlacionados





📌 Ponderación optimizada de los activos no correlacionados




📌 Especificaciones y Señales

  • Activo de lanzamiento del EA y Marco temporal: EURUSD | M5
  • Activos operados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Marcos temporales: M5-H1 dependiendo de las características de volatilidad del activo
  • Historial de Backtest: ICMarkets tiene historial limitado de pares CAD hasta 2025, por lo que los backtests se han realizado en EasyForex
  • Período probado: 2020 – 2025, OHLC
  • Depósito Mínimo / Recomendado: $500 / $2000

[ Señal en Vivo ] - [ Grupo dedicado | Versión MT5 - MT4 ]


Si eres nuevo en mql5, por favor sigue estos pasos para realizar tu compra https://www.mql5.com/en/articles/498


📌 Implementación



Obtén el manual de usuario aquí: 

⚙️ https://bit.ly/3KdwpDx


Importante:

  • asegúrate de que los símbolos de los activos de trading estén añadidos/mostrados en la ventana Market Watch de tu terminal MetaTrader

  • esto permitirá que tu Asesor Experto (EA) funcione en todos los símbolos elegidos simultáneamente.


📌Nuestros Compromisos y especificaciones de backtest


Nuestro sistema se adhiere a protocolos de backtesting estrictos con

🔹  100% de datos cualitativos sin omisiones

🔹  cero eliminación o manipulación de stops loss o take profits históricos.

🔹  cero sobreoptimización (overfitting)

🔹  simulación Walk Forward validada

🔹  simulación Monte Carlo validada

🔹  monitoreo continuo de las métricas en vivo con las métricas del backtest



Ver nuestros compromisos y especificaciones de backtest aquí y cómo no ser engañado al comprar un algo





#EURJPY, EURUSD, XAUUSD, usdcad, grid, audcad, gbpnzd