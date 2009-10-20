CodeBaseSections
Linear_Sinus_FT - indicator for MetaTrader 4

Индикатор Аппроксимации Синусоидальных волн.


Идея данного индикатора возникла после появления в сети индикаторов, которые раскладывают котировки в ряд Фурье, а затем сдвигают полученный результат назад. При этом недостающие данные с правого края графика аппроксимируются полиномом не более 3 степени, соединяясь в точке разрыва по касательной.

Недостатки этих графиков хорошо известны. Это меняющийся правый край графика в зависимости от изменения котировок. График может показывать сначала направление вниз, затем вверх, а затем снова вниз. При этом на истории он себя очень хорошо.

Основное отличие графика Linear_Sinus_FT в том, что он не изменяется при изменении истории. За основу взят код из Metastoka расчета синусоидально-взешенного скользящего среднего.(результат незначительно отличается от быстрого преобразования Фурье, а скорость вычисления значительно больше). Расчет ведем от 0 до n баров. Получаем график быстрого преобразования Фурье(FFT). Затем полученный график сдвигаем влево. Через правый конец отрисовки графика проводим касательную и в точке 0 бара получаем значение индикатора. Далее проводим тоже самое для всех точек графика от 1 до n+1.

И последняя точка расчета графика n.(Расчет от n до точки n+n) Получаем прогнозируемое значение графика от точки n до точки 0. При этом для расчета использованы данные от n+n до 0. Далее производим аппроксимацию данных точек полиномом 2 степени.

Внешняя переменная задает периуд отрисовки графика. Для малых периудов графика значение следует уменьшать.

Один из вариантов построения каналов.

Сначала определяем направление тренда и работаем в этом направлении. Сделки совершаем за пределами канала из красных линий. Внизу канала покупки, вверху канала продажи. Не стоит покупать по ценам выше середины.


