System of the intra-day trade Level Trading
LevelTrading - ini adalah sistem perdagangan intra-day . Tidak ada indikator yang digunakan dengan perdagangan bersama sistem ini. Perdagangan dilakukan dari tingkat harga (Level), yang terbentuk pada titik kontrol harga grafik.
Level[tingkat harga] dengan mengikuti [time frame]: 1W, 1d, 4H, 1H. Perdagangan di dalam hari adalah dilakukan sesuai periode 1H. Ukuran lead yang dibagikan dipilih tergantung pada intensitas level 1H, dan juga pada kesepakatan arah pergerakan harga pada lebih tua [time frame] dan berkaitan dengan mereka untuk tingkat.
Dalam perjalanan hari dapat dibuka beberapa posisi, waktu penyelesaian tujuan yang dapat berlangsung dari beberapa menit - hingga beberapa jam, ini secara langsung tergantung pada dinamika pasar sekarang
Setelah melihat grafik, pertanyaan yang masuk akal muncul: 1. sebagai poin kunci (ada apakah beberapa aturan yang jelas) ditentukan 2. seperti yang dilakukan garis, juga, melalui apa tepatnya poin 3. menilai menurut gambar sudut kemiringan garis satu dan sama, T.e. dilakukan garis dasar, yang ditransfer secara paralel ke poin-poin kunci, kan? 4. apa aturan masuk/berhenti/dari keuntungan, kapan rebound/breakdown, untuk ditambahkan revolusi.... 5. Dari mana diambil kecenderungan umum untuk semua saluran? 6. Bagaimana menentukan, mana dari titik belokan yang digunakan untuk melakukan saluran, tetapi apa itu tidak (di Wast sangat tidak semua mereka digunakan)? 7. Dengan apa [time frame] ditentukan titik belokan
Penentuan konsep saluran (Channel): Saluran konstruksi grafik linier ini pada grafik harga, yang terdiri dari dua garis paralel (Garis saluran), yang dibangun minimum menurut tiga kontrol titik (Checkpoint). Aturan pembangunan saluran primer (Primary Of channel): Kehadiran diperlukan untuk membangun saluran utama minimal tiga kontrol titik (Checkpoint). Untuk satu titik kontrol mulai harga lokal minimum atau harga maksimum. Garis pertama saluran primer yang akan dibangun pada dua titik kontrol (dua minimum lokal atau dua maksimum lokal). Jalur kedua dilakukan secara paralel dengan jalur pertama, melalui titik kendali ketiga (minimum lokal atau maksimum lokal). Konstruksi saluran awal dalam beberapa versi ditunjukkan pada gambar
