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TRIX using Wilder's double smoothed EMA - floating levels - indicator for MetaTrader 5
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This is a variation of trix that is using Wilder's double smoothed EMA and which has floating levels instead of fixed levels for signals. You can chose :
- color change on outer levels cross
- color change on middle (dynamic zero) level cross
- color change on slope change
Usage :
You can use color changes as signals
TRIX (using double smoothed Wilder's EMA)
TRIX (using double smoothed Wilder's EMA)Time Based Moving Averages
Very handy Multiple Moving Averages for those who like to look at Price Action using several time periods...
Corrected double smoothed Wilder's EMA
Corrected double smoothed Wilder's EMACorrected double smoothed Wilder's EMA (extended version)
Corrected double smoothed Wilder's EMA (extended version)