Indonesian Member - page 297
Gan beginner question, pada pake broker apa?
kalo gak salah, gak boleh nyebut spesifik broker disini bos :)
Maav suhu2 kalo ngelanggar rules,
Mas achmad wijaya posx q baca2 udah dri lama gabung dimari makax kan sesepuh
busyet dah sesepuh :D banyak yang lebih sepuh di mari bosku, dulu lancar, gak tau sekarang
Templet Buat Pak sesepuh.... busyet dah kwkwkwkw
Indikator Fraktal Custom
Contoh dengan Kedalaman Fraktal diatur ke 2
Bagan yang sama dengan Fractals Depth diatur ke 6
Indikator Cross 2 RSI
Equity-Monitor