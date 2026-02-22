//+------------------------------------------------------------------+
//| SessionTimeFilter.mqh |
//| Copyright 2026, Algosphere |
//| https://algosphere-quant.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2026, Algosphere"
#property link "https://algosphere-quant.com"
#property version "1.00"
#property description "Session Time Filter Library"
#property description "Filter trades by trading sessions (London, NY, Tokyo, Sydney)"
#property library
//+------------------------------------------------------------------+
//| Session Definitions (Server Time) |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_SESSION
{
SESSION_SYDNEY, // Sydney Session
SESSION_TOKYO, // Tokyo Session
SESSION_LONDON, // London Session
SESSION_NEWYORK, // New York Session
SESSION_LONDON_NY, // London-NY Overlap
SESSION_CUSTOM // Custom Session
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Session Time Structure |
//+------------------------------------------------------------------+
struct SSessionTime
{
int startHour;
int startMinute;
int endHour;
int endMinute;
string name;
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| CSessionFilter Class |
//+------------------------------------------------------------------+
class CSessionFilter
{
private:
SSessionTime m_sessions[6];
int m_gmtOffset;
bool m_initialized;
//--- Initialize default session times (GMT)
void InitSessions()
{
// Sydney: 21:00 - 06:00 GMT
m_sessions[SESSION_SYDNEY].startHour = 21;
m_sessions[SESSION_SYDNEY].startMinute = 0;
m_sessions[SESSION_SYDNEY].endHour = 6;
m_sessions[SESSION_SYDNEY].endMinute = 0;
m_sessions[SESSION_SYDNEY].name = "Sydney";
// Tokyo: 00:00 - 09:00 GMT
m_sessions[SESSION_TOKYO].startHour = 0;
m_sessions[SESSION_TOKYO].startMinute = 0;
m_sessions[SESSION_TOKYO].endHour = 9;
m_sessions[SESSION_TOKYO].endMinute = 0;
m_sessions[SESSION_TOKYO].name = "Tokyo";
// London: 07:00 - 16:00 GMT
m_sessions[SESSION_LONDON].startHour = 7;
m_sessions[SESSION_LONDON].startMinute = 0;
m_sessions[SESSION_LONDON].endHour = 16;
m_sessions[SESSION_LONDON].endMinute = 0;
m_sessions[SESSION_LONDON].name = "London";
// New York: 12:00 - 21:00 GMT
m_sessions[SESSION_NEWYORK].startHour = 12;
m_sessions[SESSION_NEWYORK].startMinute = 0;
m_sessions[SESSION_NEWYORK].endHour = 21;
m_sessions[SESSION_NEWYORK].endMinute = 0;
m_sessions[SESSION_NEWYORK].name = "New York";
// London-NY Overlap: 12:00 - 16:00 GMT
m_sessions[SESSION_LONDON_NY].startHour = 12;
m_sessions[SESSION_LONDON_NY].startMinute = 0;
m_sessions[SESSION_LONDON_NY].endHour = 16;
m_sessions[SESSION_LONDON_NY].endMinute = 0;
m_sessions[SESSION_LONDON_NY].name = "London-NY Overlap";
// Custom: Default same as London
m_sessions[SESSION_CUSTOM].startHour = 7;
m_sessions[SESSION_CUSTOM].startMinute = 0;
m_sessions[SESSION_CUSTOM].endHour = 16;
m_sessions[SESSION_CUSTOM].endMinute = 0;
m_sessions[SESSION_CUSTOM].name = "Custom";
}
//--- Convert time to minutes since midnight
int TimeToMinutes(int hour, int minute)
{
return hour * 60 + minute;
}
//--- Adjust for GMT offset
int AdjustForGMT(int minutes)
{
minutes += m_gmtOffset * 60;
if(minutes < 0) minutes += 1440;
if(minutes >= 1440) minutes -= 1440;
return minutes;
}
public:
//--- Constructor
CSessionFilter()
{
m_gmtOffset = 0;
m_initialized = false;
InitSessions();
}
//--- Initialize with GMT offset
bool Init(int gmtOffset = 0)
{
m_gmtOffset = gmtOffset;
m_initialized = true;
return true;
}
//--- Set custom session times
void SetCustomSession(int startHour, int startMin, int endHour, int endMin)
{
m_sessions[SESSION_CUSTOM].startHour = startHour;
m_sessions[SESSION_CUSTOM].startMinute = startMin;
m_sessions[SESSION_CUSTOM].endHour = endHour;
m_sessions[SESSION_CUSTOM].endMinute = endMin;
}
//--- Check if current time is within session
bool IsInSession(ENUM_SESSION session)
{
if(!m_initialized) Init();
MqlDateTime dt;
TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
int currentMinutes = TimeToMinutes(dt.hour, dt.min);
int startMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].startHour,
m_sessions[session].startMinute));
int endMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].endHour,
m_sessions[session].endMinute));
// Handle sessions that cross midnight
if(startMinutes > endMinutes)
{
return (currentMinutes >= startMinutes || currentMinutes < endMinutes);
}
return (currentMinutes >= startMinutes && currentMinutes < endMinutes);
}
//--- Check if specific time is within session
bool IsTimeInSession(datetime time, ENUM_SESSION session)
{
if(!m_initialized) Init();
MqlDateTime dt;
TimeToStruct(time, dt);
int currentMinutes = TimeToMinutes(dt.hour, dt.min);
int startMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].startHour,
m_sessions[session].startMinute));
int endMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].endHour,
m_sessions[session].endMinute));
if(startMinutes > endMinutes)
{
return (currentMinutes >= startMinutes || currentMinutes < endMinutes);
}
return (currentMinutes >= startMinutes && currentMinutes < endMinutes);
}
//--- Get current active session(s)
string GetActiveSession()
{
string result = "";
if(IsInSession(SESSION_SYDNEY))
result += (result == "" ? "" : ", ") + m_sessions[SESSION_SYDNEY].name;
if(IsInSession(SESSION_TOKYO))
result += (result == "" ? "" : ", ") + m_sessions[SESSION_TOKYO].name;
if(IsInSession(SESSION_LONDON))
result += (result == "" ? "" : ", ") + m_sessions[SESSION_LONDON].name;
if(IsInSession(SESSION_NEWYORK))
result += (result == "" ? "" : ", ") + m_sessions[SESSION_NEWYORK].name;
return (result == "" ? "No Major Session" : result);
}
//--- Get session name
string GetSessionName(ENUM_SESSION session)
{
return m_sessions[session].name;
}
//--- Get time until session starts (in minutes)
int MinutesUntilSession(ENUM_SESSION session)
{
if(IsInSession(session)) return 0;
MqlDateTime dt;
TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
int currentMinutes = TimeToMinutes(dt.hour, dt.min);
int startMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].startHour,
m_sessions[session].startMinute));
int diff = startMinutes - currentMinutes;
if(diff < 0) diff += 1440;
return diff;
}
//--- Get time remaining in session (in minutes)
int MinutesRemainingInSession(ENUM_SESSION session)
{
if(!IsInSession(session)) return 0;
MqlDateTime dt;
TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
int currentMinutes = TimeToMinutes(dt.hour, dt.min);
int endMinutes = AdjustForGMT(TimeToMinutes(m_sessions[session].endHour,
m_sessions[session].endMinute));
int diff = endMinutes - currentMinutes;
if(diff < 0) diff += 1440;
return diff;
}
//--- Check if it's a weekday (Mon-Fri)
bool IsWeekday()
{
MqlDateTime dt;
TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
return (dt.day_of_week >= 1 && dt.day_of_week <= 5);
}
//--- Check specific day of week
bool IsDayOfWeek(int day) // 0=Sunday, 1=Monday, etc.
{
MqlDateTime dt;
TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
return (dt.day_of_week == day);
}
//--- Filter by multiple sessions
bool IsInAnySessions(bool sydney, bool tokyo, bool london, bool newyork)
{
if(sydney && IsInSession(SESSION_SYDNEY)) return true;
if(tokyo && IsInSession(SESSION_TOKYO)) return true;
if(london && IsInSession(SESSION_LONDON)) return true;
if(newyork && IsInSession(SESSION_NEWYORK)) return true;
return false;
}
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Exported Functions for procedural usage |
//+------------------------------------------------------------------+
CSessionFilter g_sessionFilter;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialize session filter |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SessionFilterInit(int gmtOffset = 0) export
{
return g_sessionFilter.Init(gmtOffset);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if in session |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsInTradingSession(ENUM_SESSION session) export
{
return g_sessionFilter.IsInSession(session);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Get active sessions string |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetActiveTradingSessions() export
{
return g_sessionFilter.GetActiveSession();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if London-NY overlap |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsLondonNYOverlap() export
{
return g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_LONDON_NY);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if Asian session (Sydney + Tokyo) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsAsianSession() export
{
return g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_SYDNEY) ||
g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_TOKYO);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if European session |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsEuropeanSession() export
{
return g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_LONDON);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if American session |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsAmericanSession() export
{
return g_sessionFilter.IsInSession(SESSION_NEWYORK);
}
//+------------------------------------------------------------------+