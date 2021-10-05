✔️ Signal Multiplier EA MT4©: https://www.mql5.com/de/market/product/68556
✔️ Signal Multiplier EA MT5©: https://www.mql5.com/de/market/product/68816
Warnung: Sie müssen den Signalmultiplikator EA MT4/5 nur auf 1 Chart, einem beliebigen Chart, anbringen, um alle Trades von allen Symbolen zu kopieren/multiplizieren. Sie müssen den Signalvervielfacher EA MT4/5 NICHT an allen Symbolen anbringen, um sie zu kopieren. Wenn Sie dies tun, werden alle kopierten/multiplizierten Trades sofort geschlossen, nachdem sie geöffnet wurden!
Signalmultiplikator EA MT4/5 Anleitung zu Einstellungen/Eingängen
General Settings
-
Magic Number: Die magische Zahl, die Signal Multiplier EA MT4/5 zu Verwaltungszwecken auf alle seine eigenen geöffneten Trades anwendet.
- Magic Numbers to Copy: Die durch Komma getrennten magischen Zahlen, die der Signal Multiplier EA MT4/5 nur kopieren wird. Wenn Sie zum Beispiel 3245,0 eingeben, kopiert der EA nur Trades mit 3245 magischen Zahlen und manuelle Trades (manuelle Trades haben standardmäßig eine 0 magische Zahl).
-
Magic Numbers not to Copy: Die durch Komma getrennten magischen Zahlen, die der Signal Multiplier EA MT4/5 nicht kopiert/multipliziert. Wenn Sie beispielsweise 3245,0 eingeben, kopiert der EA keine Trades mit 3245 magischen Zahlen und keine manuellen Trades (manuelle Trades haben standardmäßig eine 0 magische Zahl).
- Symbols to Copy: Die durch Komma getrennten Symbole, die der Signalvervielfacher EA MT4/5 nur kopiert. Wenn Sie beispielsweise EURUSD, GBPUSD eingeben, kopiert/multipliziert der EA nur EURUSD- und GBPUSD-Trades.
-
Symbols not to Copy: Die durch Komma getrennten Symbole, die der Signal Multiplier EA MT4/5 nicht kopiert/multipliziert. Wenn Sie beispielsweise EURUSD,GBPUSD eingeben, kopiert/multipliziert der EA keine EURUSD- und GBPUSD-Trades.
-
EA Comment: Der Kommentar, den der Signalmultiplikator EA MT4/5 in jedem multiplizierten Trade, der geöffnet wird, druckt. Wenn Sie in dieser Einstellung das Symbol @ eingeben, kopiert der EA die Trade-ID des ursprünglichen Trades als Kommentar zum kopierten/multiplizierten Trade.
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday-Sunday: Die Standardeinstellungen für die Kopierzeit von 00:00:00 bis 23:59:59 kopieren den ganzen Tag lang. Mit dieser Einstellung können Sie bestimmte Zeiten ausschließen. Wenn Sie beispielsweise das Kopieren 1 Stunde vor und 1 Stunde nach 15:30 Uhr unterbrechen möchten, können Sie diese Einstellung 00:00:00-14:30:00, 16:30:00-23:59:59 und so eingeben way Signal Multiplier EA MT4/5 kopiert bis 14:30 Uhr, pausiert dann bis 16:30 Uhr und kopiert wieder normal von 16:30 Uhr bis Mitternacht. Es können mehrere solcher Zeitzeichenfolgen eingefügt werden.
-
Copying Long Trades: Richtig/Falsch für das Kopieren/Multiplizieren nur von Long-/Buy-Originalgeschäften.
-
Copying Short Trades: Richtig/Falsch für das Kopieren/Multiplizieren nur von Short-/Sell-Originalgeschäften.
-
Copying Current Trades: Wahr/Falsch zum Kopieren/Multiplizieren nur aktueller/bereits offener Original-Trades.
-
Copying New Trades: Wahr/Falsch, um nur neue Original-Trades zu kopieren/zu multiplizieren.
-
Copying Take Profit: Wahr/Falsch für das Kopieren des Take-Profit-Levels der ursprünglichen Trades auf die multiplizierten.
-
Copying Stop Loss: Wahr/Falsch für das Kopieren des Stop-Loss-Levels der ursprünglichen Trades auf die multiplizierten.
- Allow TP/SL Manual Change: Wahr/Falsch der Option, die es dem Benutzer erlaubt, die angewendeten TP/SL-Levels der kopierten/multiplizierten Trades manuell zu ändern. Der EA aktualisiert die angewendeten TP/SL-Levels der kopierten/multiplizierten Trades so lange, wie der Benutzer sie nicht manuell geändert hat. In dem Moment, in dem er/sie dies tut, aktualisiert der EA sie nicht mehr gemäß den ursprünglichen Trades. Diese Einstellung gilt auch für Pending Orders.
-
Copying Pending Orders: Wahr/Falsch für das Kopieren ausstehender Originalaufträge. Wenn es falsch ist, kopiert/multipliziert der Signal Multiplier EA MT4/5 diese Pending Orders nur, wenn sie ausgelöst und geöffnet werden.
-
Maximum Spread in Points: Der maximal zulässige Spread beim Kopieren/Multiplizieren eines Trades.
-
Maximum Slippage in Points: Die maximal erlaubte Slippage beim Kopieren/Multiplizieren eines Trades.
-
Better Price: Richtig/Falsch für das Kopieren/Multiplizieren von Original-Trades nur zu einem besseren Preis. Achtung: Wenn diese Option wahr ist, verpassen Sie möglicherweise das Kopieren/Multiplizieren eines ursprünglichen Trades vollständig, wenn sich der Markt schnell gegen Sie bewegt.
- Better Price Difference in Points: Diese Einstellung ermöglicht das Kopieren/Multiplizieren von Original-Trades mit einer bestimmten Anzahl von Punkten zur Verbesserung des Eröffnungspreises. Wenn der ursprüngliche Eröffnungskurs zum Beispiel 1.08800 beträgt und diese Einstellung 50 ist, wird der kopierte/multiplizierte Kauf bei 1.08750 eröffnet.
-
Opposite Logic: Wahr/Falsch für umgekehrtes Kopieren/Multiplizieren der ursprünglichen Trades. Wenn dies der Fall ist, öffnet der Signalmultiplikator EA MT4/5 einen Short-/Sell-multiplizierten Trade für einen Long-/Kauf-Trade und umgekehrt.
Lot Size Management
-
Fixed Lot Size or Multiplier: None/Fixed/Multiplier. Wenn es Keine ist, kopiert/multipliziert der Signalmultiplikator EA MT4/5 keine Original-Trades. Wenn es fest ist, kopiert/multipliziert der Signalmultiplikator EA MT4/5 die ursprünglichen Trades mit einer festen Lotgröße gemäß der folgenden Einstellung. Wenn es sich um einen Multiplikator handelt, verwendet der Signalmultiplikator EA MT4/5 die untenstehende Multiplikatoreinstellung zum Kopieren/Multiplizieren von Original-Trades.
-
Fixed Lot Size: Die feste Lotgröße der kopierten/multiplizierten Trades.
-
Multiplier: Die Zeiten, in denen der von Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnete multiplizierte Trade größer ist als der ursprüngliche Signal- (oder aus einer anderen Quelle) Trade. Wenn der Multiplikator beispielsweise 1.5 beträgt und der ursprüngliche Handel 0.10 Lots beträgt, beträgt der multiplizierte Handel 0.15 Lots. Wenn der Multiplikator 2.0 beträgt und der ursprüngliche Trade 0.22 Lots beträgt, beträgt der multiplizierte Trade 0.44 Lots.
- Custom Symbol Multipliers: Diese Einstellung ermöglicht unterschiedliche Multiplikatoren für verschiedene Symbole und überschreibt den in den Einstellungen angewendeten universellen Multiplikator. Wenn beispielsweise ein Multiplikator von 2 festgelegt wurde und Sie in dieser Einstellung Folgendes eingeben: EURUSD3,GBPUSD4, werden die kopierten/multiplizierten EURUSD-Trades mit einem 3-Multiplikator und die GBPUSD-Trades mit einem 4-Multiplikator kopiert. Diese Einstellung funktioniert nur, wenn Multiplikator in der obigen Einstellung Lot Size Type ausgewählt ist. Beachten Sie auch, dass alle Suffixe, die das Empfängerkonto auf seinen Symbolen hat, enthalten sein müssen. Wenn beispielsweise das Empfängerkonto ein .r-Suffix in seinen Symbolen hat, sollte diese Einstellung wie folgt festgelegt werden: EURUSD.r3,GBPUSD.r4
- Total Symbol Copied Volume: Das maximale Volumen pro Symbol, getrennt durch Komma, das jedes Mal kopiert/multipliziert werden kann. Wenn diese Einstellung beispielsweise EURUSD1,GBPUSD2 ist, kopiert/multipliziert der EA jedes Mal nur insgesamt 1 Lot EURUSD-Trades und 2 Lots GBPUSD-Trades. Wenn beispielsweise bereits 1 Lot EURUSD-Trades und 2 Lots GBPUSD-Trades kopiert/multipliziert wurden, werden keine weiteren Trades dieser Symbole kopiert/multipliziert. Diese Einstellung gilt auch für Pending Orders (wenn Copy Pending Orders=true) und wird zurückgesetzt, wenn alle kopierten/multiplizierten Trades geschlossen sind.
- Total Account Copied Volume: Das maximale Volumen aller Trades, die jedes Mal kopiert/multipliziert werden können. Wenn diese Einstellung beispielsweise 2 ist, kopiert der EA nur eine bestimmte Anzahl von Trades mit einer Gesamtlosgröße von 2 Lots. Wenn also ein 1-Lot-EURUSD-Trade und ein 1-Lot-GBPUSD-Trade kopiert/multipliziert wurden, kopiert der EA keine anderen Trades, da die Gesamtlosgröße der kopierten Empfänger-Trades die Grenze von 2 Lots überschreitet. Diese Einstellung gilt auch für Pending Orders (wenn Copy Pending Orders=true) und wird zurückgesetzt, wenn alle kopierten/multiplizierten Trades geschlossen sind.
- Minimum Copying Lot Size: Die Mindestlosgröße, die kopiert/multipliziert wird. Wenn beispielsweise die Kopier-/Multiplikationsberechnung einen 0.25-Lot-Trade zum Kopieren/Multiplizieren ergibt und diese Einstellung 0.10 ist, wird der Trade als 0.10 und nicht als 0.25-Lot kopiert. Falls Ihr Broker eine Losgröße von weniger als 0.01 verwendet, zum Beispiel 0.001 oder 0.0001 müssen Sie diese Mindestlosgröße hier eingeben, um Trades kleiner als 0.01 kopieren/multiplizieren zu können. Dies wird für binäre Konten und insbesondere zum Kopieren von Volatilitätsindizes benötigt.
- Maximum Copying Lot Size: Die maximale Losgröße, die kopiert/multipliziert wird. Wenn zum Beispiel die Kopier-/Multiplikationsberechnung einen zu kopierenden 7.25-Lot-Trade ergibt und diese Einstellung 5 ist, wird der Trade als 5 und nicht als 7.25-Lot kopiert.
- Ignore Copying Lot Size Below: Diese Einstellung ermöglicht die Kontrolle über die Mindestlosgröße, die kopiert/multipliziert wird. Wenn Sie zum Beispiel die Einstellung Ignore Copying Lot Size=0.5 haben und ein Trade mit einer Lotgröße von 0.2 kopiert werden soll, wird er ignoriert und überhaupt NICHT kopiert.
- Ignore Copying Lot Size Above: Diese Einstellung ermöglicht die Kontrolle über die maximale Losgröße, die kopiert/multipliziert wird. Wenn Sie beispielsweise die Einstellung Ignore Copying Lot Size=5 haben und ein Trade mit einer Lotgröße von 8.2 kopiert werden soll, wird er ignoriert und überhaupt NICHT kopiert.
- Minimum Volume Step: Der Standardwert ist 0.01 und passt zu den meisten Forex-Brokern. Falls Ihr Broker eine Losgröße von weniger als 0.01 verwendet, zum Beispiel 0.001 oder 0.0001 müssen Sie diese Mindestlosgröße hier eingeben, um Trades kleiner als 0.01 kopieren zu können. Dies wird für binäre Konten und insbesondere zum Kopieren von Volatilitätsindizes benötigt.
Trade Management
-
Synchronized Trade Closure: Wahr/Falsch der Option, alle kopierten/multiplizierten Trades, die vom Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wurden, sofort zu schließen, direkt nachdem die ursprünglichen Trades geschlossen wurden.
- Apply Partial Closure: True/false. Wenn diese Einstellung wahr ist, wird die teilweise Schließung normal auf die vom Empfänger kopierten Trades angewendet, wenn sie falsch ist, wird dies nicht der Fall sein.
-
Take Profit in Points: Das Take-Profit-Niveau für jeden kopierten/multiplizierten Trade, der von Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wurde (es wirkt sich nicht auf die ursprünglichen Trades aus). Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Copy Take Profit=false oben.
-
Stop Loss in Points: Das Stop-Loss-Level für jeden kopierten/multiplizierten Trade, der von Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wurde (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades). Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Copy Stop Loss=false oben.
-
Break Even Profit in Points: Das Gewinnniveau für jeden kopierten/multiplizierten Trade, der vom Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wurde (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades), bei dem der EA das Stop-Loss-Niveau auf Break Even verschiebt. Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Copy Stop Loss=false oben.
-
Trailing Start in Points: Der Level, bei dem der EA für jeden kopierten/multiplizierten Trade, der vom Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wird, nach dem Stop-Loss beginnt (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades). Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Copy Stop Loss=false oben.
-
Trailing Stop in Points: Die Trailing-Stop-Loss-Distanz für jeden kopierten/multiplizierten Trade, der vom Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wurde (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades). Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Copy Stop Loss=false oben.
-
Trailing Step in Points: Der Trailing Stop Loss Step für jeden kopierten/multiplizierten Trade, der vom Signal Multiplier EA MT4/5 eröffnet wurde (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades). Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Copy Stop Loss=false oben.
-
Basket Take Profit %: Das Take-Profit-Niveau in % des Saldos (Dezimalstellen sind verfügbar) für alle kopierten/multiplizierten Positionen, die vom Signal Multiplier EA MT4/5 zusammen eröffnet wurden (es wirkt sich nicht auf die ursprünglichen Trades aus), bei denen der EA diese Positionen schließt. *
-
Use Basket Stop Loss: Wahr/Falsch der Basket Stop Loss Option.
-
Basket Stop Loss %: Das Stop-Loss-Niveau in % des Saldos (Dezimalstellen sind verfügbar) für alle kopierten/multiplizierten Positionen, die vom Signal Multiplier EA MT4/5 zusammen eröffnet wurden (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades), bei denen der EA diese Positionen schließt. *
-
Use Basket Break Even: Wahr/Falsch der Basket Break Even %-Option.
-
Basket Break Even %: Das Gewinnniveau in % des Saldos (Dezimalstellen sind verfügbar) für alle kopierten/multiplizierten Positionen, die von Signal Multiplier EA MT4/5 kombiniert eröffnet wurden (es hat keinen Einfluss auf ursprüngliche Trades), bei denen der EA das Stop-Loss-Niveau auf Break Even verschiebt. *
-
Use Basket Trailing Stop Loss: Wahr/Falsch der Basket Trailing Stop Loss Option.
-
Basket Trailing Start %: Das Gewinnniveau in % des Saldos (Dezimalstellen sind verfügbar) für alle kopierten/multiplizierten Positionen, die von Signal Multiplier EA MT4/5 kombiniert eröffnet wurden (es wirkt sich nicht auf ursprüngliche Trades aus), bei denen der EA beginnt, das Stop-Loss-Level nach oben zu ziehen.
-
Basket Trailing Stop %: Der Trailing Stop Loss Level in % des Saldos (Dezimalstellen sind verfügbar) für alle kopierten/multiplizierten Positionen, die vom Signal Multiplier EA MT4/5 zusammen eröffnet wurden (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades), bei denen der EA diese Positionen schließt, wenn er erreicht wird. *
-
Basket Trailing Step %: Der Trailing-Step-Level in % des Saldos (Dezimalstellen sind verfügbar) für alle kopierten/multiplizierten Positionen, die vom Signal Multiplier EA MT4/5 zusammen eröffnet wurden (es hat keinen Einfluss auf die ursprünglichen Trades), bei denen der EA das Stop-Loss-Level verschiebt.
Emergency Trade Management
-
Use Emergency Trade Management: Richtig/Falsch der Option, alle ursprünglichen und kopierten/multiplizierten offenen Trades zu schließen und mit der Absicherung aller neuen Signal- (oder von einer anderen Quelle, Fachberater oder manuellen) Trades zu beginnen, damit der Benutzer Zeit hat, Signalabonnements oder EAs zu deaktivieren/stoppen, das Konto vor weiteren Verlusten zu schützen. Bei der Notfallabsicherung müssen einige Spreads und/oder Provisionen berücksichtigt werden, aber insgesamt ist es viel besser, als Ihr gesamtes Konto neuen Tiefstständen oder der vollständigen Zerstörung auszusetzen.
-
Emergency Trade Management Equity: Der Eigenkapitalbetrag, unter dem der Signalmultiplikator EA MT4/5 das oben beschriebene Notfall-Trade-Management/Hedging einleitet.
Notification Settings
-
Send Email Notification: Richtig/falsch der Option, für jeden neuen Original- oder kopierten/multiplizierten Handel, der auf dem Handelskonto eröffnet wird, eine Benachrichtigung an Ihre E-Mail-Adresse zu erhalten. Diese Benachrichtigung enthält den Kommentar, Datum und Uhrzeit, Symbol, Preis und alle angewendeten TP- und SL-Stufen. Sie müssen die Registerkarte E-Mail des Terminalfensters MT4/5 >> Tools >> Options einrichten, damit diese Option ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie im Signalmultiplier EA MT4/5-Installationshandbuch.
-
Send Push Notification: Richtig/Falsch der Option, für jeden neuen Original- oder kopierten/multiplizierten Handel, der auf dem Handelskonto eröffnet wird, eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon oder Tablet zu erhalten. Diese Push-Benachrichtigung enthält den Kommentar, das Datum und die Uhrzeit, das Symbol, den Preis und alle angewendeten TP- und SL-Level. Sie müssen die Registerkarte Benachrichtigungen des Terminalfensters MT4/5 >> Tools >> Options einrichten, damit diese Option ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie im Signalmultiplier EA MT4/5-Installationshandbuch.
-
Send Daily Notification: Richtig/falsch der Option, eine tägliche Benachrichtigung zum unten vordefinierten Zeitpunkt mit den grundlegenden Details Ihres Kontos wie Datum und Uhrzeit, Saldo, Eigenkapital und Margin-Levels zu erhalten. Dadurch bleiben Sie in Kontakt mit Ihrem Signalabonnement oder allen EAs, mit denen Sie handeln, allen geöffneten kopierten/multiplizierten Trades und ihren Ergebnissen.
-
Send Daily Notification Time: Die Uhrzeit im 00:00-Format (Uhrzeitformate wie 0:00 00.00 0,00 oder 0,00 funktionieren nicht, die Uhrzeit muss vierstellig sein mit Doppelpunkt dazwischen Format 00:00), in der Sie empfangen Ihre E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigung mit den grundlegenden Details Ihres Kontos, wie oben beschrieben. In diese Einstellung können Sie mehrere Zeiten eingeben, durch Kommas getrennt, wenn Sie viele tägliche Benachrichtigungen erhalten möchten, zum Beispiel: 00:00,12:00,20:00
-
Send Emergency Notification: Richtig/falsch der Option, eine Notfall-E-Mail und/oder Push-Benachrichtigung mit den grundlegenden Details Ihres Kontos zu erhalten, wie Datum und Uhrzeit, Kontostand, Eigenkapital und Margin-Niveaus, wenn Ihr Eigenkapital unter das unten festgelegte, vordefinierte Niveau fällt.
-
Emergency Notification Equity: Das Eigenkapital in Währungseinheiten des Kontos (zum Beispiel 1000 ist $1000, wenn die Währung Ihres Kontos in $ ist), unter dem der Signal Multiplier EA MT4/5 Ihnen eine E-Mail oder Push-Benachrichtigung mit den Details Ihres Kontos wie oben beschrieben sendet. In dieser Einstellung können mehrere Eigenkapitalniveaus durch Kommas getrennt angegeben werden, zum Beispiel: 6000,8000
* Diese Einstellungen/Optionen werden als Eigenkapital über dem Saldo unter Berücksichtigung von Swaps und Provisionen berechnet.
✔️ Signal Multiplier EA MT4©: https://www.mql5.com/de/market/product/68556
✔️ Signal Multiplier EA MT5©: https://www.mql5.com/de/market/product/68816
www.forex-local-trade-copier.com
www.matrix-arrow-indicator.com
www.accurate-forex-indicator.com
www.profitable-forex-indicator.com
www.best-forex-indicator-mt4.com
www.best-forex-indicator-mt5.com