Indonesian Member - page 514
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
salam kenal dari madiun
nice weekend.
Semoga Allah mengaliri hidup kita dengan cahaya kebahagiaan,
mengaliri hati kita dengan cahaya keimanan akhlak mulia ,
mengaliri pikiran kita dengan cahaya cinta akan kearifan.
untuk menggapai IDUL FITRI yang bercahaya ....
Selamat Hari Raya
mohon maaf lahir dan batin
salam untuk semua ....
Semoga Allah mengaliri hidup kita dengan cahaya kebahagiaan,
mengaliri hati kita dengan cahaya keimanan akhlak mulia ,
mengaliri pikiran kita dengan cahaya cinta akan kearifan.
untuk menggapai IDUL FITRI yang bercahaya ....
Selamat Hari Raya
mohon maaf lahir dan batin
salam untuk semua ....
AMiiinnnnn...ya Rabbbbbb
salim sungkem untuk semuanya,
selamat lebaran master qomar.fx.. :)
halo saya riko dari jakarta, msh liat aja soal trading forex.
ada hal penting yg saya yakin di thread ini blm bahas. mungkin ini materi untuk yg sangat pemula, heheheh
apa ada yg bersedia berbagi info tentang:
-lag koneksinya trader2 skalian saat main(dalam m/s)
-pakai koneksi internetnya apa
-brokernya apa, luar atau lokal
-klo luar info soal jasa vpn & vps. brp perbulan yg trader2 skalian pakai
-oh iya, satu lg. apa aja biaya2 yg muncul pada trader skalian akibat dari kegiatan trading ini selain yg belum saya sebutkan diatas
sebelumnya terimakasih
oh iya, salam kenal semuanya? ^_^(ampe lupa)
it's ok not to speak in english in this thread right? cmiiw
Halo, selamat datang di forum, di topik ini boleh menggunakan bahasa Indonesia, yg topik lain tidak boleh. Untuk bahasa asing hanya diperbolehkan di 1 topik saja
mohon maaf lahir batin
🙏😉
Hallo gan, ada yg bisa bantu ga gan knp aku gabisa install paid indicator padahal udah dibeli di MT4 ku?
coba cek.pesan/log di journal log.
sudah ku ss gan journalnya, di attachmentSaya pencet2 install, kaya ga respon gitu
sudah ku ss gan journalnya, di attachmentSaya pencet2 install, kaya ga respon gitu
mt4 nya harus connect dulu
https://www.mql5.com/en/forum/9798