selamat datang marwan_xu: salam kenal
terima kasih, salam kenal juga.
saya ada perhatikan bapak banyak pelajari indicator indicator
sampai saat ini mana yang menurut bapak paling baik?
Salam, Marwan
saya menggunakan GMMA, TTM Squeeze, dan Momentum untuk indicator saya,
tentu saja untuk menentukan entry saya pakai mata (feeling juga)
garis garis support resistant fibo dan break out.
yang akan memberitahu dimana entry dan stop loss.
mas Marwan... sebelum saya jawab pertanyaannya... bolehlah saya tanya dulu... sudah berapa lama andanya trading forex ? dan biasanya sejak diperkenalkan forex andanya pakai indikator apa? krena dari kebiasaan trading dengan indikator tertentu atau system tertentu akan selalu membuat pola kerja system kerja syaraf pada otak kita... sehingga halini akan mempengaruhi prilaku kita dalam merespon pergerakan harga yang senantiasa berubah trendnya (tidak pasti)... indicator hanyalah alat untuk meng indentifikasi saja secara tehnikat pergerakan harga agar kita dapatkan info yang medekati kepastian agar kita dapat trading untuk memperoleh suatu keuntungan... saya berusaha semua yang saya uploud adalah indicator terbaik menurut saya... karena setiap indikator terbaik belum tentu cocok dengan trading Habit seseorang jika sudah menjadi charakter .. trading adalah carakter kalau kita menambahkan indikator lagi berarti merubah karakter anda dalam menentukan sikap trading anda... sehingga bisa jadi mempengaruhi emosi, kenyamanan, ketelitian dll dalam bertransaksi... karena berkaitan dengan pola-pola tadi
kalau sudah masuk keranah feeling jika sukses pasti anda tidak bisa ditiru orang walaupun dengan indicator yang sama hehe, dan itu berkat pengalaman anda pasti bertahun tahun (carakter)... itulah bagi saya indicator terbaik ... selamat dan sukses selalu mas.... regards....
ini mirip system anda
my_squeeze.ex4
my_squeeze.mq4
amazing. koleksi indicator TOP banget.
ini mirip system anda
my_squeeze.ex4
my_squeeze.mq4
indicator feeling mau aku ilangin, aku mau lebih konsisten kepada indicator teknikal, karena feeling gak bisa dijadiin robot jadi gak bisa di nilai.
benar benar, ini indicator yang aku pakai. gambar screenku kira kira seperti ini,
ada red MA series (3,5,8,10,15) sebagai fast player dan blue MA series (30,35,40,45,50,60) sebagai slow trader. (GMMA)
ketika mereka berpilin tanda tidak ada arah dalam trade (gambar screen sedang berpilin), aku selalu siap siap di breakout bakalan masuk,
selalu ada kejadian break out ditarik kembali ke center. itu bagian dari resiko.
sukses juga selalu.
Ada yang bisa bikin EA dari beberapa indikator ini, paling enggak alert?
syarat entry:
1. price break out GMMA
2. TTM Squeeze sedang squeezing dan arah histogram sesuai arah entry
3. Momentum sesuai arah entry.
4. Momentum 15 menit sesuai arah entry.
5. Feeling entry ok gak. (boleh di ilangin)
I live in Indonesia want to buy japanese stock. What securities company I should go? I want to trade japanese stock but since I live in Indonesia it is difficult to find a securities company serving japanese stock trading for individual. I will appreciate it very much if someone could tell me how to do that.
One more AMPUH.....
terima kasih, salam kenal juga.
saya ada perhatikan bapak banyak pelajari indicator indicator
sampai saat ini mana yang menurut bapak paling baik?
Salam, Marwan
Indikator bergerak karena harga bergerak, kalo harga diam maka indikator pun ikut diam .... itu artinya kalo anda mengikuti Indikator bisa dipastikan anda akan selalu terlambat entry market atau terlalu awal entry market .... akibatnya lambat entri kena SL terlalu awal entry pun kena SL