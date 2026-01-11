Indonesian Member - page 30
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
percakapan para coder kelas atas :)
yang lain nyimak dulu :)
percakapan para coder kelas atas :)
yang lain nyimak dulu :)
lho ada kelas nya to??
yo wes, pak Biantoro ketua kelas
:D
Halo Indonesia :)
Selamat ngopi sore :D
hahaha
Mari gan semakin diramaikan
mungkin sambil ngopi sambil ngerumpi isu apasaja yang terjadi di indonesia
asal bukan tentang pilkada hihi.. :)
lho ada kelas nya to??
yo wes, pak Biantoro ketua kelas
:D
pak Umar wakil ketua,
sy sekretaris aja :)
jangan2 pada konsen semua nih :)
tunggu EURUSD di sini aja deh .. daripada di tengah2 sekarang buy atau sell bisa kena s/l semua :)
Halo Indonesia :)
Selamat ngopi sore :D
jangan2 pada konsen semua nih :)
tunggu EURUSD di sini aja deh .. daripada di tengah2 sekarang buy atau sell bisa kena s/l semua :)
Mantab nih jurusnya gan bro
pakai ilmu refraksi apa yah bayangan semu