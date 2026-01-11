Indonesian Member - page 551
Salam kenal, nama saya Fadhil, saya baru di trading dan coding untuk MQL
ada yang bisa bantu saya dengan coding? Trims.
klo ini sih..
murni codernya yang blunder
🤣🤣🤣
biasa para coder baru yang baru semangat-semangatnya 😁😁😁
asal sudah punya ilmu basic coding pakai bahasa apa aja belajar MQL lebih mudah...
Saya dulu belajar dari https://book.mql4.com/, lumayan mudah dipahami sekedar untuk ulik2 code. Tapi MQL4 beda dengan MQL5, kalo MQL4 yang penting bisa algoritma saja tapi kalo MQL5 sepertinya untuk serious coder.
Scalping from WFH. Yeah, jgn takut PHK kalo sdh bs trading...
akhirnya...
Assallammualaikum Wr Wb
Selamat Siang, semuanya
Perkenalkan saya Novan dari Probolinggo, Jawa Timur
i am from probolinggo, jawa timur
salken
Wa'alaikumussalam wr. wb. salken juga...