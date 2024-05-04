Get your Indicator built for FREE!

🚀 Calling All Traders! 🚀



Here’s your chance to shape the future of trading on MetaTrader 5! We’re excited to announce an exclusive opportunity just for our loyal followers.



🌟 Innovate with Us! 🌟



Got a groundbreaking idea for a new technical indicator? Dreaming of a tool that could revolutionize your trading strategy? We want to hear from YOU! Submit your innovative ideas for new technical indicators, and if we choose your suggestion for development, we’ll celebrate in a big way!



🎁 24 Hours of Gratitude 🎁



As a token of our appreciation, EVERYONE in our community will get a 24-hour FREE download of the newly developed indicator—courtesy of your brilliance. It’s our way of saying thank you for helping us keep the edge in trading technology.



💡 Share Your Vision 💡



Join us in this exciting journey to push the boundaries of what MetaTrader 5 can do. Let's innovate together and make trading smarter, faster, and more intuitive. Don't miss out on this chance to leave your mark in the world of trading!



🔗 How to Participate? 🔗



Simply send your ideas via this channel or through our direct message. Make sure your ideas are clear and concise, explaining how they can benefit our trading community.



🎉 Let’s Make Magic Happen 🎉



We're all about empowering traders with tools that matter. This is your moment to shine and possibly see your idea come to life under the Minions Labs trademark. Get those creative juices flowing, and let’s innovate the future of trading together!



🔥 Join Minions Labs - Where ideas meet innovation! 🔥



Disrupt. All Ways. Always.



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🚀 Chamada a Todos os Traders! 🚀



Aqui está sua chance de moldar o futuro do trading no MetaTrader 5! Estamos empolgados em anunciar uma oportunidade exclusiva apenas para nossos fãs.



🌟 Inove Conosco! 🌟



Você tem uma ideia revolucionária para um novo indicador? Sonhando com uma ferramenta que poderia revolucionar sua estratégia de trading? Queremos ouvir VOCÊ! Envie suas ideias, e se escolhermos sua sugestão para desenvolvimento, vamos celebrar em grande estilo!



🎁 24 Horas de Gratidão 🎁



Como um sinal de nosso compromisso, TODOS na nossa comunidade receberão um download GRATUITO de 24 horas do novo indicador — cortesia de sua genialidade. É nossa maneira de agradecer a você por nos ajudar a evoluir ainda mais a nossa marca.



💡 Compartilhe Sua Visão 💡



Junte-se a nós nesta emocionante jornada para expandir os limites do que o MetaTrader 5 pode fazer. Vamos inovar juntos e tornar os nossos trades mais inteligentes e intuitivos. Não perca essa chance de deixar sua marca no mundo do trade! O indicador será publicado com o seu NOME!



🔗 Como Participar? 🔗



Basta enviar suas ideias através deste canal ou por mensagem direta. Certifique-se de que suas ideias sejam claras e concisas, explicando como elas podem beneficiar nossa comunidade de trade.



🎉 Vamos Fazer a Mágica Acontecer 🎉



Nós valorizamos empoderar os traders com ferramentas que importam. Este é o seu momento de brilhar e possivelmente ver sua ideia se tornar realidade sob a marca Minions Labs. Liberte sua criatividade e vamos inovar o futuro do trading juntos!



🔥 Junte-se à Minions Labs - Onde ideias encontram inovação! 🔥



Disrupt. All Ways. Always.

