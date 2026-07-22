Interesting and Humour - page 3092

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Bluetooth 5: promising announcement of a new standard.

http://www.3dnews.ru/934851
Bluetooth 5: многообещающий анонс нового стандарта
Bluetooth 5: многообещающий анонс нового стандарта
  • 3dnews.ru
Индустриальная группа Bluetooth SIG официально анонсировала новый стандарт беспроводной передачи данных Bluetooth 5. По сравнению с текущей версией 4.2 он, как говорится в распространённом накануне пресс-релизе, обеспечивает удвоенную скорость, в четыре раза больший радиус действия и способен на 800 % расширить ёмкость беспроводной сети...
 
 

When you're really sleepy (peak cheekiness):


 

Automating software development: can a "programmer" become a "computer operator" >>>

К чему ведет нас прогресс в области производства программного обеспечения? Средства разработки ПО становятся все более совершенными, некоторые этапы разработки полностью или частично автоматизированы. Консерваторы, конечно же, скажут, что программист в настоящее время – уже не торт, что подобная автоматизация ведет к упрощению задач и потере квалификации инженера-программиста. По их мнению, на фоне развития инструментария происходит деградация кадров.

Но если копнуть глубже, возникнут вопросы. О каких именно программистах речь? О тех, кто проектирует ПО? О тех, кто разрабатывает алгоритмы? О ведущих разработчиках или простых «кодерах»? В любом случае, одного мнения здесь быть не может.

Поэтому, прежде чем делать какие-то выводы, стоит хотя бы вспомнить, как мы пришли к этому. 

Автоматизация разработки ПО: сможет ли «программист» превратиться в «оператора ЭВМ»
Автоматизация разработки ПО: сможет ли «программист» превратиться в «оператора ЭВМ»
  • habrahabr.ru
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Remember when we sat in class studying Pavlov's dog? We laughed for a long time about how silly his dogs were.
And then the bell would ring and we'd go to the canteen ...

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Good morning
 
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Новый китайский суперкомпьютер стал самым мощным на планете
Новый китайский суперкомпьютер стал самым мощным на планете
  • 2016.06.20
  • Алексей Глинкин
  • life.ru
Китайский суперкомпьютер под названием Sunway TaihuLight признан самым мощным аппаратом: он возглавил рейтинг из 500 самых производительных компьютеров за всю историю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на проект TOP500. Новый китайский агрегат стал в два раза быстрее и в три раза эффективнее предыдущего чемпиона — "Тяньхе-2". Скорость вычисления...
[Deleted]  
https://www.youtube.com/watch?v=yKJYXujJ7sU
[Deleted]  

 
18
Server Muradasilov:

...

A Chinese supercomputer called Sunway TaihuLight has been recognised as the most powerful machine: it topped a ranking of the 500 most powerful computers ever,...

...

...

19 Century UK

20-century US

21st Century China

...

 
Every morning I watch social media (Twitter, Facebook) to catch the most popular topics, etc.

Here are the most popular quotes from last night. Any one of these quotes could be a headline in a newspaper article.
I'm quoting naugat without choosing.

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  • Turned it off... I can't watch it.
  • Or in Brazil to recruit youngsters in the favelas.
  • I can't breathe.
  • On top of that, the commentator is a half-wit optimist.
  • it's a game named after Mudko...
  • With salaries like these, why else would they score?
  • I'm speechless, you assholes.
  • If only they ran! Playing football is not shaking your head.
  • Tonight's match was a disaster.
  • It's been 25 years now.
  • I'd run for less money.
  • I guess the goal was to lose!
  • And who were you playing against?

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Good morning.

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