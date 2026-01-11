Indonesian Member - page 506
Hi Biantoro, this is Arman from Semarang Indonesia
Halo pak, selamat datang di forum
terima kasih, smoga bisa memberi kontribusi ke forum Indonesian Members
Salam kenal,
Donny di Padang
-Bravo Trader Indonesia-
maaf gan, mau nanya apa ada suhu2 disini yg mau joki in akun ya atau sediain copy signal? yang sistemnya sharing profit gitu, saya ada modal 1000an $ mau main sendiri saya cm bisanya martiangel,,
klo ada PM ya gan,, terimakasih
Bete kalo market Off, apalagi kalo zamannya nya Work From Home, cuma bisa BT dan BT