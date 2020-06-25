Needs a little tweaking
Hi all, I need your little help in fixing the manual EA......... Losses and profits are not being set and trawl is not being set
Try the authorat https://www.mql5.com/ru/code/13940
- www.mql5.com
Try the authorat https://www.mql5.com/ru/code/13940
If he's sitting here...... which is unlikely!
I'll see what I can do to help. I think I'm trying to make something out of that code.
---------------------------------------
Here, try and cheat out of it and I'll cheat out of it too.
//+------------------------------------------------------------------+ //| InstantExecution.mq4 | //| Copyright 2015, @traderconfident | //| https://confident-trader.blogspot.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, @traderconfident" #property link "https://confident-trader.blogspot.com" #property version "1.0" #property strict //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ extern string _Orders_=" --- Set Order ---"; extern double Lots=0.05; extern int StopLoss=0; extern int TakeProfit=70; extern int TrailingStart= 20; extern int TrailingStop = 10; extern int TrailingStep = 5; extern int MaxOrderAtOnceTime=1; extern int Slippage=3; extern int Magic=90910; double _sl,_tp,_pip; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { _pip=Point; if(Digits==3 || Digits==5) _pip=10*Point; //--- ObjectCreate(0,"CloseButton",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XDISTANCE,10); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XSIZE,100); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"CloseButton",OBJPROP_TEXT,"Close Orders"); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BGCOLOR,Red); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_COLOR,Red); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Exit ObjectCreate(0,"Exit",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_XDISTANCE,120); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_XSIZE,80); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"Exit",OBJPROP_TEXT,"Exit"); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_BGCOLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_BORDER_COLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Buy ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,210); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,50); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy"); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BGCOLOR,Blue); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BORDER_COLOR,Blue); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Sell ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,270); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,50); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell"); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BGCOLOR,Gray); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BORDER_COLOR,Gray); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Closed at Profit ObjectCreate(0,"CloseAtProfit",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_XDISTANCE,330); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_XSIZE,100); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_TEXT,"Close Profit"); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BGCOLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BORDER_COLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_FONTSIZE,12); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { if(TrailingStart>0) Trailing(); OnChartEvent1(); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent1() { int _ticket=0; { int total=OrdersTotal(); int i = 0; for(i = total; i >=0; i--) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS) && OrderSymbol()==Symbol()) { //OrderSelect(i,SELECT_BY_POS); if(OrderSymbol()==Symbol() && (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)) { _ticket = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK),5); _ticket = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_BID),5); } } } if(_ticket>0) { if(ObjectGetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,0); ObjectsDeleteAll(); ExpertRemove(); } } } { if(ObjectGetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE,0); ObjectsDeleteAll(); ExpertRemove(); } } { if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,0); _ticket=Order("BUY"); } } { if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,0); _ticket=Order("SELL"); } } { if(ObjectGetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,0); CloseAtProfit(); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void Trailing() { int ticket=0; for(int cnt=0; cnt<OrdersTotal(); cnt++) { ticket=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic) { if(OrderType()==OP_BUY) { if((TakeProfit>0 && Bid-OrderOpenPrice()>=TakeProfit*_pip) || (StopLoss>0 && OrderOpenPrice()-Ask>StopLoss*_pip)) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,0,Violet); } if(TrailingStart>0) { if(OrderStopLoss()==0) { if(Bid-OrderOpenPrice()>TrailingStart*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } else { if(Bid-OrderStopLoss()>Bid-TrailingStep*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } } } if(OrderType()==OP_SELL) { if((TakeProfit>0 && OrderOpenPrice()-Ask>=TakeProfit*_pip) || (StopLoss>0 && Bid-OrderOpenPrice()>StopLoss*_pip)) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,0,Violet); } if(TrailingStart>0) { if(OrderStopLoss()==0) { if(OrderOpenPrice()-Ask>TrailingStart*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } else { if(OrderStopLoss()>Ask+TrailingStep*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } } } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CloseAtProfit() { int ticket=0; RefreshRates(); for(int cnt=0; cnt<OrdersTotal(); cnt++) { ticket=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY && Bid>OrderOpenPrice()) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,0,Violet); } if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL && OrderOpenPrice()>Ask) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,0,Violet); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int Order(string _Order) { int i,ticket=0; _sl = 0.0; _tp = 0.0; if(_Order=="BUY") { for(i=0; i<MaxOrderAtOnceTime; i++) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,_sl,_tp,"",Magic,0,Blue); } } else { for(i=0; i<MaxOrderAtOnceTime; i++) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,_sl,_tp,"",Magic,0,Red); } } return(ticket); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+
I'll see what I can do to help. I think I'm trying to make something out of that code.
---------------------------------------
Try it - I'll cheat on it too.
Good..... thank you Sash!
Let's do it........
Good..... thank you Sash!
Let's go for it........
You're welcome, come back if you need anything.
got something out...... stops have started to trigger profits, not working yet
//+------------------------------------------------------------------+ //| InstantExecution.mq4 | //| Copyright 2015, @traderconfident | //| https://confident-trader.blogspot.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, @traderconfident" #property link "https://confident-trader.blogspot.com" #property version "1.0" #property strict //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ extern string _Orders_=" --- Set Order ---"; extern double Lots=0.05; extern int StopLoss=0; extern int TakeProfit=70; extern int TrailingStart= 20; extern int TrailingStop = 10; extern int TrailingStep = 5; extern int MaxOrderAtOnceTime=1; extern int Slippage=3; extern int Magic=90910; double _sl,_tp,_pip; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { _pip=Point; if(Digits==3 || Digits==5) _pip=10*Point; //--- ObjectCreate(0,"CloseButton",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XDISTANCE,10); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XSIZE,100); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"CloseButton",OBJPROP_TEXT,"Close Orders"); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BGCOLOR,Red); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_COLOR,Red); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Exit ObjectCreate(0,"Exit",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_XDISTANCE,120); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_XSIZE,80); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"Exit",OBJPROP_TEXT,"Exit"); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_BGCOLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_BORDER_COLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Buy ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,210); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,50); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy"); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BGCOLOR,Blue); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BORDER_COLOR,Blue); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Sell ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,270); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,50); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell"); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BGCOLOR,Gray); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BORDER_COLOR,Gray); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Closed at Profit ObjectCreate(0,"CloseAtProfit",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_XDISTANCE,330); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_XSIZE,100); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_TEXT,"Close Profit"); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BGCOLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BORDER_COLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_FONTSIZE,12); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { if(TrailingStart>0) Trailing(); OnChartEvent1(); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent1() { int _ticket=0; { int total=OrdersTotal(); int i = 0; for(i = total; i >=0; i--) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS) && OrderSymbol()==Symbol()) { //OrderSelect(i,SELECT_BY_POS); if(OrderSymbol()==Symbol() && (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)) { _ticket = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK),5); _ticket = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_BID),5); } } } if(_ticket>0) { if(ObjectGetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,0); ObjectsDeleteAll(); ExpertRemove(); } } } { if(ObjectGetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE,0); ObjectsDeleteAll(); ExpertRemove(); } } { if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,0); _ticket=Order("BUY"); } } { if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,0); _ticket=Order("SELL"); } } { if(ObjectGetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,0); CloseAtProfit(); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void Trailing() { int ticket=0; for(int cnt=0; cnt<OrdersTotal(); cnt++) { ticket=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic) { if(OrderType()==OP_BUY) { if((TakeProfit>0 && Bid+OrderOpenPrice()<=TakeProfit*_pip) || (StopLoss>0 && OrderOpenPrice()-Ask>StopLoss*_pip)) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,0,Violet); } if(TrailingStart>0) { if(OrderStopLoss()==0) { if(Bid-OrderOpenPrice()<TrailingStart*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } else { if(Bid-OrderStopLoss()<Bid+TrailingStep*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid+TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } } } if(OrderType()==OP_SELL) { if((TakeProfit>0 && OrderOpenPrice()+Ask<=TakeProfit*_pip) || (StopLoss>0 && Bid-OrderOpenPrice()>StopLoss*_pip)) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,0,Violet); } if(TrailingStart>0) { if(OrderStopLoss()==0) { if(OrderOpenPrice()-Ask<TrailingStart*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask-TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } else { if(OrderStopLoss()<Ask+TrailingStep*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask-TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } } } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CloseAtProfit() { int ticket=0; RefreshRates(); for(int cnt=0; cnt<OrdersTotal(); cnt++) { ticket=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY && Bid>OrderOpenPrice()) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,0,Violet); } if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL && OrderOpenPrice()>Ask) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,0,Violet); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int Order(string _Order) { int i,ticket=0; _sl = 0.0; _tp = 0.0; if(_Order=="BUY") { for(i=0; i<MaxOrderAtOnceTime; i++) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Ask,Slippage,_sl,_tp,"",Magic,0,Blue); } } else { for(i=0; i<MaxOrderAtOnceTime; i++) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Bid,Slippage,_sl,_tp,"",Magic,0,Red); } } return(ticket); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+
got something out...... stops have started to trigger profits so far
I should probably start here.
Fix it to this.
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent1() { int ticket; if(ObjectGetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,0); CloseAtProfit(); } if(ObjectGetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,0); ObjectsDeleteAll(); ExpertRemove(); } if(ObjectGetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE,0); ObjectsDeleteAll(); ExpertRemove(); } if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,0); { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Green); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice()); } else Print("Error opening BUY order : ",GetLastError()); return; } } if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,0); { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Red); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("SELL order opened : ",OrderOpenPrice()); } else Print("Error opening SELL order : ",GetLastError()); } return; } } //+------------------------------------------------------------------+
HOORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! It worked!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
only fix the magik (where these16384 change) and add a stop loss (in this place where 00,Bid-TakeProfit*Point)
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
You agree to website policy and terms of use
Hi all, I need your little help in fixing the manual EA......... Losses and profits are not being set and trawl is not being set