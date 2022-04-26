TimerEA Manual
Other

TimerEA Manual

26 April 2022, 18:15
Nikolaos Pantzos
Nikolaos Pantzos
0
440

TimerEA 

Information about the parameters

  • Mode Of Day Use - Use day of year, or day of week.


These parameters are only for Day_Of_Year mode

  1. Day And Time Open Orders (YYYY.MM.DD HH:MM) - Set time and date open orders for day of year mode.
  2. Day And Time Close Orders (YYYY.MM.DD HH:MM) - Set time and date close orders for day of year mode.


These parameters are only for Day_Of_Week mode

  1. Day Open Orders - Set day of week open orders for day of week mode.
  2. Hour Open Orders (From 0 To 23 Accepted) - Set hour open orders for day of week mode.
  3. Minute Open Orders (From 0 to 59 Accepted) - Set minutes open orders for day of week mode.
  4. Day Close Orders - Set day of week close orders for day of week mode.
  5. Hour Close Orders (From 0 To 23 Accepted) - Set hour close orders for day of week mode.
  6. Minute Close Orders (From 0 to 59 Accepted) - Set minutes close orders for day of week mode.


General Parameters

  1. Type Of Orders Open - Manage type of orders use. Market or pending.
  2. Open Buy Orders - Switch to open buy orders (market or pending).
  3. Open Sell Orders - Switch to open sell orders (market or pending).
  4. Orders' Take Profit (0=Not Add Take Profit) - Take profit in pips.
  5. Orders' Stop Loss (0=Not Add Stop Loss) - Stop loss in pips.
  6. Modify Stop Loss - Switch for trailing stop loss.
  7. Step Modify Stop Loss - Step for trailing stop loss.
  8. Use Break Even - Switch to use break even.
  9. Profit To Activate Break Even (Plus Stop Loss) - Break even in pips.
  10. Distance For Pending Orders - Distance from price in pips to place pending ordres.
  11. Minutes Expiry Pending Orders (0=Without Expiry) - Minutes expiry pending orders.
  12. Close Only Own Orders At Time - Switch to close only own orders.
  13. Close All Orders At Time - Switch to close all orders on account.
  14. Delete Pending Orders - Switch to delete pending orders in time.
  15. Type Of Lot Size - Switch to set manualy or automatically money management.
  16. Risk Factror For Auto Lot - Risk factor.
  17. Manual Lot Size - Fixed lot size.
  18. Orders' Handle Magic Number - Ordes' ID.


#TimerEA