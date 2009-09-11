Анализатор спектра на основе быстрого преобразования Фурье (https://www.mql5.com/ru/code/9696). По вертикали - частота (длина периода в барах (если мышку навести, в подсказке можно увидеть значение)), интенсивность желтого цвета соответствует амплитуде - чем интенсивней цвет, тем выше апплитуда.

Параметры:

FFTPower - Размер анализируемого окна - степень двойки. При значении 8 анализируется 256 баров.

ShowBars - Количество баров для которых выполняется анализ.

Shift - Сдвиг баров для которых выполняется анализ

From_T - Минимальный отображаемый период (значение периода на нижней границе диаграммы)

To_T - Максмальный отображаемый период (значение периода на верхней границе диаграммы)

MaxColor - Цвет максимальной амплитуды

MinColor - Цвет минимальной амплитуды