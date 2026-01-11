Indonesian Member - page 516

New comment
 
, boleh minta tips" jitu
 
Y4MINO:
, boleh minta tips" jitu
1. Selalu melihat trend besar (MN,W,D,H4)
2. Selalu melihat trend kecil
3. Plot S/R
4. Sabar menunggu konfirmasi S/R
5. Perhatikan waktu pergantian jam/menit

Biasakan flexible, jgn terpaku ke plot S/R trade plan awal. Kondisional sesuai demand dan supply. Semoga jitu bro...
 
KetemuSinta:

Mau tanya GU, daily uptrend sedang koreksi, H4 downtren, setelah sell dan TP wajib di mid BB, di M30 ada potensi UP.

Apakah menyalahi aturan BBMA jika Buy di M30 ?


Tidak menyalahi, price action akan mengikuti trend besar setelah trend kecil berakhir. M30 sbg tanda mencari momen masuk buy/sell. Dan selalu perhatikan pergantian jam/menit. Krn S/R akan berubah jika momen waktu sudah habis. Semoga bermanfaat! Mgkin ada masukan teman lain, silahkan...
 
Umar Ismail:

begadang boleeh sajaaa
klo gak pake EA... tet tettoolet

I interested business development manager please accept
 

EURAUD - DONE

Daily

euraud daily

H4

euraud h4

H1

euraud h1

M30

euraud m30

 
KetemuSinta:

EURAUD - DONE

Daily

H4

H1

M30


HAsil, Alhamdulillah praktek BBMA pertama hit TP

euraud hasil

 
nelayan79:
Tidak menyalahi, price action akan mengikuti trend besar setelah trend kecil berakhir. M30 sbg tanda mencari momen masuk buy/sell. Dan selalu perhatikan pergantian jam/menit. Krn S/R akan berubah jika momen waktu sudah habis. Semoga bermanfaat! Mgkin ada masukan teman lain, silahkan...


Terima kasih atas masukannya, karena masih ragu yang GU akhirnya saya trade EURAUD yang saat itu menurut saya valid untuk buka posisi sel dan alhamdulillah profit.

 
KetemuSinta:


Terima kasih atas masukannya, karena masih ragu yang GU akhirnya saya trade EURAUD yang saat itu menurut saya valid untuk buka posisi sel dan alhamdulillah profit.

Teknik scalping bro.. cuma take action 5 menit. Lihat di M5 buat entry dan exit. Setelah melihat trend besar di chart saya. Dan done opit.
 
nelayan79:
Teknik scalping bro.. cuma take action 5 menit. Lihat di M5 buat entry dan exit. Setelah melihat trend besar di chart saya. Dan done opit.


Lagi pilih pilih mending scalping atau intraday, Inginnya sih hari yang sama buka dan posisi. Mau berapa buka tutup posisi gak masalah.

Kalau M5 itu pasangan M30 ya lihat pergerakannya ? Atau tetap mengacu ke H1, H4 dan Daily

Pair mana yang cocok untuk skala intraday ?

 
KetemuSinta:


Lagi pilih pilih mending scalping atau intraday, Inginnya sih hari yang sama buka dan posisi. Mau berapa buka tutup posisi gak masalah.

Kalau M5 itu pasangan M30 ya lihat pergerakannya ? Atau tetap mengacu ke H1, H4 dan Daily

Pair mana yang cocok untuk skala intraday ?

Tentu enak scalping, cepat dalam timeframe pendek. M5 itu acuannya H1,M30,M15,M5.
Pair mn yg cocok skala intraday? Kita harus mengecek di W dan D yg jarak S/Rnya jauh.
1...509510511512513514515516517518519520521522523...614
New comment