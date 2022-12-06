All Blogs / Analytics & Forecasts All Blogs Analytics & ForecastsWeekly TrendsForecastsTrading SystemsMy TradingChartsTrading StrategiesStatisticsTrading IdeasScalpingNeural NetworksWave CountMarket NewsCurrencyMetalsCrude OilCompany NewsEventsBanksBrokersLaw/RegulationsOther Rules Analytics & Forecasts Dynamics of the basic fractal attractor. 6 December 2022, 12:58 Andrey Niroba 0 114 In this video, a definition of a basic fractal is given and the dynamics of its attractor up to the 5th order is shown. #Chaos Theory, fractal geometry, basic fractal To add comments, please log in or register Time intervals in fractal structures. Analytics & Forecasts 147 0 Bifurcation point. Analytics & Forecasts 264 0 Numbering of fractals. Analytics & Forecasts 163 0 Dynamics of the basic fractal attractor. Analytics & Forecasts 114 0 A Winning Trade Can Be a Bad Trade: Why Process Matters More Than One Outcome Analytics & Forecasts 16 0 How to Protect Your Profits Automatically: A Trailing Stop and Breakeven Manager for MT4 and MT5 Other 26 0 Gold Held the Breakout This Week — And the Quiet Part Is Where the Edge Lives Analytics & Forecasts 32 0 Forex and Crypto Forecast for 17–21 August 2026 Analytics & Forecasts 27 0 Funded Gold: Trading Results for August 10–14 on XAUUSD Trading Systems 25 0 235 +$73 today on CAD/CHF M5. No AI. No bots. Just one indicator. 44 Strategy Ledger – Complete User Manual 69 Lucky Gold Mining — Automated XAUUSD Trading System forex technical analysis eurusd EUR/USD gbpusd gold usdjpy GBP/USD usd/jpy usd Trading AUD/USD usd/chf S&P 500 forecast usd/cad Fed bitcoin Fxwirepro dax fundamental analysis VistaBrokers Gold spot ($) Silver spot ($) Crude Oil (WTI) USD/TRY audusd EUR forex news ECB