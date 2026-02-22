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Session Time Filter Library - library for MetaTrader 5

Muharrem Rogova
Muharrem Rogova

Muharrem Rogova

4.1 (27)
Founder of AlgoSphere Quant — building a complete ecosystem of rule-based MT5 trading tools.
Our philosophy: market structure first, strict risk management always, zero martingale.
We build for traders who trade with discipline — not with hope.
──────────────────────────
EXPERT ADVISORS
8 products 23 codes 2 comments
Views:
1468
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//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           SessionTimeFilter.mqh  |
//|                                        Copyright 2026, Algosphere |
//|                                     https://algosphere-quant.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2026, Algosphere"
#property link      "https://algosphere-quant.com"
#property version   "1.00"
#property description "Session Time Filter Library"
#property description "Filter trades by trading sessions (London, NY, Tokyo, Sydney)"
#property library

//+------------------------------------------------------------------+
//| Session Definitions (Server Time)                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_SESSION
{
   SESSION_SYDNEY,      // Sydney Session
   SESSION_TOKYO,       // Tokyo Session
   SESSION_LONDON,      // London Session
   SESSION_NEWYORK,     // New York Session
   SESSION_LONDON_NY,   // London-NY Overlap
   SESSION_CUSTOM       // Custom Session
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Session Time Structure                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
struct SSessionTime
{
   int startHour;
   int startMinute;
   int endHour;
   int endMinute;
   string name;
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| CSessionFilter Class                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
class CSessionFilter
{
private:
   SSessionTime  m_sessions[6];
   int           m_gmtOffset;
   bool          m_initialized;
   
   //--- Initialize default session times (GMT)
   void InitSessions()
   {
      // Sydney: 21:00 - 06:00 GMT
      m_sessions[SESSION_SYDNEY].startHour = 21;
      m_sessions[SESSION_SYDNEY].startMinute = 0;
      m_sessions[SESSION_SYDNEY].endHour = 6;
      m_sessions[SESSION_SYDNEY].endMinute = 0;
      m_sessions[SESSION_SYDNEY].name = "Sydney";
      
      // Tokyo: 00:00 - 09:00 GMT
      m_sessions[SESSION_TOKYO].startHour = 0;
      m_sessions[SESSION_TOKYO].startMinute = 0;
      m_sessions[SESSION_TOKYO].endHour = 9;
      m_sessions[SESSION_TOKYO].endMinute = 0;
      m_sessions[SESSION_TOKYO].name = "Tokyo";
      
      // London: 07:00 - 16:00 GMT
      m_sessions[SESSION_LONDON].startHour = 7;
      m_sessions[SESSION_LONDON].startMinute = 0;
      m_sessions[SESSION_LONDON].endHour = 16;
      m_sessions[SESSION_LONDON].endMinute = 0;
      m_sessions[SESSION_LONDON].name = "London";
      
      // New York: 12:00 - 21:00 GMT
      m_sessions[SESSION_NEWYORK].startHour = 12;
      m_sessions[SESSION_NEWYORK].startMinute = 0;
      m_sessions[SESSION_NEWYORK].endHour = 21;
      m_sessions[SESSION_NEWYORK].endMinute = 0;
      m_sessions[SESSION_NEWYORK].name = "New York";
      
      // London-NY Overlap: 12:00 - 16:00 GMT
      m_sessions[SESSION_LONDON_NY].startHour = 12;
      m_sessions[SESSION_LONDON_NY].startMinute = 0;
      m_sessions[SESSION_LONDON_NY].endHour = 16;
      m_sessions[SESSION_LONDON_NY].endMinute = 0;
      m_sessions[SESSION_LONDON_NY].name = "London-NY Overlap";
      
      // Custom: Default same as London
      m_sessions[SESSION_CUSTOM].startHour = 7;
      m_sessions[SESSION_CUSTOM].startMinute = 0;
      m_sessions[SESSION_CUSTOM].endHour = 16;
      m_sessions[SESSION_CUSTOM].endMinute = 0;
      m_sessions[SESSION_CUSTOM].name = "Custom";
   }
   
   //--- Convert time to minutes since midnight
   int TimeToMinutes(int hour, int minute)
   {
      return hour * 60 + minute;
   }
   
   //--- Adjust for GMT offset
   int AdjustForGMT(int minutes)
   {
      minutes += m_gmtOffset * 60;
      if(minutes < 0) minutes += 1440;
      if(minutes >= 1440) minutes -= 1440;
      return minutes;
   }

public:
   //--- Constructor
   CSessionFilter()
   {
      m_gmtOffset = 0;
      m_initialized = false;
      InitSessions();
   }
   
   //--- Initialize with GMT offset
   bool Init(int gmtOffset = 0)
   {
      m_gmtOffset = gmtOffset;
      m_initialized = true;
      return true;
   }
   
   //--- Set custom session times
   void SetCustomSession(int startHour, int startMin, int endHour, int endMin)
   {
      m_sessions[SESSION_CUSTOM].startHour = startHour;
      m_sessions[SESSION_CUSTOM].startMinute = startMin;
      m_sessions[SESSION_CUSTOM].endHour = endHour;
      m_sessions[SESSION_CUSTOM].endMinute = endMin;
   }
   
   //--- Check if current time is within session
   bool IsInSession(ENUM_SESSION session)
   {
      if(!m_initialized) Init();
      
      MqlDateTime dt;
      TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
      
      int currentMinutes = TimeToMinutes(dt.hour, dt.min);
      int startMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].startHour, 
                                                     m_sessions[session].startMinute));
      int endMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].endHour, 
                                                   m_sessions[session].endMinute));
      
      // Handle sessions that cross midnight
      if(startMinutes > endMinutes)
      {
         return (currentMinutes >= startMinutes || currentMinutes < endMinutes);
      }
      
      return (currentMinutes >= startMinutes && currentMinutes < endMinutes);
   }
   
   //--- Check if specific time is within session
   bool IsTimeInSession(datetime time, ENUM_SESSION session)
   {
      if(!m_initialized) Init();
      
      MqlDateTime dt;
      TimeToStruct(time, dt);
      
      int currentMinutes = TimeToMinutes(dt.hour, dt.min);
      int startMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].startHour, 
                                                     m_sessions[session].startMinute));
      int endMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].endHour, 
                                                   m_sessions[session].endMinute));
      
      if(startMinutes > endMinutes)
      {
         return (currentMinutes >= startMinutes || currentMinutes < endMinutes);
      }
      
      return (currentMinutes >= startMinutes && currentMinutes < endMinutes);
   }
   
   //--- Get current active session(s)
   string GetActiveSession()
   {
      string result = "";
      
      if(IsInSession(SESSION_SYDNEY))
         result += (result == "" ? "" : ", ") + m_sessions[SESSION_SYDNEY].name;
      if(IsInSession(SESSION_TOKYO))
         result += (result == "" ? "" : ", ") + m_sessions[SESSION_TOKYO].name;
      if(IsInSession(SESSION_LONDON))
         result += (result == "" ? "" : ", ") + m_sessions[SESSION_LONDON].name;
      if(IsInSession(SESSION_NEWYORK))
         result += (result == "" ? "" : ", ") + m_sessions[SESSION_NEWYORK].name;
      
      return (result == "" ? "No Major Session" : result);
   }
   
   //--- Get session name
   string GetSessionName(ENUM_SESSION session)
   {
      return m_sessions[session].name;
   }
   
   //--- Get time until session starts (in minutes)
   int MinutesUntilSession(ENUM_SESSION session)
   {
      if(IsInSession(session)) return 0;
      
      MqlDateTime dt;
      TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
      
      int currentMinutes = TimeToMinutes(dt.hour, dt.min);
      int startMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].startHour, 
                                                     m_sessions[session].startMinute));
      
      int diff = startMinutes - currentMinutes;
      if(diff < 0) diff += 1440;
      
      return diff;
   }
   
   //--- Get time remaining in session (in minutes)
   int MinutesRemainingInSession(ENUM_SESSION session)
   {
      if(!IsInSession(session)) return 0;
      
      MqlDateTime dt;
      TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
      
      int currentMinutes = TimeToMinutes(dt.hour, dt.min);
      int endMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].endHour, 
                                                   m_sessions[session].endMinute));
      
      int diff = endMinutes - currentMinutes;
      if(diff < 0) diff += 1440;
      
      return diff;
   }
   
   //--- Check if it's a weekday (Mon-Fri)
   bool IsWeekday()
   {
      MqlDateTime dt;
      TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
      return (dt.day_of_week >= 1 && dt.day_of_week <= 5);
   }
   
   //--- Check specific day of week
   bool IsDayOfWeek(int day)  // 0=Sunday, 1=Monday, etc.
   {
      MqlDateTime dt;
      TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
      return (dt.day_of_week == day);
   }
   
   //--- Filter by multiple sessions
   bool IsInAnySessions(bool sydney, bool tokyo, bool london, bool newyork)
   {
      if(sydney && IsInSession(SESSION_SYDNEY)) return true;
      if(tokyo && IsInSession(SESSION_TOKYO)) return true;
      if(london && IsInSession(SESSION_LONDON)) return true;
      if(newyork && IsInSession(SESSION_NEWYORK)) return true;
      return false;
   }
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Exported Functions for procedural usage                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CSessionFilter g_sessionFilter;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialize session filter                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SessionFilterInit(int gmtOffset = 0) export
{
   return g_sessionFilter.Init(gmtOffset);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if in session                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsInTradingSession(ENUM_SESSION session) export
{
   return g_sessionFilter.IsInSession(session);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Get active sessions string                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetActiveTradingSessions() export
{
   return g_sessionFilter.GetActiveSession();
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if London-NY overlap                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsLondonNYOverlap() export
{
   return g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_LONDON_NY);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if Asian session (Sydney + Tokyo)                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsAsianSession() export
{
   return g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_SYDNEY) || 
          g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_TOKYO);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if European session                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsEuropeanSession() export
{
   return g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_LONDON);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if American session                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsAmericanSession() export
{
   return g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_NEWYORK);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Spread Monitor and Filter Spread Monitor and Filter

This library provides real-time spread monitoring and statistical diagnostics for MetaTrader 5 symbols. It tracks spread evolution using a lightweight circular buffer and computes running metrics such as average, minimum, maximum, and standard deviation. The library classifies current spread conditions into informational states (low, normal, high, extreme) and offers helper methods to query spread behavior and stability. Optional notifications can be enabled to signal unfavorable market conditions. The library is purely analytical: it does not place trades, manage orders, or modify account state, and is intended to be used as a supporting tool inside Expert Advisors or indicators.

nModify Orders nModify Orders

Function for modifying open positions and pending orders

Modern Time Panel - Candle Time Modern Time Panel - Candle Time

Modern Time Panel for MT5 The Modern Time Panel is a sleek, minimalist custom indicator for MetaTrader 5 that helps you track time with precision. Fixed neatly at the top-right corner of your chart, it displays the current Broker Time, Local Time, and a live countdown to the next candlestick (New Bar). Built with an independent 1-second timer, the countdown continuously runs even when the market is slow or there are no incoming ticks. Fully customizable and dark-mode friendly, it is the perfect non-intrusive tool to ensure you never miss a candle close.

VR Breakdown level - Trading strategy based on a breakout of the previous High or Low VR Breakdown level - Trading strategy based on a breakout of the previous High or Low

A simple trading strategy based on breakouts of prior Highs and Lows.