Indonesian Member - page 553
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Hallo. Saya baru liat kolom ini, kemarin-kemarin ngk ketemu. Sebenarnya bgm menggunakan coding. Saya sering dapet posting ttg coding. Terus mau dicopypaste kemana?
selamat datang mas Sukarlan Sy ... salam kenal
dicopy di meta editor mas broo
Hallo, saya bob tanujaya dari surabay, senang bisa ketemu mql4,5 coder di indonesia
thanks, rgds bob
Hallo, saya bob tanujaya dari surabay, senang bisa ketemu mql4,5 coder di indonesia
thanks, rgds bob
TRADESTASI: MENGGABUNGKAN RSI DENGAN RSI
Dalam “ Menggabungkan Rsi Dengan Rsi ” dalam edisi ini, penulis Peter Konner menjelaskan penggunaan dua perhitungan Rsi yang berbeda menggunakan panjang yang berbeda untuk memungkinkan perdagangan retracement serta posisi jangka panjang. Nilai Rsi lima minggu dan 17 minggu digunakan untuk masuk dan keluar sedangkan Rsi 17 minggu digunakan untuk arah tren sebagai filter masuk dalam entri retracement.
Kami telah mengembangkan kode EasyLanguage untuk indikator Rsi (“_ Rsi ”) dan strategi (“_ Rsi _With_ Rsi ”). Indikator “_ Rsi ” mewarnai plot untuk mewakili arah tren seperti yang ditentukan oleh 17-bar Rsi . Kondisi masuk dan keluar untuk strategi dapat ditemukan di komentar kode dalam strategi.
awalnya dimaksudkan untuk pesanan panjang saja. Jadi memutuskan untuk melihat apakah itu dapat dibuat untuk pesanan pendek juga tetapi tidak menggunakan aturan keluar yang mereka sebutkan tetapi dengan menggunakan aturan masuk "terbalik" untuk jangka panjang. Ini adalah upaya untuk melakukannya dan untuk melihat apakah itu dapat digunakan dalam perdagangan. Pada pandangan pertama (dan inspeksi visual) tampaknya berguna dengan aturan yang agak berubah.
Aturan untuk menggunakan indikator adalah sebagai berikut : masuk pada titik dan keluar pada titik warna yang berlawanan atau jika Anda ingin mengambil risiko lebih banyak, tunggu titik warna yang berlawanan berikutyna. Persilangan dapat dianggap sebagai peringatan awal perubahan "tren", tetapi tunggu konfirmasi dari "titik". Maaf untuk menjelaskan dalam istilah "titik dan persilangan", tetapi itu sepertinya cara yang paling sederhana (tanpa menyebutkan kondisi mendasar yang perlu dipenuhi)
Jadi untuk memperjelas lagi: entri untuk panjang sama dengan aslinya, tetapi keluar tidak dan aslinya tidak memiliki entri pendek sama sekali yang membuat yang ini variasi dari "rsi dengan rsi" dan tidak sama dengan asli.
Auto Fibonacci
Tip: Menggambar Fibonacci dalam "kebalikan" memberi Anda Ekstensi Fibonacci
Sebelum kita mulai, jika Anda mencari indikator Fibonacci Otomatis, yang terbaik yang pernah saya temui adalah indikator Fibonacci Mladen untuk MT4 .
Setelah menerima beberapa pesan melalui akun Twitter kami tentang cara menggambar Fibonacci retracement dan ekstensi, saya ingin menjelaskan cara mudah menggambar ekstensi Fibonacci Anda. Sebuah teknik yang diajarkan kepada saya oleh mentor trading lama saya.
Bagi Anda yang menggambar Fibonacci Anda dengan cara tradisional (berayun rendah untuk berayun tinggi untuk tren naik dan berayun tinggi untuk berayun rendah pada tren turun), sebaliknya tarik Fibonacci Anda secara terbalik (berayun rendah untuk berayun tinggi pada tren turun dan berayun tinggi untuk berayun rendah pada tren naik)!
Dengan melakukan ini, Anda akan menghasilkan level ekstensi Fibonacci (untuk mengambil keuntungan).
Tidak ada yang rumit tentang itu, pada dasarnya level retracement 38,2 yang signifikan sekarang menjadi level retracement 61,8, retracement 50,0 tetap sama dan seterusnya. Beberapa platform perdagangan sebenarnya memberi Anda opsi untuk "Membalikkan" level Fibonacci Anda.
Bagi saya ketika saya melihat tren naik atau turun yang kuat sedang dimainkan, saya akan:
Fibonacci Retracement digambar secara tradisional
Fibonacci Retracement ditarik secara terbalik untuk menunjukkan ekstensi
Ini adalah indikator Auto Fibonacci Mladen yang dioptimalkan dan ditingkatkan oleh Mrtools adalah indikator yang penting bagi pedagang baru
yang mencoba belajar cara menggambar Fibo ini
Heiken Ashi RSI with Auto Divergences
#indicator Heiken Ashi RSI with Auto Divergences
salam kenal teman2, senang bisa ikut ningbrung di mql5 member indonesia
rgds bob
Step Indicators
Step indicator (indicator langkah) adalah proses memecah garis miring secara visual, menjadi "langkah". Langkah-langkah ini menampilkan nilai tambahan dalam ukuran langkah. Ukuran langkah dapat ditentukan sebagai pip, dan dapat disesuaikan dalam opsi indikator.
Bagaimana Stepsmembantu dalam perdagangan?
Analis teknis sering menggunakan "kemiringan" rata-rata bergerak sebagai sinyal, tetapi di pasar yang berkisar, perubahan kemiringan rata-rata akan menghasilkan banyak sinyal. Langkah-langkah berguna dalam kondisi ini karena membantu mengurangi jumlah sinyal dengan menyaring perubahan rata-rata yang tidak signifikan.