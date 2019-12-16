Klaytn определил победителей конкурса блокчейн-приложений "Klaytn Horizon"

Ведущий блокчейн-проект Klaytn , возглавляемый южнокорейским Интернет-гигантом Kakao, назвал победителей своего конкурса блокчейн-приложений (BApp) "Klaytn Horizon".

Участники соревнования создавали блокчейн-приложения с использованием платформы Klaytn, основная сеть которой была запущена в конце июня этого года. Делая акцент на массовом внедрении и развитии экосистемы блокчейна, создатели Klaytn поставили перед собой задачу найти перспективные блокчейн-проекты, содействующие продвижению инновационных технологий.

Заявки на участие в конкурсе подали свыше 100 разработчиков из различных уголков земного шара, включая Корею, США, Китай, Россию, Швейцарию, Словакию, Индию, Филиппины и т.д. Большинство проектов представляют собой прикладные инструменты на базе Klaytn. В их числе были электронные кошельки и биржевые площадки, оптимизирующие функциональные возможности ВАрр. Судейская коллегия выбрала 15 победителей, демонстрирующих наибольший потенциал в предоставлении практичных, ценных сервисов в удобной блокчейн-среде.

В пятерку главных победителей Klaytn Horizon вошли:

Exnomy (Индия и Корея)

Exnomy - гибридная криптовалютная биржа, обеспечивающая возможность трейдинга широкого спектра криптовалют с использованием собственного токена Klaytn KLAY на базе гибкой и высококонкурентной структуры комиссионных сборов (gasfee). Площадка представляет собой сочетание безопасности и высокой скорости обработки транзакций.

Jetstream (Корея)

Jetstream - электронный кошелек-приложение к браузеру Chrome для переводов KLAY и KCT (Klaytn Compatible Tokens (токенов, совместимых с Klaytn), а также незаменяемых токенов (NFT) на базе Klaytn. Комиссионные платежи, оплачиваемые пользователями, могут делегированы сервисному провайдеру для обеспечения эффективного пользовательского взаимодействия.

Klay.exchange (Филиппины и Корея)

Klay.exchange - децентрализованный биржевой протокол, поддерживающий возможность переводов и конвертации KLAY и KCT. Сервис, основанный на интуитивно понятном алгоритме свопа, обеспечивает пользователям простоту и удобства взаимодействия с блокчейном.

KUSD Stablecoin (США и Россия)

KUSD - стейблкоин, ориентированный на эффективное устранение рисков арбитража и ценовой волатильности за счет "привязки" KLAY к американскому доллару. Решение предоставляет широкий набор инструментов, включая "Klaybook" для содействия внедрению смарт-контрактов и "Klayfee", обеспечивающий возможность делегирования комиссионных платежей для блокчейн-приложений на базе Klaytn.

Odinfor Klaytn (Корея)

Odinfor Klaytn - сервис аудита смарт-контрактов в режиме реального времени, позволяющий разработчикам с легкостью анализировать и пересматривать свои смарт-контракты во избежание рисков безопасности. Система также предоставляет неизменяемые отчеты аудита для подтверждения смарт-контрактов, не содержащих в себе рисков безопасности или ошибок кода.

Победители в категории 1 (пять команд, занявших первое место) получат по 100 000 долл. США каждый, а максимальная сумма вознаграждения, предусмотренная для каждого из пяти финалистов в категории 2 (второе место) и 3 (третье место) - 50 000 и 30 000 долл. США соответственно. Все призы будут выплачены в токенах KLAY.

Команды-победители также получат возможность продвижения своих продуктов на платформах "DApp.com" и "State of the DApps", являющихся партнерами Klaytn. Свыше десятка блокчейн-приложений на базе Klaytn уже зарегистрированы на DApp.com и State of Dapps. Регистрация приложений-победителей позволит дополнительно расширить и обогатить экосистему Klaytn.

"Мы рады приветствовать в нашей команде перспективные блокчейн-сервисы самых различных направлений, включая финансы, развлечения, стиль жизни и высокие технологии, - прокомментировал коммерческий директор платформы Чейз Чой (Chase Choi). - Klaytn предоставит командам-победителям полноценную поддержку в вопросах бизнеса и технических аспектах для успешного функционирования сервисов и нашего взаимного развития. Для содействия здоровому развитию блокчейн-экосистемы мы исключили возможность регистрации игровых продуктов".



