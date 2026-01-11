Indonesian Member - page 302

Fajar Kurniawan:

Saya ingin buat EA dengan simple method, apakah ada Developer EA disini yang bisa bantu.

Mudah2an harga cocok ya....


Thanks

Boleh PM saya langsung
 

Lama nggak maen kesini... 

salam kenal buat temen2.. saya dari purworejo Jateng

 
bikin job aja, dari Indo banyak kok developer EA juga, termasuk para sesepuh dimari mereka semua dedengkot nya coding EA
 
banyak gan yg bs bikin EA, di forum sebelah aja bejibun yg bs, enak sama2 orang indo krn ngomongnya gampang hehehe
 

Buat EA sudah, om.

Saya sudah coba download Strategy Tester 3 setelah searching di google.

Tapi kayaknya mesti bayar ya.

Yang valid download crack full version di link mana ya?

Dan cara trial EA yang sudah ada bagaimana ya?

Apakah ada link untuk belajar?


Mohon arahannya

 
metatrader nya Tekan Ctrl + R
 
Salam kenal sodaraku.. sy yudhi dari bogor. Ternyata ada group yg sangat asik... semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Amiin..
 
yudhi_irawan:
Salam kenal sodaraku.. sy yudhi dari bogor. Ternyata ada group yg sangat asik... semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Amiin..

Selamat datang mas yudhi_irawan   salam kenal

 

SINYAL SINYAL FOREX BOLLINGER TOUCHER AA TT

Sinyal pemberi sinyal forex Bollinger Toucher AA TT adalah modifikasi saklar Bollinger bands dengan akurasi tinggi dan efisiensi sinyal untuk input.

Sinyal pemberi sinyal forex Bollinger Toucher AA TT dihidupkan kembali "hidup" oleh Tankk - sebuah forum forex terkenal forexsystemsru.com penulis banyak indikator teknis forex menguntungkan.

Di jantung indikator Bollinger Toucher AA TT terletak rebound harga dari batas-batas Bollinger bands .

Kami merekomendasikan untuk menguji indikator forex sinyal penulis Bollinger Toucher AA TT pada pasangan mata uang yang berbeda dan bereksperimen dengan pengaturan untuk mencapai hasil yang optimal.


 

INDIKATOR FOREX FIBOS: KONSTRUKSI OTOMATIS LEVEL FIBONACCI

Indikator Forex Fibos untuk terminal perdagangan MetaTrader 5 secara otomatis menentukan poin minimum dan maksimum pada grafik harga dan membangun level Fibonacci di antara mereka.

Indikator Forex Fibos adalah varian lain dari indikator teknis untuk MetaTrader 5, yang secara otomatis menempatkan level Fibonacci pada grafik harga dari pasangan mata uang .

Dari pedagang Anda hanya perlu menentukan jumlah bar dalam pengaturan di mana indikator Fibos itu sendiri akan menemukan poin Rendah dan Tinggi dan akan membangun level Fibo.

Tingkat Fibonacci berada di antara pedagang salah satu instrumen paling populer untuk perdagangan di pasar mata uang Forex. Ada kemungkinan bahwa level indikator Fibos akan menjadi asisten terpercaya Anda dalam menentukan level support dan resistance serta pemasangan order stop-loss dan take-profit.



Files:
Fibos.zip  3 kb
