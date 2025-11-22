Errors, bugs, questions - page 3140
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Good afternoon, gentlemen!
Can someone tell me what the error is?
I am working with deal history in MT5.
I need to get information about each deal(DEAL_ENTRY_OUT) and put it into the structure.
The structure is filled in, but when I print data from the structure, Print gives me unrealistic values.
This only concerns the output for each symbol separately. Totally for all transactions ("TOTAL") the information is printed correctly.
see attached script
The same code works flawlessly on MT4 (but instead of performing deals, I analyze orders on history)
I don't know what @#$ designer decided that clicking on *.mq5 will result in downloading the file, and not opening it in a separate window ?
Want to give you some links on how to attach ACE or CodeMirror to your site and view/edit MQL?
since you're such a crook.
distractedly :
Posting all the script code so you don't have to download it:
//+------------------------------------------------------------------+
//| HistoryDealGetTicket.mq5 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.000"
#property script_show_inputs
//---
input datetime from_date = D'2021.01.01 00:00:00'; //С какой даты смотрим историю
input datetime to_date = D'2022.01.14 13:00:00'; //До какой даты смотрим историю
struct TradeEnv //Структура для хранения данных
{
string symbol; //Символ сделки
int countB; //Количество BUY
int countS; //Количество SELL
double profitB; //Профит BUY
double profitS; //Профит SELL
double LotB; //Объем BUY
double LotS; //Объем SELL
int win; //Количество выигрышей
int loss; //Количество проигрышей
};
TradeEnv tradeenv[]; //Массив с данными структуры
int TotalHistoryOrders = 0; //Переменная для проверки состояния изменения истории
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
ulong deal_ticket; // тикет сделки
ulong order_ticket; // тикет ордера,по которому была совершена сделка
datetime transaction_time; // время совершения сделки
ENUM_DEAL_TYPE deal_type; // тип торговой операции
ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry; // направление сделки
long position_ID; // идентификатор позиции
string deal_description; // описание операции
double volume; // объем операции
double profit; // профитоперации
string symbol; // по какому символу была сделка
int symbolnumber = 1; //Переменная для хранения индекса массива
double win_percent = 0; //Процент выигрышных сделок
double loss_percent = 0; //Процент проигрышных сделок
//--- запросим историрю сделок в указанном интервале
HistorySelect(from_date,to_date);
//--- общее количество в списке сделок
int deals=HistoryDealsTotal();
//--- если сделок меньше или равно 1 выходим
if(deals <= 1)
{
Print("No closed orders");
return;
}
if(deals != TotalHistoryOrders) //если изменилось количество ордеров
{
TotalHistoryOrders = deals;
ArrayResize(tradeenv,1); //изменяем размер массива на единицу
ZeroMemory(tradeenv); //очистка памяти структуры.
tradeenv[0].symbol = "TOTAL"; //Присвоим нулевому индексу массива, для поля symbol значение TOTAL для суммирования всех сделок
//--- теперь обработаем каждую сделку
for(int i=0; i<deals; i++)
{
deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);
deal_type=(ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);
if(deal_type==DEAL_TYPE_BALANCE) // если это пополнение баланса пропускаем интерацию
continue;
deal_entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
if(deal_entry!=DEAL_ENTRY_OUT) // если это не выход из рынка, то пропускаем интерацию
continue;
volume=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
order_ticket=HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);
symbol=HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);
position_ID=HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);
profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT)+HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP)+HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);
deal_description=GetDealDescription(deal_entry,deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);
//--- сделаем форматирование для номера сделки
string print_index=StringFormat("% 3d",i);
//--- и выведем информацию по каждой сделке
Print(print_index+": deal #",deal_ticket," at ",transaction_time,", ",deal_description,", Profit=",DoubleToString(profit,2));
//Блок поиска текущего символа в уже сохраненных элементах массива tradeenv
bool found=false;
for(int j=ArraySize(tradeenv)-1; j>=0; j--) //цикл по элементам массива
{
if(tradeenv[j].symbol==symbol)
{
symbolnumber = j;
found=true;
break;
}
}
if(!found) //если текущий символ не найден в сохраненном массива
{
symbolnumber = ArraySize(tradeenv); //назначаем последний номер массива номером этого элемента
ArrayResize(tradeenv,symbolnumber+1); //увеличиваем размер массива на единицу
tradeenv[symbolnumber].symbol = symbol; //сохраняем в массив текущий символ
}
if(deal_type==DEAL_TYPE_BUY)
{
tradeenv[0].countS++;
tradeenv[0].LotS += volume;
tradeenv[0].profitS += profit;
tradeenv[symbolnumber].countS++;
tradeenv[symbolnumber].LotS += volume;
tradeenv[symbolnumber].profitS += profit;
}
if(deal_type==DEAL_TYPE_SELL)
{
tradeenv[0].countB++; //счетчик ордеров Buy
tradeenv[0].LotB += volume; //складываем торговые лоты ордеров
tradeenv[0].profitB += profit; //склыдваем прибыль всех ордеров
tradeenv[symbolnumber].countB++;
tradeenv[symbolnumber].LotB += volume;
tradeenv[symbolnumber].profitB += profit;
}
}
}
for(int i=0; i<ArraySize(tradeenv); i++)
{
Print("Symbol=",tradeenv[i].symbol,", countB=",tradeenv[i].countB,", lotB=",DoubleToString(tradeenv[i].LotB,2),", profitB=",DoubleToString(tradeenv[i].profitB,2),", countS=",tradeenv[i].countS,", lotS=",DoubleToString(tradeenv[i].LotS,2),", profitS=",DoubleToString(tradeenv[i].profitS,2));
}
Print("Array Size=",ArraySize(tradeenv));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает строковое описание операции |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetDealDescription(ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry,ENUM_DEAL_TYPE deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)
{
string descr;
//---
switch(deal_entry)
{
case DEAL_ENTRY_IN:
descr="Вход в рынок, ";
break;
case DEAL_ENTRY_OUT:
descr="Выход из рынка, ";
break;
case DEAL_ENTRY_INOUT:
descr="Разворот, ";
break;
case DEAL_ENTRY_OUT_BY:
descr="Закрытие встречной позицией, ";
break;
}
//---
switch(deal_type)
{
case DEAL_TYPE_BALANCE:
return ("balance");
case DEAL_TYPE_CREDIT:
return ("credit");
case DEAL_TYPE_CHARGE:
return ("charge");
case DEAL_TYPE_CORRECTION:
return ("correction");
case DEAL_TYPE_BUY:
descr+="buy";
break;
case DEAL_TYPE_SELL:
descr+="sell";
break;
case DEAL_TYPE_BONUS:
return ("bonus");
case DEAL_TYPE_COMMISSION:
return ("additional commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY:
return ("daily commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY:
return ("monthly commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY:
return ("daily agent commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY:
return ("monthly agent commission");
case DEAL_TYPE_INTEREST:
return ("interest rate");
case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED:
descr+="cancelled buy deal";
break;
case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED:
descr+="cancelled sell deal";
break;
}
descr=StringFormat("%s %G %s (order #%d, position ID %d)",
descr, // текущее описание
volume, // объем сделки
symbol, // инструмент сделки
ticket, // тикет ордера,вызвавшего сделку
pos_ID // ID позиции, в которой участвовала сделка
);
return(descr);
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
SymbolsTotal error, or something wrong?
If I set false, it will show all available, if true, it will only show the selected ones
The problem is that if I setfalse, it shows all available, and if I change the value to true it doesn't change anything - I need to restart the terminal, otherwise it shows all available anyway.
SymbolsTotal error, or something wrong?
If I set false, it will show all available, if true, it will only show the selected ones
The problem is, if you setfalse, it shows all available, and when you change it to true, it does not change anything - you have to restart the terminal, otherwise it shows all available anyway.
Use condition.
when outputting data from the structure, Print outputs unrealistic values.
Use the condition.
I can't figure out where to put it?
The code assumes that all characters are written to an array for further manipulation
I can't figure out where to put this?
After for.
After for.
Thank you, that's helpful.
Thank you!
ZeroMemory(tradeenv[symbolnumber]);
It helped.
I don't understand one thing, why it works correctly in MQL4 without zeroing, but not in MQL5?