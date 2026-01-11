Indonesian Member - page 551

FadhilHk #:

Salam kenal, nama saya Fadhil, saya baru di trading dan coding untuk MQL

ada yang bisa bantu saya dengan coding? Trims.

Bisa belajar dari codebase, disana banyak contohnya pak
 
Umar Ismail #:

klo ini sih..
murni codernya yang blunder
🤣🤣🤣

biasa para coder baru yang baru semangat-semangatnya 😁😁😁

 
FadhilHk #:

Salam kenal, nama saya Fadhil, saya baru di trading dan coding untuk MQL

ada yang bisa bantu saya dengan coding? Trims.

asal sudah punya ilmu basic coding pakai bahasa apa aja belajar MQL lebih mudah... 

 
FadhilHk #:

Salam kenal, nama saya Fadhil, saya baru di trading dan coding untuk MQL

ada yang bisa bantu saya dengan coding? Trims.

Saya dulu belajar dari https://book.mql4.com/, lumayan mudah dipahami sekedar untuk ulik2 code. Tapi MQL4 beda dengan MQL5, kalo MQL4 yang penting bisa algoritma saja tapi kalo MQL5 sepertinya untuk serious coder. 

nelayan79 #:
Scalping from WFH. Yeah, jgn takut PHK kalo sdh bs trading...
 
halllo bagaimana ya verifikasi  ulang?saya di tolak guys
 

akhirnya...


 
i am from probolinggo, jawa timur
 

Assallammualaikum Wr Wb

Selamat Siang, semuanya

Perkenalkan saya Novan dari Probolinggo, Jawa Timur

 
Mohammad Edi #:
i am from probolinggo, jawa timur

salken

Pradana Novan Rianto #:

Assallammualaikum Wr Wb

Selamat Siang, semuanya

Perkenalkan saya Novan dari Probolinggo, Jawa Timur

Wa'alaikumussalam wr. wb. salken juga... 

