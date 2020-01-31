DMCC запускает в Дубае проект Crypto Valley в партнерстве с CV VC и CV Labs

DMCC – ведущая международная зона свободной торговли и уполномоченный Правительством Дубая орган по управлению товарной торговлей и предпринимательской деятельностью, – сообщила о заключении стратегического партнерского соглашения с CV VC и CV Labs в целях создания на территории эмирата CryptoValley (Криптовалютной долины) - крупнейшей в мире платформы для развития технологий криптографии, блокчейна и распределенных реестров.

Проект "DMCC Crypto Valley", ориентированный на стимулирование развития, сотрудничества и структурной целостности мировой блокчейн-экономики, будет предоставлять широкий спектр услуг, включая инкубацию стартапов на ранних стадиях развития, пространства для коворкинга, инновационные сервисы для корпоративных клиентов, обучение основам блокчейна и предпринимательства, образовательные программы, организацию мероприятий, наставничество и финансирование.

Соглашение, подписанное в ходе проходящего в Давосе Всемирного экономического форума, предполагает сотрудничество между DMCC, CV VC и ее дочерним предприятием CV Labs в рамках формирования соответствующей экосистемы на территории делового квартала DMCC, Jumeirah Lake Towers (JLT), где на сегодняшний день зарегистрированы свыше 17 000 компаний.

"Мы рады заключить это соглашение с CV VC и анонсировать создание Сrypto Valley в самом центре ведущего делового квартала Дубая", - прокомментировал исполнительный председатель и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem).

"DMCC представляет собой динамичный бизнес-хаб, расположенный на самом оживленном перекрестке мира и стимулирующий проходящие через Дубай процессы международной торговли. Создание Crypto Valley даст толчок дальнейшей оптимизации оживленной бизнес-среды города и окажет поддержку реализации расширенной стратегии правительства ОАЭ по привлечению новаторов и предпринимателей, способных формировать будущее мировой экономики", - добавил он.

По условиям соглашения, стороны будут совместными усилиями реализовывать Блокчейн-стратегию DMCC, согласованную с государственной программой Эмиратская блокчейн-стратегия 2021, а также поддерживать Дубайскую блокчейн-стратегию, представленную наследным принцем и главой Исполнительного совета Дубая Его Высочеством шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом (Hamdanbin Mohammed bin Rashid Al Maktoum).

"Мы рады расширить свое присутствие в регионе БВСА со столь влиятельным региональным партнером, как DMCC. По моему глубокому убеждению, компетенция компаний, базирующихся в Crypto Valley, обеспечит мощную поддержку амбициозным целям и стратегиям использования блокчейна как в Дубае, так и далеко за его пределами! С другой стороны, капитальные ресурсы региона БВСА посодействует реализации еще более успешных проектов и созданию перспективных блокчейн-стартапов в ОАЭ", - отметил основатель CV VC и CV Labs Ральф Глабишниг (Ralf Glabischnig).

"Мы планируем привлечь к проекту Crypto Valley наших передовых партнеров – Core Ledger, inacta, Lykke, Tezos и другие компании, которые уже осуществляют свою деятельность в этом регионе", - добавил он.

По данным отчета о результатах исследования DMCC Future of Trade (Будущее торговли), блокчейн-технологии способны на 20 процентов сократить связанные с мировой торговлей затраты на физические бумажные ресурсы, которые на сегодняшний день оцениваются на уровне 1,8 трлн долл. США. DMCC является членом Global Blockchain Council (Международного совета блокчейн-технологий).



