CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Facebook!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Indicators

v35260_Colored - indicator for MetaTrader 4

igor
Views:
36704
Rating:
(5)
Published:
Updated:
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance

Описание:

В предыдущий раз мы сделали осцилятор w35260_Colored с индикатора Slope Direction Line, на этот раз я что то подобное сделал с индикатором Haiken Ashi. В отличии от обычного Naiken Ashi осцилятор отслеживает не только смену направления HA (ето будет пересичение нулевой линии осцилятора), но и сужение индикатора (это будет смена цвета осцилятора), что случается ещо до самой смены направления HA.

- настройки те же самые что и в Haiken Ashi, кроме main - где выбираем один из буфферов индикатора HA (работаем либо с тенями, либо с осмовным телом индикатора)

Картинка:


v35260_Colored


Советы:

  • В меру своего понимания ты работаешь на себя, в меру своего непонимания - на тех, кто понимает больше.


Инструкция:

для работы индикатора v35260_Colored индикатор Haiken_Ashi_Smoothed обязательно должен находиться в в папке ....\MetaTrader4\experts\indicators\ .

GG-RiverFlow GG-RiverFlow

This indicator informs you about the depth of the trend.

TradeProtector-1.1 - Automatic Stop Loss and proprotional Trailing Stop (updated version) TradeProtector-1.1 - Automatic Stop Loss and proprotional Trailing Stop (updated version)

Updated version of the http://codebase.mql4.com/6043

Colored MA Colored MA

In this field give a brief description of your script (1-2 sentences).

GG-TimeBox GG-TimeBox

Timeframe indicator. Customizable timeboxes on any chart.