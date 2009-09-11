Join our fan page
So post a link to it -
let others appraise it
iVeryCoolSpectrometr - indicator for MetaTrader 4
- Views:
- 16772
- Rating:
-
- Published:
- Updated:
- Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Анализатор спектра на основе быстрого преобразования Фурье (https://www.mql5.com/ru/code/9696). По вертикали - частота (длина периода в барах (если мышку навести, в подсказке можно увидеть значение)), интенсивность желтого цвета соответствует амплитуде - чем интенсивней цвет, тем выше апплитуда.
Параметры:
FFTPower - Размер анализируемого окна - степень двойки. При значении 8 анализируется 256 баров.
ShowBars - Количество баров для которых выполняется анализ.
Shift - Сдвиг баров для которых выполняется анализ
From_T - Минимальный отображаемый период (значение периода на нижней границе диаграммы)
To_T - Максмальный отображаемый период (значение периода на верхней границе диаграммы)
MaxColor - Цвет максимальной амплитуды
MinColor - Цвет минимальной амплитуды
The GRID10 indicator will draw a grid on a chart using grid lines positioned and separated at a convenient power of ten. The grid is constructed appropriate to the range of the symbol being plotted on the chart.GetPaneHeights
This function calculates the heights in pixel of all panes in a window.
The indicator with market entry signals and stop linesGG-TimeFramer
This indicator shows the last candle of all timeframes (M1,M5 ... D1) together with the actual price.