Umar Ismail #:

trimakasih,
gak tau sakit apa ini
gak jelas banget.
kaki nyeri padahal kolesterol dan asam urat normal
😅
semoga bukan om imron
eh omicron

chek gula darah sudah broo ... ?

 
Semoga lekas sembuh masta...

 
Hadir..numpang mantau aja..thanks
 

indikator ini sangat menarik - Anda dapat melihat beberapa teks dalam bahasa Rusia tetapi bagaimanapun juga - kita dapat

melihat beberapa nomor di akhir teks.  Angka ini adalah kemungkinannya.

Pada gambar terlampir - harga EURUSD M15 timeframe akan menuju uptrend (breakout) pada malam hari ini dengan probabilitas 81%:


Ini adalah perdagangan yang dibuka menurut perkiraan - kita hanya memilih pasangan/kerangka waktu dengan probabilitas tinggi

(persentase probabilitas ini tertulis di grafik):



Sepertinya - indikator ini bagus karena tertulis probabilitas peramalan (kita membutuhkan lebih dari 50%, kan  ).

Saya bukan pembuat kode jadi saya menerjemahkan kata "sampel" sebagai "pola".  karena seperti yang saya pahami - indikator ini

mencari kesamaan untuk pola harga (ScalePercents adalah 90% secara default - persentase kesamaan minimal).

jika indikator menemukan banyak varian peramalan sehingga kita dapat melihat cloud (itu adalah area yang dicakup banyak varian).

indikator ini sudah diterjemahkan komentarnya ke dalam bahasa Inggris.

Seperti yang saya pahami - indikator ini menggunakan LWMA dan mencari 24 bar kembali (dapat diubah dalam pengaturan)

untuk menemukan kesamaan dengan sampel LWMA menggunakan korelasi peringkat 

Spearman Koefisien korelasi peringkat Spearman - Wikipedia, ensiklopedia gratis

Garis horizontal (periode perhitungan mana) dapat dipindahkan pada grafik - cukup klik dua kali mouse pada salah satu dari

2 garis dan gerakkan - dan Anda akan melihat perhitungan peramalan baru.

jika Anda melihat komentar dalam warna merah pada grafik - perkiraan tidak valid jadi beralihlah ke jangka waktu lain tanpa

warna merah dari komentar. Pengarangnya adalah  Murad Ismayilov  .

Anda dapat melihat:

wmifor_1.mq4 


Dan ini adalah versi selanjutnya dari penulis yang sama (terlampir).

Garis putus-putus warna aqua adalah level stop loss, garis warna aqua adalah  level take profit  , jual atau beli.

Saya tidak memperdagangkan/menguji versi berikutnya ini 

wmifor3.0.mq4 


strategi ini menggunakan 2 versi indicator tersebut:

- versi pertama  -  wmifor_1.mq4  - untuk memilih pasangan/kerangka waktu dengan probabilitas lebih tinggi (angka probabilitas tertulis di grafik

  s ehingga mudah dipilih);

- dan versi kedua  -  wmifor3.0.mq4   -  dapat digunakan untuk memperdagangkan pasangan/kerangka waktu yang dipilih.

 Sedikit rumit (kami membutuhkan 2 grafik untuk pasangan/kerangka waktu yang sama) tetapi setidaknya - kami akan memiliki

lebih banyak informasi

 


