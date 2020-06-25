В блокчейне Algorand будут размещаться данные рейтингов цифровых шахмат

Algorand, первоклассная, безопасная и эффективная блокчейн-биржа, сообщила о планах вести учет официальных данных о рейтингах и титулах игроков World Chess в децентрализованной блокчейн-сети Algorand в режиме реального времени для обеспечения.

После запуска цифровых шахматных состязаний на сервере FIDE Online Arena миллионы различных рейтингов игроков из всех уголков земного шара будут в первые в истории сохраняться в блокчейне Algorand и станут свободно доступными для всех шахматных платформ и информационных сайтов. Это событие станет знаковым как для шахматистов, так и для блокчейн-сообщества.

Открытый публичный блокчейн Algorand обеспечивает полную прозрачность и автоматизацию экосистемы цифровых шахмат. Рейтинги игроков будут верифицироваться в блокчейне, а данные о результатах будут надежными и защищенными от любых махинаций. Благодаря протоколу Algorand, устраняющему недостатки существующей модели, миллионы шахматистов по всему миру получат доступ к прозрачной информации об одной из самых популярных игр на планете. Максимальная масштабируемость публичного реестра Algorand удовлетворяет потребности организаций отрасли цифровых шахмат в подтверждении рейтингов сотен миллионов игроков. Благодаря оптимальному сочетанию прозрачности, безопасности и гибкости, Algorand является предпочтительной платформой для ведения надежного и прозрачного учета в экосистеме цифровых игр.

«Для нас большая честь совместно с FIDE Online Arena и World Chess впервые в истории разместить в блокчейне Algorand, - прокомментировал главный операционный директор платформы Шон Форд (Sean Ford). - Этот исторический момент делает блокчейн-технологии на один шаг ближе к массовому внедрению. Отныне технологии распределенного реестра будут использоваться для официального учета данных об одной из самых популярных игр мира, гарантируя миллионам онлайн-игроков и любителей шахмат достоверность и надежность такой информации».

Спустя полгода после того, как разработчик игровой онлайн-платформы и организатор Чемпионатов 2016 и 2018 годов, компания WorldChess разместила гибридный IPO на площадке Algorand, WorldChess активно использует партнерский блокчейн для разработки других современных и инклюзивных моделей игры на благо миллионов шахматистов по всему миру, включая различные призы и поощрения для членов шахматного сообщества, внутреннюю валюту и интерактивный тотализатор на базе блокчейна.

«Нам нравится приносить инновации в мир шахмат, - отметил генеральный директор World Chess Илья Мерензон (Ilya Merenzon). - Появление цифровых игр в Интернете заметно повысило популярность шахмат. И сегодня мы активно изучаем возможности блокчейна в аспекте дальнейшего развития цифровых шахмат».

17 июня компания World Chess провела виртуальный матч между всемирно известным шахматистом Сергеем Карякиным и авторитетным криптографом, лауреатом Премии Тьюринга и основателем Algorand Сильвио Микали (Silvio Micali). В ходе состязания зрители смогут впервые в истории просматривать рейтинги цифровых шахмат в блокчейне.



