Indonesian Member - page 553

New comment
 
Hallo. Saya baru liat kolom ini, kemarin-kemarin ngk ketemu. Sebenarnya bgm menggunakan coding. Saya sering dapet posting ttg coding. Terus mau dicopypaste kemana?
 
Sukarlan Sy #:
Hallo. Saya baru liat kolom ini, kemarin-kemarin ngk ketemu. Sebenarnya bgm menggunakan coding. Saya sering dapet posting ttg coding. Terus mau dicopypaste kemana?

selamat datang mas  Sukarlan Sy ... salam kenal

dicopy di meta editor mas broo

 

Hallo, saya bob tanujaya dari surabay, senang bisa ketemu mql4,5 coder di indonesia

thanks, rgds bob

 
Salam kenal, saya member baru 😅
 
Bob Tanujaya #:

Hallo, saya bob tanujaya dari surabay, senang bisa ketemu mql4,5 coder di indonesia

thanks, rgds bob

Senang bisa bergabung di chat ini

 

TRADESTASI: MENGGABUNGKAN RSI DENGAN RSI

Dalam “  Menggabungkan  Rsi  Dengan  Rsi  ” dalam edisi ini, penulis Peter Konner menjelaskan penggunaan dua perhitungan  Rsi  yang berbeda menggunakan panjang yang berbeda untuk memungkinkan perdagangan retracement serta posisi jangka panjang.  Nilai Rsi  lima minggu dan 17 minggu digunakan untuk masuk dan keluar sedangkan  Rsi  17 minggu  digunakan untuk arah tren sebagai filter masuk dalam entri retracement.

Kami telah mengembangkan kode EasyLanguage untuk indikator  Rsi  (“_  Rsi  ”) dan strategi (“_  Rsi  _With_  Rsi  ”).  Indikator “_  Rsi  ” mewarnai plot untuk mewakili arah tren seperti yang ditentukan oleh 17-bar  Rsi  .  Kondisi masuk dan keluar untuk strategi dapat ditemukan di komentar kode dalam strategi.

awalnya dimaksudkan untuk pesanan panjang saja.  Jadi memutuskan untuk melihat apakah itu dapat dibuat untuk pesanan pendek juga tetapi tidak menggunakan aturan keluar yang mereka sebutkan tetapi dengan menggunakan aturan masuk "terbalik" untuk jangka panjang.  Ini adalah upaya untuk melakukannya dan untuk melihat apakah itu dapat digunakan dalam perdagangan.  Pada pandangan pertama (dan inspeksi visual) tampaknya berguna dengan aturan yang agak berubah.

Aturan untuk menggunakan indikator adalah sebagai berikut : masuk pada titik dan keluar pada titik warna yang berlawanan atau jika Anda ingin mengambil risiko lebih banyak, tunggu titik warna yang berlawanan berikutyna.  Persilangan dapat dianggap sebagai peringatan awal perubahan "tren", tetapi tunggu konfirmasi dari "titik".  Maaf untuk menjelaskan dalam istilah "titik dan persilangan", tetapi itu sepertinya cara yang paling sederhana (tanpa menyebutkan kondisi mendasar yang perlu dipenuhi)

Jadi untuk memperjelas lagi: entri untuk panjang sama dengan aslinya, tetapi keluar tidak dan aslinya tidak memiliki entri pendek sama sekali yang membuat yang ini variasi dari "rsi dengan rsi" dan tidak sama dengan asli.

Files:
rsi_with_rsi.mq4  4 kb
 

Auto Fibonacci


  • Alat dan panduan pendidikan yang ideal untuk trader baru yang ingin berlatih menggambar Fibonacci retracement.
  • Ringan pada platform perdagangan.
  • Indikator Fibonacci Otomatis dengan Peringatan.
  • Satu-satunya indikator Fibonacci Otomatis yang menarik Fibonacci retracements dengan cara yang benar, seperti yang ditunjukkan dalam panduan Fibonacci kami di bawah ini


Tip: Menggambar Fibonacci dalam "kebalikan" memberi Anda Ekstensi Fibonacci

Sebelum kita mulai, jika Anda mencari indikator Fibonacci Otomatis, yang terbaik yang pernah saya temui adalah  indikator Fibonacci Mladen untuk MT4  .

Setelah menerima beberapa pesan melalui akun Twitter kami tentang cara menggambar Fibonacci retracement dan ekstensi, saya ingin menjelaskan cara mudah menggambar ekstensi Fibonacci Anda.  Sebuah teknik yang diajarkan kepada saya oleh mentor trading lama saya.

Bagi Anda yang menggambar Fibonacci Anda dengan cara tradisional (berayun rendah untuk berayun tinggi untuk tren naik dan berayun tinggi untuk berayun rendah pada tren turun),  sebaliknya tarik Fibonacci Anda secara terbalik  (berayun rendah untuk berayun tinggi pada tren turun dan berayun tinggi untuk berayun rendah pada tren naik)!
Dengan melakukan ini, Anda akan menghasilkan level ekstensi Fibonacci (untuk mengambil keuntungan).

Tidak ada yang rumit tentang itu, pada dasarnya level retracement 38,2 yang signifikan sekarang menjadi level retracement 61,8, retracement 50,0 tetap sama dan seterusnya.  Beberapa platform perdagangan sebenarnya memberi Anda opsi untuk "Membalikkan" level Fibonacci Anda.

Bagi saya ketika saya melihat tren naik atau turun yang kuat sedang dimainkan, saya akan:

  • Gambarkan Fibonacci retracement dalam "terbalik"
  • Tempatkan order perdagangan 10 pips sebelumnya dari level retracement 61,8 (atau level retracement 38,2 untuk arah Fibonacci non-reverse)
  • Kemudian saya akan menempatkan take profit saya 10 pips sebelum ekstensi level 1.618.
  • Tunggu pesanan Anda terisi saat harga menelusuri kembali ke level 61,8

Fibonacci Retracement digambar secara tradisional



Fibonacci Retracement ditarik secara terbalik untuk menunjukkan ekstensi




Ini adalah indikator Auto Fibonacci Mladen yang dioptimalkan dan ditingkatkan oleh Mrtools adalah indikator yang penting bagi pedagang baru

yang mencoba belajar cara menggambar Fibo ini

Files:
fibo_retracement_1.01.mq4  19 kb
 

Heiken Ashi RSI with Auto Divergences

  • Indikator RSI terbaik yang digunakan untuk perdagangan tren, sejauh ini.
  • Ini bukan hanya RSI tetapi juga RSI yang menggabungkan Heiken Ashi unik yang ada di dalam jendela bawah indikator, memungkinkan RSI berfungsi untuk entri perdagangan tren, scalping, dan perdagangan kontra-tren.
  • Muncul dengan Divergensi Otomatis RSI untuk Divergensi Tersembunyi & Klasik.
  • Muncul dengan mode Multi-jangka waktu.
  • Ini memiliki Peringatan.
  • Ini adalah konsep baru dan yang memungkinkan RSI ini menjadi indikator pengganti yang nyata di atas semua indikator "RSI" lainnya.

#indicator Heiken Ashi RSI with Auto Divergences 
dengan memperbarui nilai mtfnya, semoga versi ini berfungsi lebih baik.

#Indicator  Heiken Ashi RSI with Auto Divergences MTF

 

salam kenal teman2, senang bisa ikut ningbrung di mql5 member indonesia


rgds bob

 

Step Indicators 

Step indicator (indicator langkah) adalah proses memecah garis miring secara visual, menjadi "langkah".  Langkah-langkah ini menampilkan nilai tambahan dalam ukuran langkah.  Ukuran langkah dapat ditentukan sebagai pip, dan dapat disesuaikan dalam opsi indikator.

Bagaimana Stepsmembantu dalam perdagangan?

Analis teknis sering menggunakan "kemiringan" rata-rata bergerak sebagai sinyal, tetapi di pasar yang berkisar, perubahan kemiringan rata-rata akan menghasilkan banyak sinyal.  Langkah-langkah berguna dalam kondisi ini karena membantu mengurangi jumlah sinyal dengan menyaring perubahan rata-rata yang tidak signifikan.

1...546547548549550551552553554555556557558559560...614
New comment