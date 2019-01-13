CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Facebook!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Indicators

TRIX using Wilder's double smoothed EMA - floating levels - indicator for MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 codes 95 topics 35864 comments
Views:
6796
Rating:
(10)
Published:
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance

This is a variation of trix that is using Wilder's double smoothed EMA and which has floating levels instead of fixed levels for signals. You can chose :

  • color change on outer levels cross
  • color change on middle (dynamic zero) level cross
  • color change on slope change

Usage :

You can use color changes as signals


TRIX (using double smoothed Wilder's EMA) TRIX (using double smoothed Wilder's EMA)

TRIX (using double smoothed Wilder's EMA)

Time Based Moving Averages Time Based Moving Averages

Very handy Multiple Moving Averages for those who like to look at Price Action using several time periods...

Corrected double smoothed Wilder's EMA Corrected double smoothed Wilder's EMA

Corrected double smoothed Wilder's EMA

Corrected double smoothed Wilder's EMA (extended version) Corrected double smoothed Wilder's EMA (extended version)

Corrected double smoothed Wilder's EMA (extended version)