StrategyBuilderEA - Example

In this artical, I will give some example that how to build some strategy using Strategy Builder EA
Example #1
Your Strategy
BUY Signal - When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Lower to Upper Open Buy Trade
SELL Signal - When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Upper to Lower Open Sell Trade
EA Settting
- Active Average = On
- Strategy Use For = For Entry Signal
- Strategy Type = Cross
- Buy Signal = Active
- Sell Signal = Active
Explanation -
In Average Indicator - Strategy Type = Cross are match with our requried strategy so we active Average Indicator = On and choose Strategy Type = Cross.
Example #2
Example - 2
Your Entry Strategy
BUY Signal - When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Upper to Lower Open Buy Trade
SELL Signal - When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Lower to Upper Open Sell Trade
EA Settting
- Active Average = On
- Strategy Use For = For Entry Signal
- Strategy Type = Cross
- Buy Signal = Reverse
- Sell Signal = Reverse
Explanation -
In Average Indicator - Strategy Type = Cross are match but default straegy into EA are totally opposite is your strategy. In default strategy is into EA -
BUY Signal - When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Lower to Upper Open Buy Trade
SELL Signal - When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Upper to Lower Open Sell Trade
But Your straegy is
BUY Signal - When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Upper to Lower Open Buy Trade
SELL Signal - When 15 Moving Average Cross 70 Moving Average from Lower to Upper Open Sell Trade
That way your select Buy Signal = Reverse and Sell Signal = Reverse
Example #3