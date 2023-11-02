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StrategyBuilderEA - Example

2 November 2023, 12:39
Mohammad Ali
[Deleted]
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In this  artical, I will give some example that how to build some strategy using Strategy Builder EA


Example #1


Your Strategy

BUY Signal -  When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Lower to Upper Open Buy Trade

SELL SignalWhen 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Upper to Lower Open Sell Trade


EA Settting


  • Active Average = On
  • Strategy Use For = For Entry Signal
  • Strategy Type = Cross
  • Buy Signal = Active
  • Sell Signal = Active


Explanation -

In Average Indicator - Strategy Type = Cross are match with our requried strategy so we active Average Indicator = On and choose Strategy Type = Cross. 


Example #2



Example - 2


Your Entry Strategy

BUY Signal -  When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Upper to Lower Open Buy Trade

SELL Signal When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Lower to Upper Open Sell Trade



EA Settting



  • Active Average = On
  • Strategy Use For = For Entry Signal
  • Strategy Type = Cross
  • Buy Signal = Reverse
  • Sell Signal = Reverse



Explanation -

In Average Indicator - Strategy Type = Cross are match but default straegy into EA are totally opposite is your strategy. In default strategy is into EA - 

BUY Signal -  When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Lower to Upper Open Buy Trade

SELL Signal When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Upper to Lower Open Sell Trade


But Your straegy is 

BUY Signal -  When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Upper to Lower Open Buy Trade

SELL Signal When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Lower to Upper Open Sell Trade


That way your select Buy Signal = Reverse and Sell Signal = Reverse 






Example #3