



✔️ Signal Multiplier EA MT4©: https://www.mql5.com/ru/market/product/68556



✔️ Signal Multiplier EA MT5©: https://www.mql5.com/ru/market/product/68816





Предупреждение: Вам нужно только прикрепить Signal Multiplier EA MT4/5 на 1 график, любой график, чтобы скопировать/умножить все сделки со всех символов. Вам НЕ нужно прикреплять Signal Multiplier EA MT4/5 ко всем символам, чтобы копировать их. Если вы это сделаете, все скопированные/умноженные сделки будут закрыты сразу же после их открытия!



















Умножитель сигнала EA MT4/5 Настройки/Руководство по входам



General Settings



Magic Number: Магическое число, которое советник Signal Multiplier EA MT4/5 применяет ко всем своим открытым сделкам в целях управления.

Magic Numbers to Copy: Магические числа, разделенные запятой, которые советник Signal Multiplier MT4/5 будет только копировать. Например, если вы укажете 3245,0, советник будет копировать только сделки с магическим номером 3245 и ручные сделки (по умолчанию ручные сделки имеют магический номер 0).

Magic Numbers not to Copy: магические числа, разделенные запятыми, которые советник Signal Multiplier EA MT4/5 не будет копировать/умножать. Например, если вы укажете 3245,0, советник не будет копировать сделки с 3245 магическими числами и ручные сделки (по умолчанию ручные сделки имеют магическое число 0).

Symbols to Copy: Символы, разделенные запятой, которые советник Signal Multiplier MT4/5 будет только копировать. Например, если вы поставите EURUSD,GBPUSD, советник будет копировать/перемножать только сделки EURUSD и GBPUSD.

Symbols not to Copy: Символы, разделенные запятыми, которые советник Signal Multiplier EA MT4/5 не будет копировать/умножать. Например, если вы поставите EURUSD, GBPUSD, советник не будет копировать/умножать сделки EURUSD и GBPUSD.

EA Comment: Комментарий, который советник Signal Multiplier MT4/5 будет печатать в каждой открываемой сделке с умножением. Если вы введете символ @ в этой настройке, советник скопирует идентификатор исходной сделки в качестве комментария к скопированной/умноженной сделке.

Copying / Multiplying Options

Copy on Monday-Sunday: Настройки времени копирования по умолчанию от 00:00:00 до 23:59:59 будут выполнять копирование в течение всего дня. Этот параметр позволяет исключить определенное время. Например, если вы хотите приостановить копирование на 1 час до и 1 час после 15:30, вы можете указать в этой настройке 00:00:00-14:30:00, 16:30:00-23:59:59 и way Signal Multiplier EA MT4/5 будет копировать до 14:30, затем приостановит копирование до 16:30 и снова будет нормально копировать с 16:30 до полуночи. Можно вставить несколько таких строк времени.

Copying Long Trades: Истина/ложь для копирования/умножения только длинных/покупных исходных сделок.

Copying Short Trades: Истина/ложь для копирования/умножения только исходных сделок на продажу/продажу.

Copying Current Trades: Истина/ложь для копирования/умножения только текущих/уже открытых исходных сделок.

Copying New Trades: Истина/ложь для копирования/умножения только новых оригинальных сделок.

Copying Take Profit: Истина/ложь для копирования уровня Take Profit исходных сделок на умноженные.

Copying Stop Loss: Истина/ложь для копирования уровня Stop Loss исходных сделок на умноженные.

Allow TP/SL Manual Change: True/false опции, позволяющей пользователю вручную изменять применяемые уровни TP/SL копируемых/умножаемых сделок. Советник будет обновлять применяемые уровни TP/SL скопированных/умноженных сделок до тех пор, пока пользователь не изменит их вручную. В тот момент, когда он/она это сделает, советник больше не будет обновлять их в соответствии с первоначальными сделками. Этот параметр применяется и к отложенным ордерам.

Copying Pending Orders: Истина/ложь для копирования исходных отложенных ордеров. Если значение false, советник Signal Multiplier EA MT4/5 будет копировать/умножать эти отложенные ордера только тогда, когда они будут активированы и открыты.

Maximum Spread in Points: Максимально допустимый спред при копировании/умножении сделки.

Maximum Slippage in Points: Максимально допустимое проскальзывание при копировании/умножении сделки.

Better Price: Истина/ложь для копирования/умножения оригинальных сделок только по лучшей цене. Предупреждение: если эта опция верна, вы можете полностью пропустить копирование/умножение исходной сделки, если рынок быстро пойдет против вас.

Better Price Difference in Points: Эта настройка позволяет копировать/размножать исходные сделки с улучшением цены открытия на определенное количество пунктов. Например, если исходная цена открытия на покупку составляет 1.08800, а эта настройка равна 50, скопированная/умноженная сделка на покупку будет открыта по цене 1.08750.

Opposite Logic: Истина/ложь для обратного копирования/умножения исходных сделок. Если это так, советник Signal Multiplier EA MT4/5 откроет сделку на продажу/продажу с умножением на длинную/покупку и наоборот.

Lot Size Management



Fixed Lot Size or Multiplier: None/Fixed/Multiplier. Если нет, советник Signal Multiplier EA MT4/5 не будет копировать/умножать какие-либо исходные сделки. Если он установлен, советник Signal Multiplier EA MT4/5 будет копировать/умножать исходные сделки с фиксированным размером лота в соответствии с настройками ниже. Если это Multiplier, советник Signal Multiplier EA MT4/5 будет использовать указанную ниже настройку множителя для копирования/умножения исходных сделок.

Fixed Lot Size: Фиксированный размер лота копируемых/умножаемых сделок.

Multiplier: Время, в течение которого умноженная сделка, открытая советником Signal Multiplier EA MT4/5, будет больше, чем сделка по исходному сигналу (или из любого другого источника). Например, если множитель равен 1.5, а исходная сделка составляет 0.10 лота, умноженная сделка будет составлять 0.15 лота. Если множитель равен 2.0 а исходная сделка составляет 0.22 лота, умноженная сделка составит 0.44 лота.

Custom Symbol Multipliers: Этот параметр позволяет использовать разные множители для различных символов, переопределяя универсальный множитель, применяемый в настройках. Если, например, был установлен множитель 2 и в этой настройке вы указали: EURUSD3,GBPUSD4, скопированные/умноженные сделки EURUSD будут скопированы с множителем 3, а сделки GBPUSD - с множителем 4. Этот параметр работает только в том случае, если в приведенном выше параметре «Тип размера лота» выбран «Множитель». Также обратите внимание, что все суффиксы, которые есть у учетной записи получателя в своих символах, должны быть включены. Если, например, счет-получатель имеет суффикс .r в своих символах, этот параметр должен быть установлен следующим образом: EURUSD.r3,GBPUSD.r4. Total Symbol Copied Volume: Максимальный объем на символ, разделенный запятой, который можно каждый раз копировать/умножать. Например, если этот параметр равен EURUSD1,GBPUSD2, советник будет каждый раз копировать/умножать только 1 лот сделок EURUSD и 2 лота сделок GBPUSD. Например, если в общей сложности 1 лот сделок EURUSD и 2 лота сделок GBPUSD уже были скопированы/умножены, сделки по этим символам больше не будут скопированы/умножены. Этот параметр также применяется к отложенным ордерам (если Copy Pending Orders=true) и сбрасывается при закрытии всех скопированных/умноженных сделок. Total Account Copied Volume: Максимальный объем всех сделок, который можно каждый раз копировать/умножать. Например, если этот параметр равен 2, советник будет копировать только определенное количество сделок с общим размером лота 2 лота. Таким образом, если сделка объемом 1 лот EURUSD и сделка объемом 1 лот GBPUSD были скопированы/умножены, советник не будет копировать какие-либо другие сделки, поскольку общий размер лота скопированных сделок-получателей превышает ограничение в 2 лота. Этот параметр также применяется к отложенным ордерам (если Copy Pending Orders=true) и сбрасывается при закрытии всех скопированных/умноженных сделок. Minimum Copying Lot Size: Минимальный размер лота, который будет скопирован/умножен. Если, например, расчет копирования/умножения дает сделку объемом 0.25 лота для копирования/умножения, а эта настройка равна 0.10, сделка будет скопирована как лот 0.10, а не как лот 0.25. Если ваш брокер использует размер лота меньше 0.01, например, 0.001 или 0.0001, вам необходимо указать здесь этот минимальный размер лота, чтобы иметь возможность копировать/умножать сделки меньше 0.01. Это необходимо для бинарных счетов и особенно для копирования индексов волатильности. Maximum Copying Lot Size: Максимальный размер лота, который будет скопирован/умножен. Если, например, расчет копирования/умножения дает для копирования сделку объемом 7.25 лота, а эта настройка равна 5, сделка будет скопирована как 5, а не как 7.25 лота. Ignore Copying Lot Size Below: Эта настройка позволяет контролировать минимальный размер лота, который будет копироваться/умножаться. Если, например, у вас есть настройка «Игнорировать размер лота копирования = 0.5» и сделка будет скопирована с размером лота 0.2, она будет проигнорирована и НЕ будет скопирована вообще. Ignore Copying Lot Size Above: Этот параметр позволяет контролировать максимальный размер лота, который будет копироваться/умножаться. Если, например, у вас есть параметр «Игнорировать размер лота копирования» = 5, и сделка будет скопирована с размером лота 8.2, она будет проигнорирована и НЕ будет скопирована вообще. Minimum Volume Step: Значение по умолчанию равно 0.01 и подходит для большинства форекс-брокеров. Если ваш брокер использует размер лота меньше 0.01, например 0.001 или 0.0001, вам необходимо указать здесь этот минимальный размер лота, чтобы иметь возможность копировать сделки меньше 0.01. Это необходимо для бинарных счетов и особенно для копирования индексов волатильности.

Trade Management



Synchronized Trade Closure: Верно/неверно для опции мгновенного закрытия всех скопированных/умноженных сделок, открытых советником Signal Multiplier EA MT4/5, сразу после закрытия исходных сделок.

Apply Partial Closure: True/false. Если для этого параметра установлено значение true, частичное закрытие будет применяться к сделкам, скопированным получателем, как обычно, если значение false, то нет.

Take Profit in Points: Уровень Take Profit для каждой скопированной/умноженной сделки, открытой советником Signal Multiplier EA MT4/5 (не повлияет на исходные сделки). Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Take Profit=false выше.

Stop Loss in Points: Уровень стоп-лосса для каждой скопированной/умноженной сделки, открытой советником Signal Multiplier EA MT4/5 (не повлияет на исходные сделки). Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Stop Loss=false выше.

Break Even Profit in Points: Уровень прибыли для каждой скопированной/умноженной сделки, открытой советником Signal Multiplier EA MT4/5 (это не повлияет на исходные сделки), при котором советник переместит уровень стоп-лосса на уровень безубыточности. Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Stop Loss=false выше.

Trailing Start in Points: Уровень, при котором советник будет запускать отслеживание стоп-лосса для каждой скопированной/умноженной сделки, открытой советником Signal Multiplier EA MT4/5 (это не повлияет на исходные сделки). Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Stop Loss=false выше.

Trailing Stop in Points: Расстояние скользящего стоп-лосса для каждой скопированной/ умноженной сделки, открытой советником Signal Multiplier EA MT4/5 (это не повлияет на исходные сделки). Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Stop Loss=false выше.

Trailing Step in Points: Шаг скользящего стоп-лосса для каждой скопированной/умноженной сделки, открытой советником Signal Multiplier EA MT4/5 (не влияет на исходные сделки). Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Stop Loss=false выше.

Basket Take Profit %: Уровень Take Profit в% от баланса (доступны десятичные дроби) для всех скопированных/умноженных позиций, открытых советником Signal Multiplier EA MT4/5 вместе (это не повлияет на исходные сделки), при котором советник закроет эти позиции. *

Use Basket Stop Loss: Верно/Неверно для опции «Стоп-лосс корзины».

Basket Stop Loss %: Уровень стоп-лосса в% от баланса (доступны десятичные числа) для всех скопированных/умноженных позиций, открытых советником Signal Multiplier EA MT4/5 вместе (это не повлияет на исходные сделки), при котором советник закроет эти позиции. *

Use Basket Break Even: Верно/Неверно для варианта% безубыточности корзины.

Basket Break Even %: Уровень прибыли в% от баланса (доступны десятичные дроби) для всех скопированных/умноженных позиций, открытых советником Signal Multiplier EA MT4/5 вместе (это не повлияет на исходные сделки), при котором советник переместит уровень стоп-лосса на уровень безубыточности. *

Use Basket Trailing Stop Loss: Верно/Неверно для опции скользящего стоп-лосса корзины.

Basket Trailing Start %: Уровень прибыли в% от баланса (доступны десятичные дроби) для всех скопированных/умноженных позиций, открытых советником Signal Multiplier EA MT4/5 вместе (не повлияет на исходные сделки), при котором советник начнет перемещать уровень стоп-лосса вверх.

Basket Trailing Stop %: Уровень скользящего стоп-лосса в% от баланса (доступны десятичные дроби) для всех скопированных/умноженных позиций, открытых советником Signal Multiplier MT4/5 вместе (это не повлияет на исходные сделки), при достижении которого советник закроет эти позиции . *

Basket Trailing Step %: Уровень Trailing Step в% от баланса (доступны десятичные дроби) для всех скопированных/умноженных позиций, открытых советником Signal Multiplier EA MT4/5 вместе (это не повлияет на исходные сделки), в котором советник будет перемещать уровень Stop Loss.

Emergency Trade Management



Use Emergency Trade Management: Верно/неверно для опции закрытия всех исходных и скопированных/умноженных открытых сделок и начала хеджирования всех новых сигналов (или из любого другого источника, советников или вручную) сделок, давая пользователю время для отключения/остановки любой подписки на сигналы или советников, спасение аккаунта от дальнейших потерь. При экстренном хеджировании необходимо учитывать некоторые спреды и/или комиссии, но в целом это будет намного лучше, чем подвергать всю вашу учетную запись новым минимумам или полному уничтожению.

Emergency Trade Management Equity: Сумма капитала, ниже которой советник Signal Multiplier EA MT4/5 инициирует экстренное управление торговлей/хеджирование, описанное выше.

Notification Settings



Send Email Notification: Верно/неверно для опции получать уведомление на ваш адрес электронной почты для каждой новой исходной или скопированной/умноженной сделки, открытой на торговом счете. Это уведомление будет включать комментарий, дату и время, символ, цену и любые применяемые уровни TP и SL. Вам нужно будет настроить вкладку «Электронная почта» в окне терминала MT4 / 5 >> Инструменты >> Параметры, чтобы эта опция работала правильно. См. Дополнительную информацию в Руководстве по установке Signal Multiplier EA MT4/5.

Send Push Notification: Верно/неверно для опции получать push-уведомление на ваш мобильный телефон или планшет для каждой новой исходной или скопированной/умноженной сделки, открытой на торговом счете. Это push-уведомление будет включать комментарий, дату и время, символ, цену и любые применяемые уровни TP и SL. Вам нужно будет настроить вкладку Уведомления в окне терминала MT4/5 >> Инструменты >> Параметры, чтобы эта опция работала правильно. См. Дополнительную информацию в Руководстве по установке Signal Multiplier EA MT4/5.

Send Daily Notification: Верно/неверно для параметра получать ежедневное уведомление в заранее определенное время ниже с основными данными вашей учетной записи, такими как дата и время, баланс, баланс и уровень маржи. Это позволит вам поддерживать связь с вашей подпиской на сигналы или любыми советниками, с которыми вы торгуете, любыми открытыми копиями/умноженными сделками и их результатами.

Send Daily Notification Time: Время дня в формате 00:00 (такие форматы времени, как 0:00 00.00 0,00 или 0,00 не будут работать, время должно быть четырехзначным с двоеточием в формате 00:00), в котором вы получите ваш адрес электронной почты и/или push-уведомление с основными данными вашей учетной записи, как они описаны выше. В этом параметре можно указать несколько раз, разделенных запятыми, если вы хотите получать много ежедневных уведомлений, например: 00:00,12:00,20:00

Send Emergency Notification: Верно/неверно для опции получения экстренного электронного письма и/или push-уведомления с основными деталями вашей учетной записи, такими как дата и время, баланс, средства и маржа, когда ваш капитал падает ниже предварительно определенного уровня, установленного ниже.

Emergency Notification Equity: Уровень капитала в единицах валюты счета (например, 1000 - это 1000 долларов США, если валюта вашего счета - доллары США), при котором советник Signal Multiplier EA MT4/5 отправит вам электронное письмо или push-уведомление с данными вашей учетной записи, как описано выше. В этот параметр можно указать несколько уровней капитала, разделенных запятыми, например: 6000,8000.

* Эти настройки/параметры рассчитываются как соотношение капитала к балансу с учетом свопов и комиссий.









✔️ Signal Multiplier EA MT4©: https://www.mql5.com/ru/market/product/68556



✔️ Signal Multiplier EA MT5©: https://www.mql5.com/ru/market/product/68816









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