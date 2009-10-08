Join our fan page
v35260_Colored - indicator for MetaTrader 4
Описание:
В предыдущий раз мы сделали осцилятор w35260_Colored с индикатора Slope Direction Line, на этот раз я что то подобное сделал с индикатором Haiken Ashi. В отличии от обычного Naiken Ashi осцилятор отслеживает не только смену направления HA (ето будет пересичение нулевой линии осцилятора), но и сужение индикатора (это будет смена цвета осцилятора), что случается ещо до самой смены направления HA.
- настройки те же самые что и в Haiken Ashi, кроме main - где выбираем один
из буфферов индикатора HA (работаем либо с тенями, либо с осмовным
телом индикатора)
v35260_Colored
В меру своего понимания ты работаешь на себя, в меру своего непонимания - на тех, кто понимает больше.
Инструкция:
для работы индикатора v35260_Colored индикатор Haiken_Ashi_Smoothed обязательно должен находиться в в папке ....\MetaTrader4\experts\indicators\ .
