Немецкая финтех-компания Kreditech начинает работать с российскими клиентами

Компания Kreditech Russia, одна из лидеров рынка прямого онлайн-кредитования, работающая под брендом Kredito24, будет ориентирована на потребительский сегмент с нейтральной кредитной историей и предоставлению кредитов с платежом в рассрочку в качестве основного портфельного продукта. Переход от микрозаймов, которые были ключевым продуктом компании в России, является частью новой глобальной стратегии, реализуемой Kreditech Holding. Целью фирмы является получение общей выручки в размере 1 млрд. евро к 2025 году за счет роста существующих рынков, а также расширения сферы деятельности в новых регионах. Российский бизнес, в настоящее время является крупнейшим регионом, с точки зрения количества клиентов.

Основанная в 2012 году в Германии, компания Kreditech Holding сочетает в себе лидирующие на рынке технические возможности и интеллектуальную обработку данных, с пониманием потребностей клиентов. Компания предоставляет кредиты в России, Польше, Испании и Индии. Фундаментальным элементом компании Kreditech является уникальный индивидуализированный, непрерывный, полностью автоматизированный андеррайтинг, который сочетает в себе альтернативные источники данных с машинным обучением. Этот процесс обеспечивает безупречный опыт взаимодействия с клиентом на основе динамической системы подачи заявок, почти мгновенной оценки кредитного риска и индивидуальных предложений. Благодаря таким возможностям компания Kreditech находится в авангарде использования искусственного интеллекта и принятия решений в области финансов.

Компания Kreditech с большой эффективностью способна привлекать и обслуживать клиентов с различными профилями риска. Процесс подачи заявки на предоставление заемных средств в Kredito24 является одним из самых быстрых на рынке, с удобными пользовательскими интерфейсами как на ПК, так и на мобильных устройствах. Благодаря автоматическому процессу подачи заявки на предоставление кредита, клиент получает практически мгновенное решение. Процесс оценки рисков и представления предложения потребителю занимает всего несколько секунд.

Начиная с 2018 года, компания Kreditech нацелена на увеличение выдачи займов клиентам с нейтральной кредитной историей и оптимизации бизнеса для получения большей прибыли. Летом 2019 года компания привлекла 20 миллионов евро в рамках финансирования за счёт собственного капитала. Финансирование осуществлялось глобальной венчурной компанией в области технологий Runa Capital, совместно с немецкими частными инвесторами, с участием давно существующих акционеров, HPE Growth и Amadeus Capital Partners.

«Наша концепция развития заключается в том, чтобы стать одной из ведущих высокотехнологических компаний, специализирующихся на потребительском кредитовании; финансово-технологической платформой как для частных лиц, так и для партнеров по предоставлению POS -кредитов на определенные товары в торговых точках и электронной коммерции. С реализуемой новой стратегией, внушительным размером собственного капитала и нашей высоко мотивированной и опытной командой сотрудников, мы имеем все возможности для достижения наших целей», – говорит Дэвид Чан, генеральный директор компании Kreditech Holding. «С увеличением роста сегмента потребительского кредитования на впечатляющие 45% в прошлом году, Россия представляет собой большую возможность перспектив роста компании Kreditech – подчеркивает Дэвид Чан.

Компания Kreditech Russia в настоящее время входит в топ-10 специализирующихся на онлайн-кредитовании микрофинансовых организаций России по объему кредитования. С момента своего основания в мае 2013 года, компания обслужила свыше 347 тыс. клиентов, при этом общий кредитный портфель составил более 111,6 млн евро (8,4 млрд руб.). Компания Kreditech укрепила свои позиции за счет микрозаймов, предоставляемых клиентам посредством платформы Kredito24. Она имеет очень высокий коэффициент удержания клиентов, достигающим более 90%. Российское отделение уже находится на самофинансировании, эффективно привлекая индивидуальных инвесторов своим предложением инвестиционных займов.

«Микрозаймы занимают и будут занимать в ближайшее время основные позиции в нашем портфеле. Тем не менее, в плане привлечения клиентов и разработки новых продуктов основные усилия сосредоточены на среднесрочных и долгосрочных кредитах, основанных на уже оптимизированной скоринговой системе», – говорит Дмитрий Селиванов, Генеральный директор компании Kreditech Russia. Компания готова начать предоставление кредитов с погашением в рассрочку в 2020 году. «Мы находимся в очень выгодном положении, чтобы воспользоваться возможностью для роста, используя уже известный бренд Kredito24, наши технические возможности и стабильность компании», – добавляет Селиванов.

С 2017 года российская дочка Kreditech является микрофинансовой компанией (МФК), лицензированной Центральным Банком России, что подтверждает соответствие жестким нормативным требованиям. Статус основан на высоком уровне капитализации, надлежащих принципах и методах управления рисками, разумной финансовой политике и сильной поддержке владельцев компании Kreditech. Компания предлагает российским физическим лицам воспользоваться инвестиционными займами. При минимальном размере займа в 1,5 млн руб. сроком от 9 до 36 месяцев, Kreditech предлагает годовой доход на капитал от 11%.

«Мы занимаем очень сильные позиции в качестве признанного бренда потребительского кредитования и планируем быстрыми темпами развиваться на российском рынке. В нашем представлении, этот сегмент является привлекательным с точки зрения риска и ценообразования и растет очень быстрыми темпами во всем мире. Мы имеем все шансы, чтобы успешно конкурировать с другими участниками этой ниши. Наша модель является легко масштабируемой», – говорит Дэвид Чан, генеральный директор компании Kreditech Holding.



