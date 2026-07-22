Interesting and Humour - page 3092
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When you're really sleepy (peak cheekiness):
Automating software development: can a "programmer" become a "computer operator" >>>
К чему ведет нас прогресс в области производства программного обеспечения? Средства разработки ПО становятся все более совершенными, некоторые этапы разработки полностью или частично автоматизированы. Консерваторы, конечно же, скажут, что программист в настоящее время – уже не торт, что подобная автоматизация ведет к упрощению задач и потере квалификации инженера-программиста. По их мнению, на фоне развития инструментария происходит деградация кадров.
Но если копнуть глубже, возникнут вопросы. О каких именно программистах речь? О тех, кто проектирует ПО? О тех, кто разрабатывает алгоритмы? О ведущих разработчиках или простых «кодерах»? В любом случае, одного мнения здесь быть не может.
Поэтому, прежде чем делать какие-то выводы, стоит хотя бы вспомнить, как мы пришли к этому.
And then the bell would ring and we'd go to the canteen ...
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Good morning
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A Chinese supercomputer called Sunway TaihuLight has been recognised as the most powerful machine: it topped a ranking of the 500 most powerful computers ever,...
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19 Century UK
20-century US
21st Century China
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Here are the most popular quotes from last night. Any one of these quotes could be a headline in a newspaper article.
I'm quoting naugat without choosing.
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Good morning.