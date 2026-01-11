Indonesian Member - page 517
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
GU sedang membentuk pola Bearish Gartley di H4.
kalau benar sedang membentuk maka bisa buy hingga fibo level 127 dan di fibo 127 sell limit. Resiko ditanggung sendiri,
GU sedang membentuk pola Bearish Gartley di H4.
kalau benar sedang membentuk maka bisa buy hingga fibo level 127 dan di fibo 127 sell limit. Resiko ditanggung sendiri,
Nih scalping lagi,,, joossss.... M5 saja cukup satu jurus, maknyusss!!!
Kalau lihat gambar, buy dilakukan saat SAR , RSI up, sudah meyentuh low LWMA 5
Apalagi ? Soalnya kan 1 jurus jadi patokan nya apa ?
GU sedang membentuk pola Bearish Gartley di H4.
kalau benar sedang membentuk maka bisa buy hingga fibo level 127 dan di fibo 127 sell limit. Resiko ditanggung sendiri,
Full lot gan....
Kalau lihat gambar, buy dilakukan saat SAR , RSI up, sudah meyentuh low LWMA 5
Apalagi ? Soalnya kan 1 jurus jadi patokan nya apa ?
Full lot gan....
Nggak juga, namanya juga prediksi bisa salah bisa benar karena gak ada yang pasti.
Sekarang aja turun terus, kata forum sebelah sih buy di 1.246 tapi masih membentuk pola nya kalau gak salah soalnya masih di atas low terahir
Hello, kemaren saya udah deposit $10 dollar. Tapi kok gak bisa trading di mql5 ya? Yg tertera hanya demo. Akun real saya gak masuk. Tolong saya dong gimana melihat akun yg udah saya deposit tadi. ThanKs.
Halo, saya beli software copy trade di MQL5, pembelian lancar. Tapi kendala terjadi waktu sy mencoba memasang sofware nya di MT4 di komputer dan laptop. Saat login akun MQL5 di MT4 sy harus memasukkan password berkali-kali baru akun sy terhubung di MT4. Begitu sy membuka market dan mencoba memasang software nya, muncul kembali layar login yg meminta password akun MQL5 sy, sy input password, tetapi aplikasi tidak terdownload, klik download, keluar lagi layar yg meminta password, begitu berulang-ulang, dan sampai sekarang sy belum berhasil mendownload software itu ke MT4 pada PC atau Laptop sy.
Sy sudah coba di laptop dengan windows 10 home, windows 10 pro, windows 7 pro. Semua sama hasilnya seperti gambaran di atas.
Apakah ada yg pernah mengalami hal yg sama?
boleh share cara memperbaikinya?
terima kasih.
Halo, saya beli software copy trade di MQL5, pembelian lancar. Tapi kendala terjadi waktu sy mencoba memasang sofware nya di MT4 di komputer dan laptop. Saat login akun MQL5 di MT4 sy harus memasukkan password berkali-kali baru akun sy terhubung di MT4. Begitu sy membuka market dan mencoba memasang software nya, muncul kembali layar login yg meminta password akun MQL5 sy, sy input password, tetapi aplikasi tidak terdownload, klik download, keluar lagi layar yg meminta password, begitu berulang-ulang, dan sampai sekarang sy belum berhasil mendownload software itu ke MT4 pada PC atau Laptop sy.
Sy sudah coba di laptop dengan windows 10 home, windows 10 pro, windows 7 pro. Semua sama hasilnya seperti gambaran di atas.
Apakah ada yg pernah mengalami hal yg sama?
boleh share cara memperbaikinya?
terima kasih.
coba clear cookies cache browsernya