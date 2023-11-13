Советник RTR Momentum Trend NASDAQ US Stocks+ для MT5 - Бэктесты и файлы настроек

файлы установки во время оптимизации, а также показаны альтернативные настройки. В этом сообщении блога подробно описано, как были выбраныво время оптимизации, а также показаны альтернативные настройки.





Файлы экспертных наборов и оптимизации для RTR Momentum Trend NASDAQ Stocks+ (22 октября 2023 г.)

Данные брокера: Darwinex UK.

Терминал: МТ5

Диапазон дат проверки: с 1 января 2018 г. по 15 октября 2023 г. (5 лет 9 месяцев).

Кредитное плечо: 1:25

Депозит: 10 000 долларов США.

Риск на сделку 1% от баланса счета

Фактор прибыли Макс.

Оптимизационное моделирование: цены открытия.





Все отдельные тесты представляют собой моделирование «Каждый тик на основе реальных тиков ». Они будут хуже результатов моделирования цен открытия. В этом выпуске NASDAQ Stock+ торгуются биржевые тикеры. Гэп вверх и вниз по акциям означает, что «моделирование открытых цен» недостаточно хорошо для одиночных тестов на исторических данных. Например, если существует ночной гэп вниз, и он выходит за пределы стоп-лосса нашей позиции на покупку, моделирование цен открытия будет предполагать, что SL гарантирован, это еще одна причина всегда использовать «Каждый тик на основе реальных тиков» для одиночных тестов. Моделирование цены открытия достаточно точное для тикеров, которые не имеют гэпа вверх/вниз (как на рынке Форекс). NDX (CFD USTECH 100)





ADBE (Adobe CFD)









NVDA (CFD на NVIDIA)

















TSLA (Tesla Motors CFD)

















СТОИМОСТЬ (CFD Costco)













MSFT (CFD Microsoft)













Портфель стратегий:

Полные отчеты портфолио в формате pdf прилагаются.













Выполните портфолио моделирования Монте-Карло, чтобы найти худшую просадку.

Файл портфеля .set. Настройки риска % на сделку.

Надеюсь, вы уже полностью прочитали Руководство. В Руководстве подробно описано, как настроить ввод % риска.

Итак, в этом портфеле мы торгуем 7 символами, то есть у нас есть 7 стратегий. Разместим советник RTR Momentum Trend на 7 отдельных графиках; каждый должен иметь уникальный магический номер.















