Indonesian Member - page 516
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
, boleh minta tips" jitu
Mau tanya GU, daily uptrend sedang koreksi, H4 downtren, setelah sell dan TP wajib di mid BB, di M30 ada potensi UP.
Apakah menyalahi aturan BBMA jika Buy di M30 ?
begadang boleeh sajaaa
klo gak pake EA... tet tettoolet
EURAUD - DONE
Daily
H4
H1
M30
EURAUD - DONE
Daily
H4
H1
M30
HAsil, Alhamdulillah praktek BBMA pertama hit TP
Tidak menyalahi, price action akan mengikuti trend besar setelah trend kecil berakhir. M30 sbg tanda mencari momen masuk buy/sell. Dan selalu perhatikan pergantian jam/menit. Krn S/R akan berubah jika momen waktu sudah habis. Semoga bermanfaat! Mgkin ada masukan teman lain, silahkan...
Terima kasih atas masukannya, karena masih ragu yang GU akhirnya saya trade EURAUD yang saat itu menurut saya valid untuk buka posisi sel dan alhamdulillah profit.
Terima kasih atas masukannya, karena masih ragu yang GU akhirnya saya trade EURAUD yang saat itu menurut saya valid untuk buka posisi sel dan alhamdulillah profit.
Teknik scalping bro.. cuma take action 5 menit. Lihat di M5 buat entry dan exit. Setelah melihat trend besar di chart saya. Dan done opit.
Lagi pilih pilih mending scalping atau intraday, Inginnya sih hari yang sama buka dan posisi. Mau berapa buka tutup posisi gak masalah.
Kalau M5 itu pasangan M30 ya lihat pergerakannya ? Atau tetap mengacu ke H1, H4 dan Daily
Pair mana yang cocok untuk skala intraday ?
Lagi pilih pilih mending scalping atau intraday, Inginnya sih hari yang sama buka dan posisi. Mau berapa buka tutup posisi gak masalah.
Kalau M5 itu pasangan M30 ya lihat pergerakannya ? Atau tetap mengacu ke H1, H4 dan Daily
Pair mana yang cocok untuk skala intraday ?