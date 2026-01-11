Indonesian Member - page 557
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
salam kenal
saya dari ciamis
melihat indikator yang terpasang pada chat teman'
sangat menarik sekali dilihatnya
salam sukses
selamat datang mas YOYO TARYO, ... salam kenal
waduh Buahnya mulai menguning lagiiii.....
Please kindly share indicators and template
Please kindly share indicators and template
selamat datag mas Olayemi Sulaiman ... salam kenal
untuk indicator, saya kira semua sudah saya uploud disini ... anda tinggal mencari saja
Mbak Yo... saya ndahuluin OP (Demo)... masuk akal ngga ya...?...
.
Please share trendline indicator
pokoknya sekarang waktunya sell dan sell mas Broo... hehehe trus tinggal ngopi selonjoran siapkan ea apa saja set only short biar mekanisme yg bekerja ... kwkwkw
masukkan dalam SOP mas Brooo
Extrem = HH keluar BB-20 SD 2 vice versa
MHV- market hilang volume (HL/LH setelah HH/LL/extrem) ... jika terjadi HL/LH yg didalam BB 20 SD2--->> re entry
Me. From Jakarta, Indonesia. How are you? Is it okay to write in our own language?
TradeProtector - Stop Loss Otomatis dan Trailing Stop proporsional (versi terbaru)
Updated version of the http://codebase.mql4.com/6043
Daftar perbaikan:
- Menambahkan pemeriksaan SIMBOL (pasangan mata uang). Versi 1.0 memproses semua pesanan, apa pun pasangan mata uang yang ada. Saat ini EA ini hanya memproses pesanan dengan simbol yang sama. Jika Anda ingin menggunakannya untuk - katakanlah EURGBP dan EURUSD - lampirkan trade_protector-1.1 ke grafik dari pasangan masing-masing.
- Memperbaiki masalah perhitungan kecil untuk trailing stop pada pesanan JUAL (nilai spread tidak perlu ditambahkan dalam rumus perhitungan nilai trailing stop).
Perubahan/Perbaikan di versi 1.2:
- algoritma yang diubah: jika tidak ada SL, EA menetapkan nInitialSL (pips) dari harga saat ini, maka nTrailingStop digunakan sebagai trailing stop normal sampai nPropSLThreshold profit (dalam pips) tercapai. Dari situ digunakan SL proporsional: (Beli/Jual)
SL = OrderOpenPrice() +/- dPropSLRatio(Bid/Ask - OrderOpenPrice()) -/+ spread
- 3 level logging sekarang bermakna: 0 - tidak ada logging, 1 - (default) hanya peristiwa (ubah SL) yang dicatat, 2 - file log tambahan untuk diagnostik
Parameter yang dapat diatur adalah:
extern int logging=1;
//logging=0,1,2 - level logging
extern int nInitialSL=15;
// inital SL
extern int nTrailingStop=35;
//nTrailingStop [pips] - trailing stop awal. Ini akan digunakan sampai perdagangan Anda mencapai keuntungan = nPropSLThreshold. Jika Anda tidak ingin trailing stop, setel ke nilai besar (lebih besar dari nInitialSL + nPropSLThreshold)
extern int nPropSLThreshold=12;
//nPropSLThreshold [pips] - setelah mencapai profit proporsional trailing stop ini akan digunakan
extern double dPropSLRatio=0.35;
//dPropSLRatio [desimal] - faktor pengali ( PropSL = Untung * dPropSLRatio - Spred )
extern int nUseEscape=0;
//nUseEscape [ 1 atau 0 ] - keluar dari perdagangan yang salah tempat segera setelah mereka mencapai keuntungan minimal
extern int nEscapeLevel=0;
//nEscapeLevel [pips] - kehilangan ukuran setelah itu kita ingin perdagangan kita dihentikan
//segera setelah mencapai high
extern int nEscapeTP=35;
//nEscapeTP [pips] - tingkat ambil untung dalam pips (Anda dapat mengatur ke nilai negatif
//- maka itu akan menjadi kerugian yang akan Anda dapatkan dengan senang hati,
//jika perdagangan Anda mencapai nilai pip negatif yang mengesankan)
extern int nSleep=0;
//delay setelah bar baru
extern int nSlip = 2;
//slip harga maksimum yang diizinkan
sync filter`- low pass apz bands mtf.mq4
sync_filters_-_low_pass_apz_bands_mtf.mq4sync_filters_-_low_pass_apz_bands_mtf_nc.mq4
Geo dynamic zone stochastic 2.02 alerts + arrows.mq4
Geo dynamic zone stochastic 2.03 alerts + arrows.mq4
MFI alerts arrows divergence.mq4