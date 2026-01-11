TradeProtector - Stop Loss Otomatis dan Trailing Stop proporsional (versi terbaru) 

Indonesian Member - page 557

New comment
 
YOYO TARYO #:

salam kenal

saya dari ciamis

melihat indikator yang terpasang pada chat teman'

sangat menarik sekali dilihatnya


salam sukses

selamat datang mas  YOYO TARYO, ...  salam kenal

 
1225113 #:

waduh Buahnya mulai menguning lagiiii.....




Gross Profit: 2 331.08 Gross Loss: 14.56 Total Net Profit: 2 316.52
Profit Factor: 160.10 Expected Payoff: 77.22  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 14.56 (0.23%) Relative Drawdown: 0.23% (14.56)
 
Total Trades: 30 Short Positions (won %): 16 (93.75%) Long Positions (won %): 14 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 29 (96.67%) Loss trades (% of total): 1 (3.33%)

Please kindly share indicators and template

 
Olayemi Sulaiman #:

Please kindly share indicators and template

selamat datag mas  Olayemi Sulaiman ... salam kenal

untuk indicator, saya kira semua sudah saya uploud disini ... anda tinggal mencari saja 

 
1225113 #:

Mbak Yo... saya ndahuluin OP (Demo)... masuk akal ngga ya...?...

.

Please share trendline indicator

 
1225113 #:

pokoknya sekarang waktunya sell dan sell  mas Broo... hehehe trus tinggal ngopi selonjoran siapkan ea apa saja set only short biar mekanisme yg bekerja  ...  kwkwkw 

masukkan dalam SOP mas Brooo

Extrem = HH keluar BB-20 SD 2  vice versa

MHV- market hilang volume (HL/LH setelah HH/LL/extrem) ... jika terjadi HL/LH yg didalam BB 20 SD2--->> re entry



Tolong Pak, bisakah Anda membantu membagikan sistem ini karena saya telah mencari melalui halaman yang saya tidak melihatnya. Saya akan berterima kasih jika Anda dapat membantu membagikan sistem di atas (yang terdiri dari BB, trendlines, garis putus-putus merah dan hijau. Tuhan memberkati Anda
[Deleted]  
I’ve been trying to broaden my horizons as I learn more about forex and have collected some great resources with anyone out there that would like some help. Reply or comment below!
Hardi Gunadi #:
Me. From Jakarta, Indonesia. How are you? Is it okay to write in our own language?
 

TradeProtector - Stop Loss Otomatis dan Trailing Stop proporsional (versi terbaru) 

Updated version of the http://codebase.mql4.com/6043


Daftar perbaikan:

- Menambahkan pemeriksaan SIMBOL (pasangan mata uang).  Versi 1.0 memproses semua pesanan, apa pun pasangan mata uang yang ada.  Saat ini EA ini hanya memproses pesanan         dengan  simbol yang sama. Jika Anda ingin menggunakannya untuk - katakanlah EURGBP dan EURUSD - lampirkan trade_protector-1.1 ke grafik dari pasangan masing-masing.

- Memperbaiki masalah perhitungan kecil untuk trailing stop pada pesanan JUAL (nilai spread tidak perlu ditambahkan dalam rumus perhitungan nilai trailing stop).


Perubahan/Perbaikan di versi 1.2:

- algoritma yang diubah: jika tidak ada SL, EA menetapkan nInitialSL (pips) dari harga saat ini, maka nTrailingStop digunakan sebagai trailing stop normal sampai nPropSLThreshold profit      (dalam pips) tercapai.  Dari situ digunakan SL proporsional: (Beli/Jual)

SL = OrderOpenPrice() +/- dPropSLRatio(Bid/Ask - OrderOpenPrice()) -/+ spread

- 3 level logging sekarang bermakna: 0 - tidak ada logging, 1 - (default) hanya peristiwa (ubah SL) yang dicatat, 2 - file log tambahan untuk diagnostik


Parameter yang dapat diatur adalah:

extern int logging=1;
//logging=0,1,2 - level logging
extern int nInitialSL=15;
// inital SL
extern int nTrailingStop=35;
//nTrailingStop [pips] - trailing stop awal.  Ini akan digunakan sampai perdagangan Anda mencapai keuntungan = nPropSLThreshold.  Jika Anda tidak ingin trailing stop, setel ke nilai besar (lebih besar dari nInitialSL + nPropSLThreshold)
extern int nPropSLThreshold=12;
//nPropSLThreshold [pips] - setelah mencapai profit proporsional trailing stop ini akan digunakan
extern double dPropSLRatio=0.35;
//dPropSLRatio [desimal] - faktor pengali ( PropSL = Untung * dPropSLRatio - Spred )
extern int nUseEscape=0;
//nUseEscape [ 1 atau 0 ] - keluar dari perdagangan yang salah tempat segera setelah mereka mencapai keuntungan minimal
extern int nEscapeLevel=0;
//nEscapeLevel [pips] - kehilangan ukuran setelah itu kita ingin perdagangan kita dihentikan
//segera setelah mencapai high
extern int nEscapeTP=35;
//nEscapeTP [pips] - tingkat ambil untung dalam pips (Anda dapat mengatur ke nilai negatif
//- maka itu akan menjadi kerugian yang akan Anda dapatkan dengan senang hati,
//jika perdagangan Anda mencapai nilai pip negatif yang mengesankan)
extern int nSleep=0;
//delay setelah bar baru
extern int nSlip = 2;
//slip harga maksimum yang diizinkan


1...550551552553554555556557558559560561562563564...614
New comment