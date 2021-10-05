Signalmultiplikator EA MT4/5 Anleitung zu Einstellungen/Eingängen

✔️ Signal Multiplier EA MT4©: https://www.mql5.com/de/market/product/68556



✔️ Signal Multiplier EA MT5©: https://www.mql5.com/de/market/product/68816

Warnung: Sie müssen den Signalmultiplikator EA MT4/5 nur auf 1 Chart, einem beliebigen Chart, anbringen, um alle Trades von allen Symbolen zu kopieren/multiplizieren. Sie müssen den Signalvervielfacher EA MT4/5 NICHT an allen Symbolen anbringen, um sie zu kopieren. Wenn Sie dies tun, werden alle kopierten/multiplizierten Trades sofort geschlossen, nachdem sie geöffnet wurden!

Magic Numbers not to Copy: Die durch Komma getrennten magischen Zahlen, die der Signal Multiplier EA MT4/5 nicht kopiert/multipliziert. Wenn Sie beispielsweise 3245,0 eingeben, kopiert der EA keine Trades mit 3245 magischen Zahlen und keine manuellen Trades (manuelle Trades haben standardmäßig eine 0 magische Zahl).

EA Comment: Der Kommentar, den der Signalmultiplikator EA MT4/5 in jedem multiplizierten Trade, der geöffnet wird, druckt. Wenn Sie in dieser Einstellung das Symbol @ eingeben, kopiert der EA die Trade-ID des ursprünglichen Trades als Kommentar zum kopierten/multiplizierten Trade.

Symbols not to Copy: Die durch Komma getrennten Symbole, die der Signal Multiplier EA MT4/5 nicht kopiert/multipliziert. Wenn Sie beispielsweise EURUSD,GBPUSD eingeben, kopiert/multipliziert der EA keine EURUSD- und GBPUSD-Trades.

Copying Pending Orders: Wahr/Falsch für das Kopieren ausstehender Originalaufträge. Wenn es falsch ist, kopiert/multipliziert der Signal Multiplier EA MT4/5 diese Pending Orders nur, wenn sie ausgelöst und geöffnet werden.

Better Price: Richtig/Falsch für das Kopieren/Multiplizieren von Original-Trades nur zu einem besseren Preis. Achtung: Wenn diese Option wahr ist, verpassen Sie möglicherweise das Kopieren/Multiplizieren eines ursprünglichen Trades vollständig, wenn sich der Markt schnell gegen Sie bewegt.

Opposite Logic: Wahr/Falsch für umgekehrtes Kopieren/Multiplizieren der ursprünglichen Trades. Wenn dies der Fall ist, öffnet der Signalmultiplikator EA MT4/5 einen Short-/Sell-multiplizierten Trade für einen Long-/Kauf-Trade und umgekehrt.

Multiplier: Die Zeiten, in denen der von Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnete multiplizierte Trade größer ist als der ursprüngliche Signal- (oder aus einer anderen Quelle) Trade. Wenn der Multiplikator beispielsweise 1.5 beträgt und der ursprüngliche Handel 0.10 Lots beträgt, beträgt der multiplizierte Handel 0.15 Lots. Wenn der Multiplikator 2.0 beträgt und der ursprüngliche Trade 0.22 Lots beträgt, beträgt der multiplizierte Trade 0.44 Lots.

Fixed Lot Size or Multiplier: None/Fixed/Multiplier. Wenn es Keine ist, kopiert/multipliziert der Signalmultiplikator EA MT4/5 keine Original-Trades. Wenn es fest ist, kopiert/multipliziert der Signalmultiplikator EA MT4/5 die ursprünglichen Trades mit einer festen Lotgröße gemäß der folgenden Einstellung. Wenn es sich um einen Multiplikator handelt, verwendet der Signalmultiplikator EA MT4/5 die untenstehende Multiplikatoreinstellung zum Kopieren/Multiplizieren von Original-Trades.

Synchronized Trade Closure: Wahr/Falsch der Option, alle kopierten/multiplizierten Trades, die vom Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wurden, sofort zu schließen, direkt nachdem die ursprünglichen Trades geschlossen wurden.

Stop Loss in Points: Das Stop-Loss-Level für jeden kopierten/multiplizierten Trade, der von Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wurde (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades). Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Copy Stop Loss=false oben.

Take Profit in Points: Das Take-Profit-Niveau für jeden kopierten/multiplizierten Trade, der von Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wurde (es wirkt sich nicht auf die ursprünglichen Trades aus). Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Copy Take Profit=false oben.

Break Even Profit in Points: Das Gewinnniveau für jeden kopierten/multiplizierten Trade, der vom Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wurde (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades), bei dem der EA das Stop-Loss-Niveau auf Break Even verschiebt. Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Copy Stop Loss=false oben.

Trailing Start in Points: Der Level, bei dem der EA für jeden kopierten/multiplizierten Trade, der vom Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wird, nach dem Stop-Loss beginnt (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades). Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Copy Stop Loss=false oben.

Trailing Stop in Points: Die Trailing-Stop-Loss-Distanz für jeden kopierten/multiplizierten Trade, der vom Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wurde (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades). Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Copy Stop Loss=false oben.

Trailing Step in Points: Der Trailing Stop Loss Step für jeden kopierten/multiplizierten Trade, der vom Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wurde (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades). Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Copy Stop Loss=false oben.

Basket Take Profit %: Das Take-Profit-Niveau in % des Saldos (Dezimalstellen sind verfügbar) für alle kopierten/multiplizierten Positionen, die vom Signal Multiplier EA MT4/5 zusammen eröffnet wurden (es wirkt sich nicht auf die ursprünglichen Trades aus), bei denen der EA diese Positionen schließt. *

Basket Stop Loss %: Das Stop-Loss-Niveau in % des Saldos (Dezimalstellen sind verfügbar) für alle kopierten/multiplizierten Positionen, die vom Signal Multiplier EA MT4/5 zusammen eröffnet wurden (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades), bei denen der EA diese Positionen schließt. *

Basket Break Even %: Das Gewinnniveau in % des Saldos (Dezimalstellen sind verfügbar) für alle kopierten/multiplizierten Positionen, die von Signal Multiplier EA MT4/5 kombiniert eröffnet wurden (es hat keinen Einfluss auf ursprüngliche Trades), bei denen der EA das Stop-Loss-Niveau auf Break Even verschiebt. *

Basket Trailing Start %: Das Gewinnniveau in % des Saldos (Dezimalstellen sind verfügbar) für alle kopierten/multiplizierten Positionen, die von Signal Multiplier EA MT4/5 kombiniert eröffnet wurden (es wirkt sich nicht auf ursprüngliche Trades aus), bei denen der EA beginnt, das Stop-Loss-Level nach oben zu ziehen.

Basket Trailing Stop %: Der Trailing Stop Loss Level in % des Saldos (Dezimalstellen sind verfügbar) für alle kopierten/multiplizierten Positionen, die vom Signal Multiplier EA MT4/5 zusammen eröffnet wurden (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades), bei denen der EA diese Positionen schließt, wenn er erreicht wird. *

Basket Trailing Step %: Der Trailing-Step-Level in % des Saldos (Dezimalstellen sind verfügbar) für alle kopierten/multiplizierten Positionen, die vom Signal Multiplier EA MT4/5 zusammen eröffnet wurden (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades), bei denen der EA das Stop-Loss-Level verschiebt.

Use Emergency Trade Management: Richtig/Falsch der Option, alle ursprünglichen und kopierten/multiplizierten offenen Trades zu schließen und mit der Absicherung aller neuen Signal- (oder von einer anderen Quelle, Fachberater oder manuellen) Trades zu beginnen, damit der Benutzer Zeit hat, Signalabonnements oder EAs zu deaktivieren/stoppen, das Konto vor weiteren Verlusten zu schützen. Bei der Notfallabsicherung müssen einige Spreads und/oder Provisionen berücksichtigt werden, aber insgesamt ist es viel besser, als Ihr gesamtes Konto neuen Tiefstständen oder der vollständigen Zerstörung auszusetzen.

Send Email Notification: Richtig/falsch der Option, für jeden neuen Original- oder kopierten/multiplizierten Handel, der auf dem Handelskonto eröffnet wird, eine Benachrichtigung an Ihre E-Mail-Adresse zu erhalten. Diese Benachrichtigung enthält den Kommentar, Datum und Uhrzeit, Symbol, Preis und alle angewendeten TP- und SL-Stufen. Sie müssen die Registerkarte E-Mail des Terminalfensters MT4/5 >> Tools >> Options einrichten, damit diese Option ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie im Signalmultiplier EA MT4/5-Installationshandbuch.

Send Push Notification: Richtig/Falsch der Option, für jeden neuen Original- oder kopierten/multiplizierten Handel, der auf dem Handelskonto eröffnet wird, eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon oder Tablet zu erhalten. Diese Push-Benachrichtigung enthält den Kommentar, das Datum und die Uhrzeit, das Symbol, den Preis und alle angewendeten TP- und SL-Level. Sie müssen die Registerkarte Benachrichtigungen des Terminalfensters MT4/5 >> Tools >> Options einrichten, damit diese Option ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie im Signalmultiplier EA MT4/5-Installationshandbuch.

Send Daily Notification: Richtig/falsch der Option, eine tägliche Benachrichtigung zum unten vordefinierten Zeitpunkt mit den grundlegenden Details Ihres Kontos wie Datum und Uhrzeit, Saldo, Eigenkapital und Margin-Levels zu erhalten. Dadurch bleiben Sie in Kontakt mit Ihrem Signalabonnement oder allen EAs, mit denen Sie handeln, allen geöffneten kopierten/multiplizierten Trades und ihren Ergebnissen.

Send Daily Notification Time: Die Uhrzeit im 00:00-Format (Uhrzeitformate wie 0:00 00.00 0,00 oder 0,00 funktionieren nicht, die Uhrzeit muss vierstellig sein mit Doppelpunkt dazwischen Format 00:00), in der Sie empfangen Ihre E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigung mit den grundlegenden Details Ihres Kontos, wie oben beschrieben. In diese Einstellung können Sie mehrere Zeiten eingeben, durch Kommas getrennt, wenn Sie viele tägliche Benachrichtigungen erhalten möchten, zum Beispiel: 00:00,12:00,20:00

Send Emergency Notification: Richtig/falsch der Option, eine Notfall-E-Mail und/oder Push-Benachrichtigung mit den grundlegenden Details Ihres Kontos zu erhalten, wie Datum und Uhrzeit, Kontostand, Eigenkapital und Margin-Niveaus, wenn Ihr Eigenkapital unter das unten festgelegte, vordefinierte Niveau fällt.