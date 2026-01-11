Indonesian Member - page 295

New comment
 
apa kabah, I am not Indonesian, but my wife is, can I join the threat?
 
autumn95:
apa kabah, I am not Indonesian, but my wife is, can I join the threat?

yeah you can join but could you speak in Bahasa ? :)

 
Hoahhmmmhh... nyem nyem nyem... hari senin masih imut imut gerakannya, ngopi dulu biar ganteng
 
Hadiirrrr
 
Achmad Wijaya:
Hoahhmmmhh... nyem nyem nyem... hari senin masih imut imut gerakannya, ngopi dulu biar ganteng

tapi sekarang bisa di panen mas Bro.... kwkwkw


 
Absen
 

weh
mr Rambo 4x emang josss

 
Salam kenal. Ada yang bisa kasih langkah sederhana cara connect account mt4 ke mql5 supaya bisa jadi signal provider? Cara trade murni manual tanpa EA. 
Terima kasih sebelumnya. 
 
dakur1:
Salam kenal. Ada yang bisa kasih langkah sederhana cara connect account mt4 ke mql5 supaya bisa jadi signal provider? Cara trade murni manual tanpa EA. 
Terima kasih sebelumnya. 

lah kan tinggal pencet tombol create signal trus masukin server ama password investor akun om...cek aja di menu signal itu, monggo

 
Halo teman teman traders indonesia. 
Apa kabar semuanya?  Ada kemajuan apa kemunduran?  Hehehe...  Malam ini us fed hike rate 1.5 - 1.75%. Ane ambil sell limit di HL Buat gold.
1...288289290291292293294295296297298299300301302...614
New comment