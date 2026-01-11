Indonesian Member - page 295
apa kabah, I am not Indonesian, but my wife is, can I join the threat?
yeah you can join but could you speak in Bahasa ? :)
Hoahhmmmhh... nyem nyem nyem... hari senin masih imut imut gerakannya, ngopi dulu biar ganteng
tapi sekarang bisa di panen mas Bro.... kwkwkw
weh
mr Rambo 4x emang josss
Salam kenal. Ada yang bisa kasih langkah sederhana cara connect account mt4 ke mql5 supaya bisa jadi signal provider? Cara trade murni manual tanpa EA.
lah kan tinggal pencet tombol create signal trus masukin server ama password investor akun om...cek aja di menu signal itu, monggo