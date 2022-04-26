TimerEA Manual

0
440
TimerEA
Information about the parameters
- Mode Of Day Use - Use day of year, or day of week.
These parameters are only for Day_Of_Year mode
- Day And Time Open Orders (YYYY.MM.DD HH:MM) - Set time and date open orders for day of year mode.
- Day And Time Close Orders (YYYY.MM.DD HH:MM) - Set time and date close orders for day of year mode.
These parameters are only for Day_Of_Week mode
- Day Open Orders - Set day of week open orders for day of week mode.
- Hour Open Orders (From 0 To 23 Accepted) - Set hour open orders for day of week mode.
- Minute Open Orders (From 0 to 59 Accepted) - Set minutes open orders for day of week mode.
- Day Close Orders - Set day of week close orders for day of week mode.
- Hour Close Orders (From 0 To 23 Accepted) - Set hour close orders for day of week mode.
- Minute Close Orders (From 0 to 59 Accepted) - Set minutes close orders for day of week mode.
General Parameters
- Type Of Orders Open - Manage type of orders use. Market or pending.
- Open Buy Orders - Switch to open buy orders (market or pending).
- Open Sell Orders - Switch to open sell orders (market or pending).
- Orders' Take Profit (0=Not Add Take Profit) - Take profit in pips.
- Orders' Stop Loss (0=Not Add Stop Loss) - Stop loss in pips.
- Modify Stop Loss - Switch for trailing stop loss.
- Step Modify Stop Loss - Step for trailing stop loss.
- Use Break Even - Switch to use break even.
- Profit To Activate Break Even (Plus Stop Loss) - Break even in pips.
- Distance For Pending Orders - Distance from price in pips to place pending ordres.
- Minutes Expiry Pending Orders (0=Without Expiry) - Minutes expiry pending orders.
- Close Only Own Orders At Time - Switch to close only own orders.
- Close All Orders At Time - Switch to close all orders on account.
- Delete Pending Orders - Switch to delete pending orders in time.
- Type Of Lot Size - Switch to set manualy or automatically money management.
- Risk Factror For Auto Lot - Risk factor.
- Manual Lot Size - Fixed lot size.
- Orders' Handle Magic Number - Ordes' ID.