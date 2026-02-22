//+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+

//| SessionTimeFilter.mqh |

//| Copyright 2026, Algosphere |

//| https://algosphere-quant.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2026, Algosphere"

#property link "https://algosphere-quant.com"

#property version "1.00"

#property description "Session Time Filter Library"

#property description "Filter trades by trading sessions (London, NY, Tokyo, Sydney)"

#property library





//+------------------------------------------------------------------+

//| Session Definitions (Server Time) |

//+------------------------------------------------------------------+

enum ENUM_SESSION

{

SESSION_SYDNEY, // Sydney Session

SESSION_TOKYO, // Tokyo Session

SESSION_LONDON, // London Session

SESSION_NEWYORK, // New York Session

SESSION_LONDON_NY, // London-NY Overlap

SESSION_CUSTOM // Custom Session

};





//+------------------------------------------------------------------+

//| Session Time Structure |

//+------------------------------------------------------------------+

struct SSessionTime

{

int startHour;

int startMinute;

int endHour;

int endMinute;

string name;

};





//+------------------------------------------------------------------+

//| CSessionFilter Class |

//+------------------------------------------------------------------+

class CSessionFilter

{

private:

SSessionTime m_sessions[6];

int m_gmtOffset;

bool m_initialized;

//--- Initialize default session times (GMT)

void InitSessions()

{

// Sydney: 21:00 - 06:00 GMT

m_sessions[SESSION_SYDNEY].startHour = 21;

m_sessions[SESSION_SYDNEY].startMinute = 0;

m_sessions[SESSION_SYDNEY].endHour = 6;

m_sessions[SESSION_SYDNEY].endMinute = 0;

m_sessions[SESSION_SYDNEY].name = "Sydney";

// Tokyo: 00:00 - 09:00 GMT

m_sessions[SESSION_TOKYO].startHour = 0;

m_sessions[SESSION_TOKYO].startMinute = 0;

m_sessions[SESSION_TOKYO].endHour = 9;

m_sessions[SESSION_TOKYO].endMinute = 0;

m_sessions[SESSION_TOKYO].name = "Tokyo";

// London: 07:00 - 16:00 GMT

m_sessions[SESSION_LONDON].startHour = 7;

m_sessions[SESSION_LONDON].startMinute = 0;

m_sessions[SESSION_LONDON].endHour = 16;

m_sessions[SESSION_LONDON].endMinute = 0;

m_sessions[SESSION_LONDON].name = "London";

// New York: 12:00 - 21:00 GMT

m_sessions[SESSION_NEWYORK].startHour = 12;

m_sessions[SESSION_NEWYORK].startMinute = 0;

m_sessions[SESSION_NEWYORK].endHour = 21;

m_sessions[SESSION_NEWYORK].endMinute = 0;

m_sessions[SESSION_NEWYORK].name = "New York";

// London-NY Overlap: 12:00 - 16:00 GMT

m_sessions[SESSION_LONDON_NY].startHour = 12;

m_sessions[SESSION_LONDON_NY].startMinute = 0;

m_sessions[SESSION_LONDON_NY].endHour = 16;

m_sessions[SESSION_LONDON_NY].endMinute = 0;

m_sessions[SESSION_LONDON_NY].name = "London-NY Overlap";

// Custom: Default same as London

m_sessions[SESSION_CUSTOM].startHour = 7;

m_sessions[SESSION_CUSTOM].startMinute = 0;

m_sessions[SESSION_CUSTOM].endHour = 16;

m_sessions[SESSION_CUSTOM].endMinute = 0;

m_sessions[SESSION_CUSTOM].name = "Custom";

}

//--- Convert time to minutes since midnight

int TimeToMinutes(int hour, int minute)

{

return hour * 60 + minute;

}

//--- Adjust for GMT offset

int AdjustForGMT(int minutes)

{

minutes += m_gmtOffset * 60;

if(minutes < 0) minutes += 1440;

if(minutes >= 1440) minutes -= 1440;

return minutes;

}





public:

//--- Constructor

CSessionFilter()

{

m_gmtOffset = 0;

m_initialized = false;

InitSessions();

}

//--- Initialize with GMT offset

bool Init(int gmtOffset = 0)

{

m_gmtOffset = gmtOffset;

m_initialized = true;

return true;

}

//--- Set custom session times

void SetCustomSession(int startHour, int startMin, int endHour, int endMin)

{

m_sessions[SESSION_CUSTOM].startHour = startHour;

m_sessions[SESSION_CUSTOM].startMinute = startMin;

m_sessions[SESSION_CUSTOM].endHour = endHour;

m_sessions[SESSION_CUSTOM].endMinute = endMin;

}

//--- Check if current time is within session

bool IsInSession(ENUM_SESSION session)

{

if(!m_initialized) Init();

MqlDateTime dt;

TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);

int currentMinutes = TimeToMinutes(dt.hour, dt.min);

int startMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].startHour,

m_sessions[session].startMinute));

int endMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].endHour,

m_sessions[session].endMinute));

// Handle sessions that cross midnight

if(startMinutes > endMinutes)

{

return (currentMinutes >= startMinutes || currentMinutes < endMinutes);

}

return (currentMinutes >= startMinutes && currentMinutes < endMinutes);

}

//--- Check if specific time is within session

bool IsTimeInSession(datetime time, ENUM_SESSION session)

{

if(!m_initialized) Init();

MqlDateTime dt;

TimeToStruct(time, dt);

int currentMinutes = TimeToMinutes(dt.hour, dt.min);

int startMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].startHour,

m_sessions[session].startMinute));

int endMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].endHour,

m_sessions[session].endMinute));

if(startMinutes > endMinutes)

{

return (currentMinutes >= startMinutes || currentMinutes < endMinutes);

}

return (currentMinutes >= startMinutes && currentMinutes < endMinutes);

}

//--- Get current active session(s)

string GetActiveSession()

{

string result = "";

if(IsInSession(SESSION_SYDNEY))

result += (result == "" ? "" : ", ") + m_sessions[SESSION_SYDNEY].name;

if(IsInSession(SESSION_TOKYO))

result += (result == "" ? "" : ", ") + m_sessions[SESSION_TOKYO].name;

if(IsInSession(SESSION_LONDON))

result += (result == "" ? "" : ", ") + m_sessions[SESSION_LONDON].name;

if(IsInSession(SESSION_NEWYORK))

result += (result == "" ? "" : ", ") + m_sessions[SESSION_NEWYORK].name;

return (result == "" ? "No Major Session" : result);

}

//--- Get session name

string GetSessionName(ENUM_SESSION session)

{

return m_sessions[session].name;

}

//--- Get time until session starts (in minutes)

int MinutesUntilSession(ENUM_SESSION session)

{

if(IsInSession(session)) return 0;

MqlDateTime dt;

TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);

int currentMinutes = TimeToMinutes(dt.hour, dt.min);

int startMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].startHour,

m_sessions[session].startMinute));

int diff = startMinutes - currentMinutes;

if(diff < 0) diff += 1440;

return diff;

}

//--- Get time remaining in session (in minutes)

int MinutesRemainingInSession(ENUM_SESSION session)

{

if(!IsInSession(session)) return 0;

MqlDateTime dt;

TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);

int currentMinutes = TimeToMinutes(dt.hour, dt.min);

int endMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].endHour,

m_sessions[session].endMinute));

int diff = endMinutes - currentMinutes;

if(diff < 0) diff += 1440;

return diff;

}

//--- Check if it's a weekday (Mon-Fri)

bool IsWeekday()

{

MqlDateTime dt;

TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);

return (dt.day_of_week >= 1 && dt.day_of_week <= 5);

}

//--- Check specific day of week

bool IsDayOfWeek(int day) // 0=Sunday, 1=Monday, etc.

{

MqlDateTime dt;

TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);

return (dt.day_of_week == day);

}

//--- Filter by multiple sessions

bool IsInAnySessions(bool sydney, bool tokyo, bool london, bool newyork)

{

if(sydney && IsInSession(SESSION_SYDNEY)) return true;

if(tokyo && IsInSession(SESSION_TOKYO)) return true;

if(london && IsInSession(SESSION_LONDON)) return true;

if(newyork && IsInSession(SESSION_NEWYORK)) return true;

return false;

}

};





//+------------------------------------------------------------------+

//| Exported Functions for procedural usage |

//+------------------------------------------------------------------+

CSessionFilter g_sessionFilter;





//+------------------------------------------------------------------+

//| Initialize session filter |

//+------------------------------------------------------------------+

bool SessionFilterInit(int gmtOffset = 0) export

{

return g_sessionFilter.Init(gmtOffset);

}





//+------------------------------------------------------------------+

//| Check if in session |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsInTradingSession(ENUM_SESSION session) export

{

return g_sessionFilter.IsInSession(session);

}





//+------------------------------------------------------------------+

//| Get active sessions string |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetActiveTradingSessions() export

{

return g_sessionFilter.GetActiveSession();

}





//+------------------------------------------------------------------+

//| Check if London-NY overlap |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsLondonNYOverlap() export

{

return g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_LONDON_NY);

}





//+------------------------------------------------------------------+

//| Check if Asian session (Sydney + Tokyo) |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsAsianSession() export

{

return g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_SYDNEY) ||

g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_TOKYO);

}





//+------------------------------------------------------------------+

//| Check if European session |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsEuropeanSession() export

{

return g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_LONDON);

}





//+------------------------------------------------------------------+

//| Check if American session |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsAmericanSession() export

{

return g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_NEWYORK);

}

//+------------------------------------------------------------------+



