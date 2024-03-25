Signals : Ask & Say Anything & Everything About MQL5 Trading Signals - page 70

Marie-MiredeVie:
Well, you are too fast for me...
 

Hi.  In question 15 of the signals FAQ (https://www.mql5.com/en/forum/10773#q15)
it lists the following steps for rounding the percentage ratio of the subscriber's deal volume compared to the provider's deal volume:

  1. If the value is less than 1%, it is rounded up to 1%, i.e. assumed to be 1%. Example: 0.25% => 1%
  2. If the value is greater than 1% and less than 10%, it is rounded down to the nearest whole number. Example: 6.25% => 6%
  3. If the value is more than 10% and less than 100%, it is rounded down with step of 5%. Example: 29.7% => 25%
  4. If the value is more than 100% and less than 1000%, it is rounded down with step of 10%. Example: 129.6% => 120%

What happens if the value is more than 1000%?   Is it rounded down to a maximum of 1000% ?

Thanks ...
Bump (see question in previous post)
 

That is no disable at all!

Always login proccess,

When you no login setting at this,

 still try...

Maintenance Works on April 12th-13th 2014

Maintenance Works on April 12th-13th 2014

MetaQuotes, 2014.04.11 10:40

Due to network equipment reconfiguration and upgrade on upcoming weekend, April 12th-13th 2014, access to some services will be limited.

We apologize for any inconvenience this may cause.


 

Hello, I was wondering why I can not see all signals in my MT4 terminal and there are more signals on the MQ5 website to which I want to subscribe but that seems not possible?

I saw some people ask this question too and sorry if I could not find the answer on the site.

 
maraverde:

Hello, I was wondering why I can not see all signals in my MT4 terminal and there are more signals on the MQ5 website to which I want to subscribe but that seems not possible?

I saw some people ask this question too and sorry if I could not find the answer on the site.

http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/interface/toolbox/toolbox_signals#context

 

Hello

Can we skip the previous trading history data in a fresh signal?

Actually I have a real account, which is currently in loss. No signal was/is associated with that real account. Now I want to launch a fresh signal with that real account but I DO NOT want that my history trades be included in my history here in the signal data.

Is it possible to skip that history trades data? .. If possible then how as I tested a new signal with an old demo account and the signal record under that demo account picked up all my trades .. see: https://www.mql5.com/en/signals/36977 .

I don't want to launch signal with demo account, instead I want to register new signal with my real account (created one year before).

Trading signals: XMTest
Trading signals: XMTest
  • 2014.04.15
  • Bacha Rehman
  • www.mql5.com
XMTest Trading Signal for MetaTrader 4: social trading, mirror trading, copy trading and account monitoring
 
bachapk:

Hello

Can we skip the previous trading history data in a fresh signal?

Actually I have a real account, which is currently in loss. No signal was/is associated with that real account. Now I want to launch a fresh signal with that real account but I DO NOT want that my history trades be included in my history here in the signal data.

Is it possible to skip that history trades data? .. If possible then how as I tested a new signal with an old demo account and the signal record under that demo account picked up all my trades .. see: https://www.mql5.com/en/signals/36977 .

I don't want to launch signal with demo account, instead I want to register new signal with my real account (created one year before).

Why ? Just register a new real account with your broker, that costs nothing.
 
angevoyageur:
Why ? Just register a new real account with your broker, that costs nothing.
Thank you .. Yes this seems to be the best option
