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Corrected double smoothed Wilder's EMA - indicator for MetaTrader 5
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Theory :
This indicator is a "corrected" version (using dr. Alexander Uhl's method for correcting an average) of Wilder's double smoothed EMA
Usage :
You can use color changes as signals
TRIX using Wilder's double smoothed EMA - floating levels
TRIX using Wilder's double smoothed EMA - with an addition of floating levelsTRIX (using double smoothed Wilder's EMA)
TRIX (using double smoothed Wilder's EMA)
Corrected double smoothed Wilder's EMA (extended version)
Corrected double smoothed Wilder's EMA (extended version)CCI with on chart SR levels
CCI with on chart support and resistance levels