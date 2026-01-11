Indonesian Member - page 515
Halo, selamat datang di forum, di topik ini boleh menggunakan bahasa Indonesia, yg topik lain tidak boleh. Untuk bahasa asing hanya diperbolehkan di 1 topik saja
Oh, baik pak Kunarto.
Oh iya, untuk yg merayakan, sama2, minal aidin walfaizin jg.
Btw, mungkin trader2 sekalian lg pada libur yah? ^_^
Semoga Allah mengaliri hidup kita dengan cahaya kebahagiaan,
mengaliri hati kita dengan cahaya keimanan akhlak mulia ,
mengaliri pikiran kita dengan cahaya cinta akan kearifan.
untuk menggapai IDUL FITRI yang bercahaya ....
Selamat Hari Raya
mohon maaf lahir dan batin
salam untuk semua ....
Ga bisa, harus pakai versi PC.
yg versi Android ga bisa dipasang robot
paling bisa juga sewa server, trus aksesnya dari android :)
Selamat ied fitri mbo... Salam semua trader +62 disini... Semoga beruntung bersama dewi fortuna....
dewi fortuna always with me he he....
BOOOOOOMMM.....
Selamat Sore ... Menjelang berbuka puasa ...
Salam Kenal semua untuk warga Indonesia yang ada di forum ...
Betul-betul
Salam kenal kepada senior , Mohon Ijin belajar
Mau tanya GU, daily uptrend sedang koreksi, H4 downtren, setelah sell dan TP wajib di mid BB, di M30 ada potensi UP.
Apakah menyalahi aturan BBMA jika Buy di M30 ?