Dynamics of the basic fractal attractor.
Analytics & Forecasts

Dynamics of the basic fractal attractor.

6 December 2022, 12:58
Andrey Niroba
Andrey Niroba
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In this video, a definition of a basic fractal is given and the dynamics of its attractor up to the 5th order is shown.




#Chaos Theory, fractal geometry, basic fractal