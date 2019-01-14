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Indicators

Corrected double smoothed Wilder's EMA - indicator for MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 codes 95 topics 35864 comments
Views:
5849
Rating:
(9)
Published:
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Theory :

This indicator is a "corrected" version (using dr. Alexander Uhl's method for correcting an average) of Wilder's double smoothed EMA

Usage :

You can use color changes as signals


TRIX using Wilder's double smoothed EMA - floating levels TRIX using Wilder's double smoothed EMA - floating levels

TRIX using Wilder's double smoothed EMA - with an addition of floating levels

TRIX (using double smoothed Wilder's EMA) TRIX (using double smoothed Wilder's EMA)

TRIX (using double smoothed Wilder's EMA)

Corrected double smoothed Wilder's EMA (extended version) Corrected double smoothed Wilder's EMA (extended version)

Corrected double smoothed Wilder's EMA (extended version)

CCI with on chart SR levels CCI with on chart SR levels

CCI with on chart support and resistance levels