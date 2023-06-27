Guida installazione EA: The Index Trader

Ciao Traders!

Oggi voglio spiegare come installare il mio primo EA basato su una mia personale strategia REALE!

Questa strategia è basata principalmente sugli indici azionari (Dax e S&P500) che consiste su 1 unica operazione al giorno per ogni indice, quindi nessuna strategia Martingala o Griglia! Che piazzano ordini a casaccio senza senso per poi incrementare le size ogni volta che va in perdita, causando prima o poi il crollo dei conti!

The Index Trader analizza i dati della sessione di Londra e di New York del giorno prima e sessione notturna, per poi aprire posizione poco dopo l'apertura delle sessioni odierne, TUTTE le posizioni hanno Stop Loss, quindi abbiamo massima gestione del rischio. Potrete poi gestire i trade tramite Trailing Stop o Breakeven, sarà una vostra scelta ma personalmente consiglio il Trailing Stop.

- COME INSTALLARE IL BOT?

Una volta acquistato tramite il MQL5 Market (il bot ufficiale lo trovate soltanto qui), dovrebbe comparirvi un link dove una volta premuto ve lo installerà nel vostro terminale in automatico.

- COSA DEVO FARE UNA VOLTA INSTALLATO?

Consiglio a tutti di contattarmi in privato per avere i migliori settaggi per voi.

E' FONDAMENTALE MODIFICARE NEI SETTAGGI DELL'EA L'ORARIO DELL'APERTURA DELLA SESSIONE DI LONDRA SECONDO IL VOSTRO MARKET WATCH! (Se il vostro Broker si trova in Italia bisogna impostare 9, se a londra: 10, ecc.)

Ovviamente, prima di utilizzarlo su un conto reale, fate i vostri backtest.

- OK FATTO I BACKTEST, ORA VOGLIO UTILIZZARLO SU UN CONTO REALE

Perfetto, ora vi basterà:

- Acquistare un VPS e installare l'MT5 del vostro broker.

- Aprire i grafici del Dax e S&P500, ogni broker ha dei nomi diversi (ICMarkets: DE40 e US500, su ActivTrades: Ger40 e Usa500)

- Impostare il timeframe M5.

- Modificare i settaggi migliori per voi.

- Attivare l'Algo Trading.

- Rilassatevi e godetevi i guadagni.

MT5 VERSION

