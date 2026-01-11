Indonesian Member - page 552

Fatchur Rochman #:

akhirnya...


harus bersabar 😅

 
Mau tanya suhu2. Sy trading di mt4 dan publish result saya sebagai signal (private) di mql5. Sy baru saja withdrawal di akun broker saya, tp di mql5 withdrawalnya tidak keluar di graph balancenya. Ini kenapa ya? Kl deposit keluar di graph balancenya dgn line ijo. Ini karena lag apa kenapa ya? Di equity graph nya sudah turun) tp kan ini gara2 withdrawal bukan krn trading). Bisa di infokan knp? Thank you
 
Sandhy #:

Hi smua salam kenal. Mohon bantuannya bagaimana cara pakai EA ini.

Apa bedanya yg area merah, hijau & biru? Ini semua default setting. 

Area merah adalah suply demand, biru area buy.hijau confirmasi mau up trend atau bisa dipakai untuk SL.
 
Biantoro Kunarto #:
Salam kenal buat member baru, kalau bisa para trader atau programmer (developer) ikut aktif disini, siapa tahu nanti metaquote menyediakan bahasa Indonesia di forum ini

setuju mas

 
Ivan Rustam #:
ditunggu aja

 
1225113 #:

Ayo mas Saiful Huda  biarkan Ariel saja yang bernyanyi menunggu... hehe.. kita hajar  High Low USDPY.... sing penting profit ngga usah target targetan... hehe


Kita Hajar juga USDCAD.... close.... istirahat dulu... baru ngopi dan ngudud.... hehe


Permisi tuan 1225113 #

Bisakah anda membagikan indikator co bb sma entry detection dalam tangkapan layar anda?...

Pada postingan: 2017.11.13 21:52  

883885867
buy2.00usdjpy113.320.000.002017.11.13 16:43:38113.380.000.000.00    10.58
8838860422017.11.13 16:08:14buy2.00usdjpy113.360.000.002017.11.13 16:43:38113.380.000.000.003.53
8838514202017.11.13 02:17:00buy1.00usdcad1.26980.000.002017.11.13 17:05:451.27180.000.000.00    15.73




 
Biantoro Kunarto:
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..

jakarta hadir

 
Biantoro Kunarto : Saya ingin tahu berapa banyak orang dari Indonesia yang bergabung dengan forum ini. Jika Anda dari Indonesia , silakan komentari topik ini..Terima kasih..
dari minangkabau dan saya indonesia...
 

Salam kenal senior


mohon petunjuk dan bimbingannya dikarekan saya masih baru, pingin betul belajat Trading untuk masa depan yang Lebih CERAH


Zainal Arief

 
Umar Ismail #:

he he ... sueeeppiiii .... bingit broo

master master lagi sibuk  ... banyak pesanan yaww ... kkk


simple signal

