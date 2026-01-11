Indonesian Member - page 515

Biantoro Kunarto:

Halo, selamat datang di forum, di topik ini boleh menggunakan bahasa Indonesia, yg topik lain tidak boleh. Untuk bahasa asing hanya diperbolehkan di 1 topik saja

Oh, baik pak Kunarto.
Oh iya, untuk yg merayakan, sama2, minal aidin walfaizin jg.

Btw, mungkin trader2 sekalian lg pada libur yah? ^_^

 
1225113:

Semoga Allah mengaliri hidup kita dengan cahaya kebahagiaan,

mengaliri hati kita dengan cahaya keimanan akhlak mulia ,

mengaliri pikiran kita dengan cahaya cinta akan kearifan.

untuk menggapai IDUL FITRI yang bercahaya ....

Selamat Hari Raya 

mohon maaf lahir dan batin

salam untuk semua ....

Selamat ied fitri mbo... Salam semua trader +62 disini... Semoga beruntung bersama dewi fortuna....
 
Broker tahan profit, tapi masih balikin modal akun kenalan saya.

Apakah ada yg bisa bantu klaim/tuntut ?

SamT****Fx

japri untuk detailnya,

 
Biantoro Kunarto:

Ga bisa, harus pakai versi PC.

yg versi Android ga bisa dipasang robot

paling bisa juga sewa server, trus aksesnya dari android :)

 
dewi fortuna always with me he he....

BOOOOOOMMM.....


 
Hahaha ... Oke masta rambo... Sy main kecil kecil lotsnya, lg ngajar training online hari ini... Ntar gk fokus, jd main copi copi aja hari ini... Hehehe... Mana yg lain suaranya???
 
Eko Rahmadi :

Selamat Sore ... Menjelang berbuka puasa ...

Salam Kenal semua untuk warga Indonesia yang ada di forum ...

Betul-betul

 
Hai salam kenal semua saya arik dari bali
Mohon bimbingannya saya baru d sini
 

Salam kenal kepada senior , Mohon Ijin belajar

 

Mau tanya GU, daily uptrend sedang koreksi, H4 downtren, setelah sell dan TP wajib di mid BB, di M30 ada potensi UP.

Apakah menyalahi aturan BBMA jika Buy di M30 ?

sell atu buy

