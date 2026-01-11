Indonesian Member - page 552
akhirnya...
harus bersabar 😅
Hi smua salam kenal. Mohon bantuannya bagaimana cara pakai EA ini.
Apa bedanya yg area merah, hijau & biru? Ini semua default setting.
Salam kenal buat member baru, kalau bisa para trader atau programmer (developer) ikut aktif disini, siapa tahu nanti metaquote menyediakan bahasa Indonesia di forum ini
setuju mas
Mau tanya suhu2. Sy trading di mt4 dan publish result saya sebagai signal (private) di mql5. Sy baru saja withdrawal di akun broker saya, tp di mql5 withdrawalnya tidak keluar di graph balancenya. Ini kenapa ya? Kl deposit keluar di graph balancenya dgn line ijo. Ini karena lag apa kenapa ya? Di equity graph nya sudah turun) tp kan ini gara2 withdrawal bukan krn trading). Bisa di infokan knp? Thank you
ditunggu aja
Ayo mas Saiful Huda biarkan Ariel saja yang bernyanyi menunggu... hehe.. kita hajar High Low USDPY.... sing penting profit ngga usah target targetan... hehe
Kita Hajar juga USDCAD.... close.... istirahat dulu... baru ngopi dan ngudud.... hehe
Permisi tuan 1225113 #
Bisakah anda membagikan indikator co bb sma entry detection dalam tangkapan layar anda?...
Pada postingan: 2017.11.13 21:52 #2175
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
jakarta hadir
Salam kenal senior
mohon petunjuk dan bimbingannya dikarekan saya masih baru, pingin betul belajat Trading untuk masa depan yang Lebih CERAH
Zainal Arief
ditunggu aja
he he ... sueeeppiiii .... bingit broo
master master lagi sibuk ... banyak pesanan yaww ... kkk
simple signal