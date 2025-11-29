¿POR QUÉ SQUIDGRID_AI ES UNA RED (GRID) ROBUSTA Y RENTABLE?

SQUID GRID AI es un sistema sofisticado basado en grid que capitaliza oportunidades de reversión a la media en 6 activos no correlacionados, optimizando la ponderación de la cartera para maximizar ganancias mientras gestiona el riesgo con monitoreo de mercado impulsado por IA.
[ Señal en Vivo ] - [ Grupo dedicado | Versión MT5 - MT4 ]
📌 El concepto
📌 ¿Por qué elegir este EA?
Diversificación multi-activo
- Opera 6 instrumentos no correlacionados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Asignación de ponderación optimizada para maximizar la rentabilidad
- Gestión de riesgo estructural avanzada en el núcleo
Estrategia de grid sofisticada
- Aprovecha oportunidades de reversión a la media
- Identifica condiciones de sobrecompra y sobreventa para una entrada óptima
- Añade posiciones durante retrocesos de precio para mejorar la rentabilidad
- Importante: No se emplea estrategia martingale
Gestión de Riesgo y Dinero para Grids Potenciada por IA
- Integrado con Grok4 IA para monitoreo de mercado en tiempo real
- Analiza condiciones macroeconómicas diarias y volatilidad del mercado
- Cierra posiciones automáticamente o bloquea operaciones durante eventos anormales del mercado
- Umbrales de retiro de ganancias personalizables según la tolerancia al riesgo
- Configuración de Drawdown Máximo Tolerable y tamaño de lote
- Recomendaciones regulares de retiro de ganancias (después de 10-30% de retornos)
📌 Pares y activos no correlacionados
📌 Ponderación optimizada de los activos no correlacionados
📌 Especificaciones y Señales
- Activo de lanzamiento del EA y Marco temporal: EURUSD | M5
- Activos operados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Marcos temporales: M5-H1 dependiendo de las características de volatilidad del activo
- Historial de Backtest: ICMarkets tiene historial limitado de pares CAD hasta 2025, por lo que los backtests se han realizado en EasyForex
- Período probado: 2020 – 2025, OHLC
- Depósito Mínimo / Recomendado: $500 / $2000
Si eres nuevo en mql5, por favor sigue estos pasos para realizar tu compra https://www.mql5.com/en/articles/498
📌 Implementación
Obtén el manual de usuario aquí:
Importante:
-
asegúrate de que los símbolos de los activos de trading estén añadidos/mostrados en la ventana Market Watch de tu terminal MetaTrader
-
esto permitirá que tu Asesor Experto (EA) funcione en todos los símbolos elegidos simultáneamente.
📌Nuestros Compromisos y especificaciones de backtest
Nuestro sistema se adhiere a protocolos de backtesting estrictos con
🔹 100% de datos cualitativos sin omisiones
🔹 cero eliminación o manipulación de stops loss o take profits históricos.
🔹 cero sobreoptimización (overfitting)
🔹 simulación Walk Forward validada
🔹 simulación Monte Carlo validada
🔹 monitoreo continuo de las métricas en vivo con las métricas del backtest
Ver nuestros compromisos y especificaciones de backtest aquí y cómo no ser engañado al comprar un algo