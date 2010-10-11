CodeBaseSections
Indicators

BandsFilter - indicator for MetaTrader 4

СанСаныч Фоменко
16479
(4)
BandsFilter.mq4 (11.86 KB) view
Автор:

Автором данного индикатора является Яковлев (Ильюхин), моя модернизация.

Описание:

Используется индикатор Яковлева (Ильюхина), который реализовал идеи Кравчука, но в более приемлемом виде: в отличие от FAТLов и SATLов, которых полно в сети, данный индикатор позволяет задавать параметры фильтров. Описание здесь http://fx.qrz.ru/. Сами индикаторы здесь http://codebase.mql4.com/ru/code/8861 . Обращаю внимание, что для работы индикатора необходима установка библиотек. Все описано по указнной ссылке, повторять не буду.

Использование индикатора аналогично тем индикаторам, которые лежат в основе предлагаемого: фильтра (центральная линия), полосы Боллинджера. Ширина полос является параметром. Параметр Deviation позволяет выделять флэты в виде прямых горизонтальных линий. Величина Deviation в пипсах отклонения индикатора, а не цены.

Картинка:

Пунктиром показан ВВ с аналогичными параметрами (Период=14, СКО = 1)

