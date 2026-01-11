Indonesian Member - page 550
ada yang ngalami hari ini?
Financial operations are limited.
belum ada yg di WD hari ini...
halo salam kenal saya agus dari bekasi. mungkin teman2 ada yg bisa jawab apakah 2 signal atau lebih yg kita sewa dari mql bisa dijalankan bareng dalam satu akun MT4?
btw disini dulu ada yang sempat sama John Paul 77? dulu mereka tim traders family kan populer sekali di mql5, sampai klaim mereka signal provider nomor 1 pada zamannya. tp skrg kok sudah redup ya? mungkin ada yang bisa cerita sedikit ada apa dengan John Paul 77?
Pada sering gak sih apply jobs di Freelance ... tahu-tahu jobsnya dihapus...
biasa aja
client menggagalkan job
dengan beberapa alasan
yang menyabalkan setelah mendapat beberapa ide dia menghapus job
;D
iya semakin lama kok semakin sering kejadian ini...
malah ada yg minta source duluan sebelum melangkah ke confirmed stage Negotiation of requirements... 😪😪😪
klo ini sih..
murni codernya yang blunder
🤣🤣🤣
Salam kenal, nama saya Fadhil, saya baru di trading dan coding untuk MQL
ada yang bisa bantu saya dengan coding? Trims.