Bila sering merasa anda buy harga malah turun sell harga malah naik berarti anda belum memahami secara betul sifat market.
Kunci utama memahami market yaitu pahamilah dia seperti seorang kekasih.
Seperti memahami seorang kekasih yang kita harus tahu keinginannya dan kemauannya bila kita tetap ingin jadi kekasihnya berarti kita juga harus memahami keinginan dan kemauan dari market bila ingin mendapatkan profit.
Seperti kata pepatah karena wanita juga ingin dimengerti berarti market juga ingin dimengerti.
Jadi kesimpulannya perlakukan market seolah-olah kekasih anda and Let's profit run... ITU!!!
 

System of the intra-day trade Level Trading

LevelTrading - ini adalah sistem perdagangan intra-dayTidak ada indikator yang digunakan dengan perdagangan bersama sistem ini. Perdagangan dilakukan dari tingkat harga (Level), yang terbentuk pada titik kontrol harga grafik. 

Level[tingkat harga] dengan mengikuti [time frame]: 1W, 1d, 4H, 1H. Perdagangan di dalam hari adalah dilakukan sesuai periode 1H. Ukuran lead yang dibagikan dipilih tergantung pada intensitas level 1H, dan juga pada kesepakatan arah pergerakan harga pada lebih tua [time frame] dan berkaitan dengan mereka untuk tingkat. 

Dalam perjalanan hari dapat dibuka beberapa posisi, waktu penyelesaian tujuan yang dapat berlangsung dari beberapa menit - hingga beberapa jam, 
ini secara langsung tergantung pada dinamika pasar sekarang


Setelah melihat grafik, pertanyaan yang masuk akal muncul:
1. sebagai poin kunci (ada apakah beberapa aturan yang jelas) ditentukan
2. seperti yang dilakukan garis, juga, melalui apa tepatnya poin
3. menilai menurut gambar sudut kemiringan garis satu dan sama, T.e. dilakukan
   garis dasar, yang ditransfer secara paralel ke poin-poin kunci, kan?
4. apa aturan masuk/berhenti/dari keuntungan, kapan rebound/breakdown, untuk ditambahkan
   revolusi....
5. Dari mana diambil kecenderungan umum untuk semua saluran?
6. Bagaimana menentukan, mana dari titik belokan yang digunakan untuk melakukan saluran, tetapi apa itu
   tidak (di Wast sangat tidak semua mereka digunakan)?
7. Dengan apa [time frame] ditentukan titik belokan



Penentuan konsep saluran (Channel):
Saluran   konstruksi grafik linier ini pada grafik harga, yang terdiri dari dua
garis paralel (Garis saluran), yang dibangun minimum menurut tiga kontrol
titik (Checkpoint).
Aturan pembangunan saluran primer (Primary Of channel):
Kehadiran diperlukan untuk membangun saluran utama minimal tiga kontrol
titik (Checkpoint).
Untuk satu titik kontrol mulai harga lokal minimum atau harga maksimum. Garis pertama
saluran primer yang akan dibangun pada dua titik kontrol (dua minimum lokal atau dua maksimum lokal).
Jalur kedua dilakukan secara paralel dengan jalur pertama, melalui titik kendali ketiga (minimum lokal atau
maksimum lokal).
Konstruksi saluran awal dalam beberapa versi ditunjukkan pada gambar

 
Fatchur Rochman #:
jadi , seorang kekasih yang mana ? ..... yang lebih tua atau yang lebih muda ?  untuk mendapatkan profit mas broo ... kwkwkw ..

 

