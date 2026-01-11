Indonesian Member - page 272
hi. i am new from jakarta
selamat datang marwan_xu: salam kenal
Indikator Forex Schaff Trend Cycle: MACD + merapikan stochastic oscillator
Indikator perdagangan SchaffTrendCycle adalah osilator siklis yang dibuat dengan menghitung stochastic stokastik (2 kali) dari garis MACD menggunakan siklus. Hasilnya adalah versi osilator yang disempurnakan , yang tidak melonjak saat tren dan bereaksi terhadap perubahan serius dengan cukup cepat. Ini dikembangkan oleh Doug Schaff, yang menyarankan agar tren mata uang mempercepat dan melambat secara siklis. Algoritmanya diterbitkan pada tahun 2008. Schaff Trend Cycle mencoba menggabungkan dua pendekatan yang berbeda untuk menentukan arah perubahan tren - MACD dan osilator stokastik yang dihaluskan. Nilai indikator berkisar antara 0 sampai 100. Dua tingkat kunci digunakan - 25 dan 75.
Parameter masukan
Pakar ForTrader percaya bahwa cara trading yang paling sederhana dan jelas dengan menggunakan indikator ini adalah menjual saat garis turun di bawah level 75 dan membeli saat naik di atas level 25.
Untuk menyaring lebih banyak sinyal palsu, Doug Schaff (penulis Schaff Trend Cycle) menyarankan metode berikut:untuk sinyal beli , bar yang mengikuti bar persimpangan harus ditutup di atas batas maksimum bar persimpangan;untuk sinyal jual , bar yang mengikuti bar persimpangan harus ditutup di bawah minimum bar persimpangan. Bar persimpangan adalah bar yang terbentuk selama persimpangan indikator dengan tingkat 25 atau 75.
Indikator Forex Kwan NRP:
Indikator Forex Kwan NRP - sebuah modifikasi dariindikator Kwan yang terkenal dan agak populer dimana, berkat forum forex forexsystemsru.com dengan nama panggilan Crossluck, dieliminasi redrawing.
Menggunakan indikator Kwan NRP dalam trading sangat sederhana - sinyal yang masuk adalah perubahan warna pada garis osilator.
Indikator Forex Kwan NRP hampir tidak ketinggalan, yang menjadikannya alat yang sangat efektif untuk strategi trading forex .
Tingkat indikator Forex Fibonacci Fibo Box
Indikator Forex Fibo Box - ini adalah variasi lain pada topik pembuatan grid ekstensi Fibonacci .
Indikator Fibo Box membangun level Fibonacci pada sejumlah bar. Dalam hal ini, zona antara tingkat indikator berubah menjadi warna yang berbeda.
Seperti yang telah kami katakan berulang kali, indikator Fibonacci memang sepantasnya populer di kalangan trader dan tidak akan kehilangannya untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, setiap modifikasi tingkat Fibo selalu menyebabkan kenaikan minat.
Tanpa ragu, indikator forex Fibo Box juga akan menemukan target audience, meningkatkan keefektifan strategi forex trading.
Indikator Forex MACD chart: lebih baik dari pada osilator
Indikator Forex Bagan MACD adalah modifikasi osilator MACD yang populer , yang ditampilkan bukan di bagian ruang bawah tanah, namun langsung pada grafik harga.
Selain itu, grafik indikator MACD dibangun untuk mengaktifkan / menonaktifkan garis layar, dan memiliki fungsi MTF ini, memungkinkan Anda untuk menerima sinyal dari indikator lain kerangka waktu .
Sepintas, indikator forex MACD chart tidak mewakili sesuatu yang istimewa dan terlihat eksotis. Namun demikian, dalam kombinasi dengan indikator lainnya, ini membuka kemungkinan penentuan titik balik pembalikan tren, awal dan akhir koreksi tepat waktu dan akurat.
Indikator Forex DIDI Index untuk menemukan titik pembalikan tren
Indikator Forex Indeks DIDI berutang namanya kepada analis Brazil Odir Aguiar, dijuluki Didi. Hal ini didasarkan pada tiga moving averages , yang dikenal sebagai jarum Didi, dan dirancang untuk mencari pembalikan harga.
Indikator Forex DIDI Index ditampilkan di ruang bawah tanah dari grafik harga sebagai tiga baris:
Bagaimana cara menerapkan indikator forex Indeks DIDI dalam perdagangan
Karena indikator forex Indeks DIDI terdiri dari moving averages, sinyal interseksi digunakan sebagai sinyal input.
Garis biru melintasi garis merah dari bawah ke atas, persimpangan harus terjadi sedekat mungkin dengan garis hitam, lebih baik menunggu persimpangannya. Masukkan posisi pada pembukaan candle berikutnya.
Garis merah melintasi garis biru dari bawah ke atas, masing-masing, sama seperti dengan pembelian, persimpangan harus terjadi sedekat mungkin dengan garis hitam dan diharapkan untuk menunggu dan persimpangannya. Masukkan posisi pada pembukaan candle berikutnya.
Indikator Forex Indeks DIDI memiliki sinyal perdagangan yang cukup akurat, terutama dengan pergerakan trend yang kuat . Sebaiknya gunakan indikator ini bersamaan dengan filter forex, yang akan menghindari masukan palsu, sekaligus meningkatkan keakuratan penentuan tempat masuk ke pasar.
Indikator Forex Fibo Machine Pro: sistem perdagangan semi otomatis siap pakai
Indikator Forex Fibo Machine Pro didasarkan pada grid ekstensi Fibonacci , yang telah lama populer dengan para trader di seluruh dunia.
Indikator Fibo Machine Pro menampilkan pada grafik harga pasangan mata uang entry point ke kesepakatan, tingkat pemesanan order stop-loss, dan juga tiga tingkat take-profit (konservatif, standar dan agresif).
Selain itu, indikator Fibo Machine Pro menampilkan informasi teks grafik tentang pasangan mata uang, kerangka waktu, entry point digital, stop loss orders dan take profit, direction dan strength of the trend, serta waktu sebelum akhir candle saat ini.
Fitur menggunakan indikator forex Fibo Machine Pro
Indikator Forex Fibo Machine Pro memiliki sejumlah fitur, pengetahuan dan pemahaman yang secara signifikan akan meningkatkan keefektifan penggunaannya:
Indikator Forex Fibo Machine Pro sebenarnya adalah strategi trading semi otomatis yang siap. Namun demikian, selalu perlu diingat bahwa indikator forex hanyalah asisten trader untuk membuat keputusan trading.
Indikator Forex InsideBarSetup: strategi trading siap pakai Price Action
Indikator Forex InsideBarSetup adalah alat teknis yang dirancang untuk menemukan dan mengidentifikasi pada bagan harga salah satu Aksi Harga yang paling umum"Inner Bar" atau Inside Bar.
Menemukan pola Inside Bar, indikator InsideBarSetup menandai dengan tanda bintang, warna yang dapat disesuaikan, dan juga menduplikat informasi dengan peringatan audio dan teks.
Selain itu, untuk pola terdeteksi Internal bar, indikator InsideBarSetup menentukan tingkat pengaturan pending order , serta perintah stop-loss dan take-profit, yang ditampilkan pada grafik, dan juga diduplikasi dalam kotak teks terpisah.
Indikator Forex InsideBarSetup memiliki seperangkat pengaturan yang memungkinkan Anda mengubah tidak hanya tampilan indikator, namun juga menerapkan sinyal penyaringan dan banyak lagi.
Sebenarnya, indikator forex InsideBarSetup hampir siap strategi trading dalam pola Price Action. Sebaiknya gunakan indikator pada timeframes yang tidak lebih rendah dari H4 untuk menghilangkan sinyal palsu karena noise harga pada periode yang lebih rendah, dan juga untuk membuka penawaran hanya ke arah tren saat ini