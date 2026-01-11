Indonesian Member - page 297

New comment
 
Gan beginner question, pada pake broker apa? 
Thank u
 
adadad:
Gan beginner question, pada pake broker apa? 
Thank u
kalo gak salah, gak boleh nyebut spesifik broker disini bos :)
 
Achmad Wijaya:
kalo gak salah, gak boleh nyebut spesifik broker disini bos :)
Maav suhu2 kalo ngelanggar rules,

Penasaran aja soalx yg q pake skrg kok lag rasax, mungkin karena akun bonus paling
 
adadad:
Maav suhu2 kalo ngelanggar rules,

Penasaran aja soalx yg q pake skrg kok lag rasax, mungkin karena akun bonus paling
ane bukan termasuk suhu ya gan :D, lag banyak penyebabnya boskuh, bisa jadi koneksi client, ato server nya, atau juga mungkin karena trading saat ada news, banyak faktor, akun bonus no problem, ane juga dulu sering pake
 
Mas achmad wijaya posx q baca2 udah dri lama gabung dimari makax kan sesepuh

Anti news trading ,banyak jebakan batmanx

Owh iyha mas akun bonus, WDx lancar g mas? Ini aq pake yg 50$

 
adadad:
Mas achmad wijaya posx q baca2 udah dri lama gabung dimari makax kan sesepuh

Anti news trading ,banyak jebakan batmanx

Owh iyha mas akun bonus, WDx lancar g mas? Ini aq pake yg 50$

busyet dah sesepuh :D banyak yang lebih sepuh di mari bosku, dulu lancar, gak tau sekarang

 

Templet Buat Pak sesepuh.... busyet dah kwkwkwkw


 

Indikator Fraktal Custom

  1. Kedalaman Fraktal (2 hingga 6), (mis: 2 berarti UP Fraktal lebih tinggi dari 2 sebelumnya dan 2 batang berikutnya, Fractal DOWN lebih rendah dari 2 sebelumnya dan 2 bar berikutnya)
  2. Arrow Shift: untuk penempatan panah di atas yang tinggi dan di bawah yang rendah

Contoh dengan Kedalaman Fraktal diatur ke 2


Bagan yang sama dengan Fractals Depth diatur ke 6


Files:
AK_Fractals.ex4  21 kb
 

Indikator Cross 2 RSI



 

 

Equity-Monitor


Files:
Equity-Monitor.ex4  58 kb
1...290291292293294295296297298299300301302303304...614
New comment