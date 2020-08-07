United Traders помогает инвестировать в компании Кремниевой долины

United Traders запустили платформу, которая позволяет инвестировать в компании из Кремниевой долины. Отзывы о платформе United Traders отмечают удобный интерфейс и широкий выбор высокодоходных инструментов.

Инвестиционная платформа, которая раньше предоставляла доступ к акциям международных компаний, в том числе тем, которые ещё не торгуются на бирже, открыла доступ к сделкам такого типа широкому кругу инвесторов. Поучаствовать в инвестициях в частные компании из Кремниевой долины теперь можно, купив любое количество акций — ограничения по количеству акций нет.

Отзывы о United Traders также отмечают качество предлагаемых на платформе инвестиций. United Traders отбирают перспективные компании, проводят финансовый и продуктовый анализ и, если компания соответствует критериям, покупают большой пакет акций, который распределяют среди инвесторов. Чтобы поучаствовать в сделке, инвесторам достаточно подать заявку на сайте. Сами United Traders участвуют в каждой инвестиции, которую предлагают.

United Traders отбирают компании, которые по всем признакам должны объявить об IPO через один-два года. Это компании на последних инвестиционных раундах, которые уже имеют постоянных клиентов и заняли долю на рынке. После распределения акций инвесторы ждут выхода компании на биржу. Когда компания объявляет об IPO, все получают акции по цене, которая теперь устанавливается на бирже, и ждут окончания lockup периода — времени, когда по правилам биржи нельзя продать акции. После чего акции автоматически продаются и инвесторы получают прибыль. Уже появились первые положительные отзывы об этом сервисе United Traders.

Инвестиции в частные компании — перспективная ниша, куда постепенно смещается фокус инвесторов. Инвестиции накануне IPO стали очень популярны. Отзывы инвесторов United Traders подтверждают, что получить акции на всю сумму своей заявки сейчас почти невозможно. Вот почему инвесторы стараются купить акции заранее — на этапе pre-IPO. Компании при этом уже не стремятся быстрее выйти на биржу и наращивают капитализацию от раунда к раунду.



